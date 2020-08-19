Минск, 19 августа, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Координационный совет белорусской оппозиции готов к прямым переговорам с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко без каких-либо посредников. Об этом сегодня, 19 августа, заявил член совета, бывший министр культуры Белоруссии (2009−2012 годы) Павел Латушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомним, что после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, белорусская оппозиция развернула масштабные акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками. Однако уже в минувшие выходные (15 и 16 августа) силовики перестали пытаться подавлять протесты, и оппозиция вывела на улицы городов тысячи людей. Начались забастовки на государственных заводах.

Тем не менее все это не привело к падению власти Лукашенко, который также собирает митинги своих сторонников. Не добившись существенных успехов с забастовочным движением, оппозиция заявила о создании координационного комитета, который, по их замыслам, должен осуществить «трансфер власти» от Лукашенко. Как это осуществить на деле, вряд ли понимают в самой оппозиции.