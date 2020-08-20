Москва, 20 августа, 2020, 09:07 — ИА Регнум. Все работники сферы образования в Москве сдают тесты на коронавирус перед 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

"Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию», — сказала она.

По словам Раковой, до начала учебного года все столичные педагоги и другие сотрудники сферы, в том числе работающие на пищеблоках, в охране и уборке помещений, пройдут тестирование в обязательном порядке. Всего, по данным вице-мэра, тестирование охватит 180 тыс. человек.

«Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени», — считает Ракова.