Барнаул, 20 августа, 2020, 07:29 — ИА Регнум. С учётом накопленных знаний представляется, что, действительно, повторная «карантинизация» по коронавирусу не может быть оправдана. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова известного российского врача и телеведущего Александра Мясникова по поводу катастрофических последствий ещё одного режима самоизоляции, он также отметил:

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на улице

«Выяснилось, что на улицах коронавирусная инфекция практически не распространяется, в особенности при соблюдении социальной дистанции. Стало быть, закрывать здоровых людей в своих жилищах не имеет никакого смысла. Постепенно входит в привычку не только соблюдение дистанции, но и ношение масок в общественных местах, что существенным образом снижает вероятность распространения инфекции.

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Таким образом, тотальная самоизоляция с вынужденным отшельничеством, которые мы испытали, вряд ли целесообразны. Другое дело, локальные ограничительные меры в очагах вспышек. Основанием к возобновлению ограничений в прежнем виде гипотетически мог бы стать резкий рост тяжелых вирусных пневмоний с высокой летальностью в условиях беспомощности системы здравоохранения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что сценарий скорого введения повторного карантина в России из-за коронавируса маловероятен, сообщил в своём телеграм-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ещё один режим самоизоляции может повлечь за собой катастрофические последствия.