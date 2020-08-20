Москва, 20 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В рамках дистанционного образования в России есть масса качественных, но разрозненных сервисов, и это является проблемой для цифровизации образования. Об этом заявил замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин.

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«Мы увидели, что в стране достаточно много качественных, но разрозненных сервисов, которые каждый обеспечивает свою функцию, но нет логического перехода и связи, которые обеспечили бы видение цифровизации процесса, которую мы видим. Это и вопрос инфраструктуры, это большая разница между инфраструктурой в крупных городах и в небольших», — сказал Лямин.

По его словам, есть «определённое «цифровое неравенство» и между регионами, и между школами внутри регионов»: «Есть разная логика работы сервисов, и часто педагогу как человеку, стоящему «на передовой», сложно переключаться между сервисами, и здесь есть проблемы. Есть вопросы и к малому количеству качественного, верифицированного контента».