Москва, 20 августа, 2020, 03:09 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного три года назад «Риабанка» просит взыскать свыше 708 млн рублей убытков с пяти бывших топ-менеджеров и одного бенефициара. Заявление поступило в арбитраж Москвы. Следующее заседание по делу пройдёт 3 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В качестве ответчиков в споре на сумму 708 597 182,49 рубля выступают экс-глава правления Борис Липкин (через ООО «Нешима» из Калмыкии владел 5,71%), члены совета директоров и правления Максим Скочко, Наталья Левина, Дмитрий Попов, Станислав Шек и бенефициар Елена Опланчук. Заявление поступило в арбитраж 19 августа 2020 года.

Напомним, банк, созданный в апреле 2003 года, лишился лицензии 17 августа 2017 года. Он занимал 334-е место по размерам активов среди банков РФ. Отзыв лицензии регулятор объяснил в том числе неэффективной системой управления рисками и тем, что банк был вовлечён «в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж».

На начало июля 2020 года у «Риабанка» были установлены долги перед 159 кредиторами на сумму свыше 2,284 млрд рублей.

На февраль 2017 года крупным акционером компании было ООО «Стола» с долей 47,78%. Его конечными бенефициарами выступают Олег Бойко, Елена Опланчук и Михаил Митрушин. Лично Бойко принадлежало также 23,26% акций.

Конкурсное производство банка продлится ещё полгода.