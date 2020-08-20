Киев, 20 августа, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «новую волну энергетического развития страны», которая будет заключаться в поставках водорода в Германию по украинской ГТС.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Об этом Кулеба заявил на брифинге 19 августа.

По словам дипломата, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина — надежным поставщиком водорода в ЕС.

«Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства… будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода», — заявил Кулеба.

Министр отметил, что подобное сотрудничество будет предполагать инвестиции в модернизацию ГТС Украины.

Вместе с тем Кулеба воздержался от любой конкретики. В частности, неизвестно, когда этот проект будет реализован, возможно ли запланированное реализовать технически и насколько в конечном итоге это выгодно для Украины.

ИА REGNUM отмечает, что данная тема на Украине поднимается не впервые. Еще в конце прошлого года на тот момент исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, в ГТС могут закачать водород.

В начале августа президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами, которые намерены построить в стране завод по производству водорода.