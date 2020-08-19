Женева, Швейцария, 19 августа, 2020, 23:52 — ИА Регнум. У Ливийского побережья затонул катер с африканскими мигрантами, погибли как минимум 45 человек, 19 августа сообщило Управление Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН).

Ggia Мигранты в море

«Около 37 выживших, в основном из Сенегала, Мали, Чада и Ганы, были спасены местными рыбаками… у побережья Зувары» , — сказано в заявлении УВКБ ООН.

Кораблекрушение, которое произошло ещё 17 августа, является самым смертоносным происшествием с мигрантами на воде с начала 2020 года.

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