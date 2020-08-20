Чита, 20 августа, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края заявили, что в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина об организации бесплатного школьного питания для учеников младших классов в регионах ещё займутся организацией культурного пространства в пищеблоках. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в школьных столовых планируют обновить оборудование и мебель.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

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»Нужно по-новому подойти к оборудованию школьных пищеблоков. Есть современная концепция развития, которая основана на том, что школьная столовая должна стать культурным центром, где будет организовано не только здоровое питание, но и различного рода коммуникации, коворкинг и так далее.

Чтобы это обеспечить, нужны инвесторы, которые готовы не только вкладывать в капремонт, но и смогут творчески подойти к решению этой задачи, создать новые дизайнерские пространства в рамках школьной инфраструктуры», — пояснила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Наталья Шибанова.

Губернатор Александр Осипов дал поручение проработать варианты частно-государственного партнерства и изучить опыт других регионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край вошел в число 57 субъектов страны, которые получат федеральные средства на обеспечение учащихся с 1-го по 4-й классы бесплатным горячим питанием. С нового учебного года оно будет гарантировано 63 тысячам учеников младших классов Забайкалья. Регион получит субсидию в размере 365 миллионов рублей. Стоимость ежедневного бесплатного питания составит 70 рублей. Пилотный проект будет реализован в школах Читы и Краснокаменска.