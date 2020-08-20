Пермь, 20 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 августа, от COVID-19 скончались ещё двое пациентов, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 316 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным медиков, 194 пациента скончались от COVID-19, еще 122 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 234 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 088 пациентов. Продолжают получать лечение в условиях стационара 466 человек.