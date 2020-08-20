Горно-Алтайск, 20 августа, 2020, 07:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай сохраняется неблагополучная обстановка по заболеваемости внебольничной пневмонией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, к настоящему времени зарегистрировано 619 случаев, в 116 из которых заболели дети.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит результаты анализов на коронавирус

Как отмечается, наиболее неблагополучными в этом отношении стали Кош-Агачский, Усть-Канский районы и Горно-Алтайск. В Кош-Агаче, к примеру, число заболевших на 100 тыс. населения в четыре раза превышает средние показатели по республике.

При этом заболевшие продолжают дожидаться ухудшения перед тем, как обратиться в больницу. Почти 40% пришли за медицинской помощью на 3−7-й день заболевания. Зачастую диагноз ставится посмертно.

«Внебольничные пневмонии занимают одно из ведущих мест среди причин смерти от инфекционных заболеваний. В Республике Алтай за январь — июль 2020 г. уже 21 случай внебольничной пневмонии закончился смертью», — отметили в управлении.

В связи с этим специалисты призвали жителей при появлении признаков заболевания не заниматься самолечением, а обратиться к врачам.

Читайте также: Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти выросла на 65%