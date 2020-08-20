Москва, 20 августа, 2020, 05:19 — ИА Регнум. В четверг, 20 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В ночь на 21 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер слабый, ночью северо-восточный, северный 2−7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +4… +9 °С ночью.

В пятницу, 21 августа, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °С. Без осадков.