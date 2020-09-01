Новый учебный год начнётся 1 сентября в регионах РФ очно, но по новым правилам. Из-за угрозы распространения коронавируса с марта 2020 года школьники вынуждены были учиться дистанционно. В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в новом учебном году. Прежде всего, до 1 января 2021 года в образовательных учреждениях запрещены любые массовые мероприятия. Это поставило точку в дискуссии о проведении традиционных праздничных линеек. В этом году, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, они пройдут в новом формате. Кроме того, ежедневно детям будут измерять температуру, а при выявлении учащихся с признаками ОРВИ, они будут изолироваться до приезда скорой помощи или родителей. За каждым классом закрепят кабинет для учёбы и установят собственное время начала уроков и перемен. ИА REGNUM выясняет, готовы ли школы и детские сады к работе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с какими трудностями придется столкнуться и учителям, и ученикам в этом году.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

07:03 20.08.2020 В гимназии №1 города Челябинска не планируют делить классы на подгруппы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в образовательном учреждении. Об этом: В челябинской гимназии не будут разбивать классы на подгруппы

07:04 20.08.2020 Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал не нагружать с первых дней учеников в школах. Читайте также: Глава Приморья сказал, как надо начинать учебный процесс в школах

07:06 20.08.2020 У сотрудников школ и учащихся в новом учебном году будут проверять температуру. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. «В новом учебном году у всех обучающихся и сотрудников школы продолжат измерять температуру, используя при этом бесконтактные термометры», — рассказали в департаменте в ответе на запрос редакции ИА REGNUM. Читайте также: В Москве школьников с высокой температурой изолируют до приезда скорой

07:12 20.08.2020 В Пермском крае 1 сентября 875 учреждений средних общеобразовательных учреждений (это 2,3 тыс. зданий) откроют свои двери для более 550 тыс. учеников. На заседании правительства обсуждалась их предварительная готовность к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба краевой администрации. «До 1 сентября остается совсем немного времени. Особое внимание надо уделять безопасности ребят, которые будут ходить в школу», — отметил врио губернатора Дмитрий Махонин. Читайте также: В Прикамье обсудили готовность школ к новому учебному году

07:17 20.08.2020 В чебоксарской гимназии № 46 санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора будут исполнены по максимуму настолько, «насколько это реально» в данный момент. Часть вопросов решена, часть находится «на стадии обсуждения» — в частности, как развести потоки детей утром и на переменах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора гимназии № 46, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя Татьяна Свеклова. Читайте подробнее: «Рассматриваем варианты»: в чебоксарской гимназии будут учить по-новому

07:19 20.08.2020 Привольненская средняя общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области 1 сентября начнёт новый учебный год в очном формате. Директор учреждения Зульфия Ягофарова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, отметила, что работать придется с учетом сложившейся эпидситуации. «О всех рекомендациях и требованиях Роспотребнадзора мы знаем. Постараемся все выполнить. Единственная загвоздка — в приобретении достаточного количества антисептиков, масок и перчаток для обслуживающего персонала», — сказала руководитель сельской школы. Она отметила, что школа до 1 сентября приобретет рециркуляторы и антисептики. Из районного бюджета выделяют 25 тысяч рублей на рецикуляторы и 20 тыс. на антисептики. Но по сути, это сэкономленные средства самой школы, пояснила Зульфия Ягофарова. Об этом: Сельская школа Оренбуржья за свой счёт закупит рецикуляторы

07:28 20.08.2020 В новом учебном году сотрудников московских школ и учащихся обеспечат средствами защиты. Об этом сообщилив пресс-службе департамента образования и науки столицы. Читайте также: Школы Москвы обеспечат масками и перчатками

07:31 20.08.2020 Вопросы подготовки школ Якутии к новому учебному году обсудили на совещании под председательством и. о. премьера Андрея Тарасенко. Нерешёнными пока остаются вопросы профилактики коронавируса. Об этом: В Якутии разрабатывают схему распределения потоков детей в школах

07:34 20.08.2020 В школах Чувашии, как и в других регионах, будет составлено «специальное расписание» для разделения классов на переменах и в столовой. Но разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно». Об этом 17 августа заявил на планёрке в правительстве министр образования Чувашии Сергей Яковлев, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. Читайте также: Чувашский министр: разделить классы на переменах сложно, «касание будет»

08:00 20.08.2020 Учащиеся в школах Москвы с 1 сентября не будут ходить из кабинета в кабинет. Об этом заявили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы. «Для минимизации контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут заниматься по всем предметам, за исключением занятий, для которых необходимо специальное оборудование», — уточнили в департаменте образования. Читайте также: В школах Москвы детей рассадят по отдельным кабинетам

