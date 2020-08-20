Барнаул, 20 августа, 2020, 07:40 — ИА Регнум. Резкое подорожание маленьких квартир наблюдается не только в самых крупных городах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«Да, такая тенденция наблюдается и в Алтайском крае. Рост цен на малогабаритное жилье превышает 15%, а у некоторых застройщиков и все 20%. Вклады обесцениваются, и население ищет способы сбережения и приумножения капитала».

Напомним, ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир» сообщили, что стоимость студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м с начала года увеличилась на 13,2% — в среднем до 1,9 млн руб. Значительнее всего цены на такие квартиры выросли в Рязани — почти на 29%, а также в Ставрополе — 28,7%, Саратове — 28,1%, Новокузнецке — 27,7% и Ульяновске — 27,1%.