Колпино, Санкт-Петербург, 20 августа, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Пять тон фальсифицированного алкоголя, полторы тонны спирта и 100 тыс. поддельных акцизных марок изъяли полицейские в подпольном цеху в промзоне города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Задержаны пять работников нелегального производства, граждане государств Кавказа и Азии.

«Бутылки у окна», Роберт Рафаилович Фальк, 1917, Масло, Холст

Как рассказали в пресс-службе петербургского Главка МВД, подпольный цех и складское помещение обнаружили на Межевой улице в Колпино сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и полиции Колпинского района.

«Обнаруженная готовая продукция была упакована и маркирована логотипами известных наименований водки, коньяка, портвейна, в том числе премиальных брендов», — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»).

Полиция устанавливает организаторов подпольного алкоцеха, а также каналы поставки поддельного алкоголя.