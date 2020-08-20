Москва, 20 августа, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Резкого повышения цен на автомобили до конца 2020 года удастся избежать, считает финансовый эксперт Ян Марчинский. Об этом он заявил ИА REGNUM 20 августа, делая свой прогноз цен на новые автомобили.

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«Необходимо понимать, что есть две большие составляющие цены: цена, по которой производители отгружают ТС дилерам, и маржа, которую сверху могут накинуть дилеры. Если говорить про производителей, то они в любом случае не будут сильно поднимать цены. Тем более цены в Европе и США, где производится большинство автомобилей, и в Азии, где выпускаются комплектующие, вырастут на какие-то доли процентов», — отметил Марчинский.

В России же любая машина имеет большую валютную составляющую, в среднем 50%, минимум 30%, и цены на все автомобили сильно привязаны к курсу рубля. Поэтому при прогнозе цен, считает эксперт, в первую очередь нужно смотреть, что будет происходить с рублем.

«Ожидается, что осенью рубль будет под большим давлением, доллар и евро будут расти, соответственно цены на автомобили также должны вырасти в цене. Но ни один дилер не допустит резкого повышения цен, оно составит примерно 1−4% в квартал. Подорожания могу происходить каждый квартал на протяжении нескольких лет. Разные дилеры будут поднимать цены, пока цена не станет адекватной», — пояснил финансист.

По его словам, весь мир сейчас замер, все ждут, что будет осенью, когда ожидают новых экстремальных проявлений пандемии, в том числе и автомобильная отрасль. «Для нас, россиян, рубль негативно и слабо себя ведет именно во втором полугодии, начиная с августа. Главным негативным фактором будет выступать, будет ли новая волна коронакризиса и новый карантин, будут прерываться цепи продаж или нет. Основной бум случится в новую волну пандемии, а на выходе начнутся новые плавные, но долгие подорожания», — добавил эксперт.