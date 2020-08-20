Токио, 20 августа, 2020, 09:36 — ИА Регнум. В Токио 19 августа большинство депутатов от Демократической партии для народа проголосовало за слияние с Конституционно-демократической партией, являющейся крупнейшей оппозиционной партией Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.

DAJF Юкио Эдано

Ожидается, что общее число депутатов от новой партии, куда могут войти и независимые депутаты, достигнет 140. Однако лидер Демократической партии для народа Юитиро Тамаки, выступавший против слияния из-за разногласий по ключевым политическим вопросам, заявил, что не присоединится к новой партии.

Новую партию, как ожидается, возглавит лидер Конституционно-демократической партии Юкио Эдано. Название выберут путём голосования.

Количество депутатов от новой крупнейшей оппозиционной партии не сможет превысить количество депутатов от правящей Либерально-демократической партии и поддерживающей ее партии «Комэйто» в обеих палатах. Однако новая партия усилит давление на правительство Синдзо Абэ, ослабевшее из-за критики антикризисных мер и обвинений в кумовстве.