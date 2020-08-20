Москва, 20 августа, 2020, 07:19 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил иск к госкорпорации «Ростех», объединяющей 700 компаний, в том числе в сферах авиастроения и оборонной промышленности. С ответчика требуют свыше 135 млн рублей. Дело из-за недочётов пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Истцом в споре выступает московское ООО «Про фактор». Оно обратилось с претензиями 10 августа, а 17 августа судья Палкина до 17 сентября оставила иск без движения. Третьим лицом в споре фигурирует АО «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом». Сумма иска — 135 567 611,57 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

Истец создан в октябре 2016 года для оказания финансовых услуг. Владелец — Алексей Киреев. В его активе также финансовая компания «Содружество», которая специализируется на работе с дебиторской задолженностью.

Институт, выступающий третьим лицом, входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» дивизиона «Ростеха».