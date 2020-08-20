Душанбе, 20 августа, 2020, 11:56 — ИА Регнум. Объем импорта в Таджикистан по итогам января-июля 2020 года составил $1,7 млрд, сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На долю нефтепродуктов, муки и пшеницы приходится 18% от общего объема импорта. За отчетный период Таджикистан импортировал 351,3 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В республику также импортирована 531 тыс. тонн пшеницы. Это на 18,9% меньше, чем годом ранее. Импорт муки составил 50,6 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Таджикистана вырос на 33,6%.

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