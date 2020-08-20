Севастополь, 20 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажном илом доме в Севастополе, в посёлке Кача, утром 20 августа. Об этом сообщили очевидцы. В ГУ МЧС уточнили, что речь идёт о пожаре.

Tammy Sue Пожар

По сообщениям в социальных сетях, мог взорваться газовый баллон, сообщается о пострадавших. В ГУ МЧС по Севастополю подтвердили данные о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о ЧП поступило 20 августа в 07:20. Установлено, что в посёлке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме произошёл пожар в квартире на площади 60 квадратных метров.

«На данный момент производится его ликвидация. Информация о погибших и пострадавших устанавливается. Из здания эвакуировано 46 человек, в том числе 12 детей», — сообщили в МЧС.