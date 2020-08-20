Барнаул, 20 августа, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае, судя по официальному сообщению регионального Роспотребнадзора, школы подготовились к работе в новых карантинных условиях, связанных с эпидемией коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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"В целях выполнения СП 3.½.4.3598−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в общеобразовательных учреждениях создан запас моющих и дезинфицирующих средств с противовирусной активностью для уборки помещений и кожных антисептиков для обработки рук, для дезинфекции воздушной среды в наличии имеются бактерицидные лампы и рециркуляторы, разрешенные к использованию в присутствии людей, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты (гигиеническими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами)», — заверили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным министерства образования и науки Алтайского края, в регионе разработаны и рекомендованы для использования три модели работы общеобразовательных организаций в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в зависимости от численности обучающихся.

«Перед открытием в общеобразовательных учреждениях будет проведена генеральная уборка всех помещений, к реализации подготовлены меры по обеспечению утреннего фильтра учащихся и сотрудников образовательных учреждений с помощью бесконтактной термометрии. Во всех школах заведены журналы инструктажей и измерения температуры тела, составлены памятки, инструкции и графики уборки и проведения дезинфекции в помещениях общего пользования», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем в адрес руководителей общеобразовательных учреждений было подготовлено и направлено 118 предписаний со сроками исполнения к началу нового учебного года, проверки продолжаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в День знаний свои двери откроет 1081 общеобразовательная организация. За парты сядут более 280 тыс. детей, из них 31 тыс. первоклассников. В одну смену в новом учебном году будут работать около 85% школ, в две смены — около 15%.

Ранее корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что Барнаульская школа №102 готова к работе в новых карантинных условиях: в учебном учреждении имеются бесконтактные градусники, необходимое количество антисептиков и помещение для потенциальных выявленных носителей коронавируса.