Пермь, 20 августа, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В Пермском крае оперштаб 20 августа принял решение о возобновлении работы театров и кинозалов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Эвертт Шинн. Белый балет

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Театрам, концертным организациям (виртуальным концертным залам) и кинотеатрам (социальным кинозалам) разрешили работать с 1 сентября. В своей деятельности организации обязаны соблюдать рекомендации и требования Роспотребнадзора.

Посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим, а продажа билетов будет осуществляться бесконтактным способом. Зрительный зал смогут заполнять только наполовину — для соблюдения безопасной дистанции. Под запрет попадет продажа продуктов питания, за исключением воды и продуктов в промышленной упаковке.

Государственные и муниципальные учреждения возобновят работу поэтапно — на основании плана и рекомендаций министерства культуры региона.

Напомним, Пермский край находится на втором этапе коронавирусного режима. С начала пандемии (на 19 августа) в регионе выявлено 7 172 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 5 038 пациентов. Зафиксировано 314 случаев смерти пациентов с COVID-19.