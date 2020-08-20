Барнаул, 20 августа, 2020, 09:53 — ИА Регнум. При вакцинации от COVID-19, помимо запрета на употребление алкоголя, существуют и другие противопоказания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

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Комментируя слова врача-иммунолога, доктор медицинских наук Владислава Жемчугова, он, в частности, отметил: чтобы снизить вероятность побочных явлений и осложнений, следует исключить посещение бань и саун.

«Очень вредными при вакцинации в плане возможных осложнений факторами, которых требуется настоятельно избегать, являются переохлаждение, физические нагрузки, в том числе тренировки, инсоляция», — считает Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов пояснил, что ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые накладываются перед прививками от гриппа.