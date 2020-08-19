Вашингтон, 20 августа, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считал, что Украина — это часть России. Так утверждает бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью австрийскому телеканалу «Пульс-24».

Max Goldberg Дональд Трамп

Напомним, что Болтон продержался в должности советника Трампа по нацбезопасности около полутора лет. Именно с ним были связаны инспирированная США неудавшаяся попытка государственного переворота в Венесуэле, громкие, но ни к чему не приведшие переговоры с Северной Кореей, а также нарастающие противостояние Соединенных Штатов с Китаем.

Из Белого дома Болтон ушел в сентябре 2019 года. Причиной ухода он назвал несогласие с внешнеполитическим курсом Трампа и его государственного секретаря Майка Помпео. После ухода Трамп крайне нелестно отзывался о Болтоне.

Тот в долгу не остался и написал книгу «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», в которой описывает атмосферу, царящую в администрации Трампа, и выставляет президента в довольно невыгодном свете.

Стоит отметить, что у многих американских политиков всегда были проблемы с политической географией. Многие из них реально не знают, где находятся страны, образовавшиеся после развала Советского Союза, и продолжают считать их частью России.