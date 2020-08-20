Барнаул, 20 августа, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Данные о наличии у 20% исследуемых антител к коронавирусу свидетельствуют о том, что сформировалась определенная и при том достаточно весомая иммунная прослойка. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя данные Роспотребнадзора, он также отметил:

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«Пожалуй, при таких цифрах можно говорить о наличии немалого препятствия на пути распространения инфекции. Только вот реальные цифры могут быть совсем другими. Все зависит от выборки — то есть, насколько случайным оказался исследуемый контингент. Показатели могут быть завышенными, если тестировались только пациенты с ранее подтвержденным диагнозом или самостоятельно обратившиеся после контакта или эпизода ОРВИ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор ранее заявил, что в семи российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Татария, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) более чем у 20% жителей сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.