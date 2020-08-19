Нарьян-Мар, 19 августа, 2020, 23:01 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе финансовой помощью в виде субсидии на оплату аренды в период пандемии воспользовались 13 предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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С 1 апреля 2020 года окружные бизнесмены могли получить субсидию на аренду помещений в сумме до 300 тысяч рублей в год.

«С этого момента мерой поддержки воспользовались 13 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 млн 34 тысячи рублей», — сообщили в администрации.

Субсидия на оплату коммунальных услуг для организаций, пострадавших в результате введения ограничительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, введена 30 июня. Её максимальный размер составляет от 100 до 350 тысяч рублей в год на одного заявителя и зависит от количества сотрудников за 2019 год, компенсации подлежат 50% затрат на коммунальные ресурсы в 2020 году.

Как сообщили в Департаменте финансов и экономики НАО, субсидией на оплату коммунальных услуг уже воспользовались 3 субъекта МСП. Общая сумма предоставленных субсидий — 496,77 тысячи рублей. Еще одна заявка находится на рассмотрении в профильном ведомстве.

В ходе еженедельной планерки с заместителями и руководителями региональных Департаментов врио губернатора НАО Юрий Бездудный отметил важность такой поддержки.

«Мы оказываем помощь малому и среднему бизнесу чтобы в этих непростых условиях предприниматели не просто выживали, а сохраняли рабочие места и по возможности еще и развивались, платили налоги, — сказал Юрий Бездудный, отметив, что за период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в регионе не только не закрылись предприятия, а произошел прирост по количеству новых юридических лиц и самозанятых. —Отдельно статистику по закрытым предприятиям во время пандемии мы не ведем, но есть общая по году. С августа 2019 года по август 2020 года у нас не закрылся ни один бизнес. Более того, если поднять статистику с 1 апреля по 1 июля, у нас наоборот появилось 26 новых юрлиц и плюс 55 самозанятых», — сказал глава региона.