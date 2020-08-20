Москва, 20 августа, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Решение о выделении на закупку новых школьных автобусов в регионах России суммы в 5 млрд рублей приняло правительство РФ. Об этом 20 августа сообщается на сайте российского правительства.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

«На обновление парка школьных автобусов в регионах направят 5 млрд рублей», — говорится в сообщении и уточняется, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Также указывается, что на эти деньги планируется закупить не менее 2100 единиц техники, причем большая часть из них предполагается использовать «в сельской местности и отдалённых районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители».

Кроме этого, отмечается, что благодаря данному решению детям станет легче добираться к месту учебы, а также будут поддержаны отечественные автопроизводители.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из материалов российской Счетной палаты стало известно, что правительство России направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей.