Москва, 20 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект об отмене транспортного налога внес в Госдуму депутат Андрей Барышев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Поправки предполагают отмену транспортного налога для всех видов транспортных средств. Напомним, что он поступает в бюджеты регионов.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — уверен сенатор.

Если законопроект найдет поддержку в Госдуме, налог будет отменен с 1 января 2021 года.