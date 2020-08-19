Вашингтон, 19 августа, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в 2018 году высказывал идею обмена Пуэрто-Рико на Гренландию, сообщает 19 августа газета The Daily Beast со ссылкой на экс-сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора.

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По его словам, такие разговоры он слышал от Трампа лично в августе 2018 года, когда в Пуэрто-Рико пытались восстановить разрушения, причиненные ураганом.

Насколько глубоко прорабатывался Белым домом такой вариант, Тейлор не рассказал.

Напомним, ранее Трамп предлагал выкупить у Дании часть Гренландии для усиления позиций США в Арктике.