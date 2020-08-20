Барнаул, 20 августа, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, как будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора относительно работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в барнаульской школе № 102 (Алтайский край). Сегодня, 20 августа, застать на рабочем месте её директора — Татьяну Новосёлову — не удалось. Ввиду того, что после двух месяцев дистанционного обучения сдвинулся график сдачи экзаменов, многие педагоги все ещё догуливают отпуск. Тем не менее на двери учебного заведения висит объявление об обязательном ношении защитных масок и перчаток, а рядом с вахтёром стоит дозатор с антисептиком.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульская школа №102 все ещё закрыта для посещения

Следите за развитием событий в трансляциях: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости», «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Объявление о необходимости носить маски и перчатки на дверях барнаульской школы №102

В телефонном разговоре Татьяна Новосёлова подтвердила, что необходимые бесконтактные градусники, дезинфицирующие средства и специальное помещение, где будут находиться потенциальные заболевшие, в школе подготовили.

«Мы полностью готовы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора», — заверила директор Барнаульской школы № 102.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Фасад барнаульской школы №102

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 1 сентября в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 школы должны по новым правилам организовать работу. В частности, желательна обязательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий, ежедневная утренняя бесконтактная термометрия без скопления детей.

Также рекомендовано установить для каждого класса собственное время начала уроков и перемен, а в случае выявления учащегося с признаками ОРВИ незамедлительно его изолировать.