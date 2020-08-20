Красноярск, 20 августа, 2020, 10:46 — ИА Регнум. По состоянию на утро 20 августа в Красноярском крае зарегистрировано 79 лесных пожаров на общей площади 53,6 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском, Эвенкийском районах.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

С огнём борются более тысячи человек, задействовано 98 единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе потушено 13 пожаров на площади 1,4 тыс. га. В течение дня в тушении были задействованы более 1200 человек. Применялось 128 единиц техники, 18 воздушных судов. Предварительные причины возгораний — сухие грозы и действия населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров действует режим ЧС в лесах.