08:21 20.08.2020 В Анадыре на Чукотке пока не определились с форматом проведения торжественных линеек, а учебный год намерены начать традиционно, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Читайте подробнее: На Чукотке учебный год начнётся в традиционном формате

08:24 20.08.2020 Школа. Иван Шилов © ИА REGNUM

08:26 20.08.2020 С 1 сентября школьники Москвы должны будут приходить в школу в разное время. Такие правила из-за сохранения рисков распространения COVID-19 вводятся в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. И учителям, и ученикам необходимо будет соблюдать ряд обязательных эпидемиологических требований, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы. Читайте также: В школах Москвы установят время входа и выхода для каждой параллели

08:34 20.08.2020 В Москве с 20 августа стартовало массовое тестирование на коронавирус всех сотрудников образовательных учреждений. Читайте также: В Москве стартовало массовое тестирование сотрудников школ на коронавирус

08:35 20.08.2020 В Магаданской области продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Всего комиссии проверят 146 образовательных организаций. Подробности в материале: На Колыме школы откроют с учётом рекомендаций Роспотребнадзора

08:41 20.08.2020 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 им. И. З. Шуклина г. Горно-Алтайска» (Республика Алтай) готово к работе в новых условиях и к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 августа в образовательном учреждении. «Мы знакомы со всеми рекомендациями Роспотребнадзора и готовы к работе», — сказали в лицее, добавив, что всё необходимое, в том числе термометры, было закуплено ещё к государственной итоговой аттестации. Комната для изоляции детей с признаками ОРВИ оборудована, заверили в лицее. Читайте подробнее: Лицей в Горно-Алтайске готов к работе в новых условиях

08:46 20.08.2020 В Госдуме приветствовали решение проводить занятия в школах с сентября традиционно, а не в онлайн-режиме, однако советуют использовать не маски, а защитные экраны. Читайте также: В Госдуме видят риски в ношении масок учителями

09:03 20.08.2020 В школах Москвы нашли способ развести начало учебного дня для разных параллелей. Так, в ряде учебных заведений столицы решено проводить в дистанционном формате первые уроки. Однако это касается только учеников с 7-го по 11-й класс. Впрочем, до учащихся и их родителей эту информацию еще не довели.

09:04 20.08.2020 Традиционные линейки первого сентября в школах Республики Алтай будут проходить только на открытом воздухе по отдельному графику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, число участников не должно превышать 50 человек в связи с ограничениями из-за коронавируса. Подробности в материале: На Алтае ограничили число участников торжественных линеек 1 сентября

09:07 20.08.2020 Все работники сферы образования в Москве сдают тесты на коронавирус перед 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию», — сказала она. По словам Раковой, до начала учебного года все столичные педагоги и другие сотрудники сферы, в том числе работающие в пищеблоках, в охране и уборке помещений, пройдут тестирование в обязательном порядке. Всего, по данным вице-мэра, тестирование охватит 180 тыс. человек. Читайте подробнее: В Москве к 1 сентября учителя сдают тесты коронавирус

09:09 20.08.2020 В Тульской области линейки 1 сентября проведут только для первоклассников и выпускников, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. 19 августа министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о подготовке к началу нового учебного года в регионе. Об этом: В Тульской области торжественные линейки 1 сентября состоятся не для всех

09:11 20.08.2020 В преддверии нового учебного года корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, как будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора относительно работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в барнаульской школе №102 (Алтайский край). Сегодня, 20 августа, застать на рабочем месте её директора Татьяну Новосёлову не удалось. Ввиду того, что после двух месяцев дистанционного обучения сдвинулся график сдачи экзаменов, многие педагоги все ещё догуливают отпуск. Тем не менее на двери учебного заведения висит объявление об обязательном ношении защитных масок и перчаток, а рядом с вахтёром стоит дозатор с антисептиком. В телефонном разговоре Татьяна Новосёлова подтвердила, что необходимые бесконтактные градусники, дезинфицирующие средства и специальное помещение, где будут находиться потенциальные заболевшие, в школе подготовили. «Мы полностью готовы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора», — заверила директор Барнаульской школы №102. Фотографии ИА REGNUM. Читайте подробнее: Барнаульская школа №102 готова к работе в новых карантинных условиях

09:18 20.08.2020 10 680 рециркуляторов воздуха и 1518 термометров планируется закупить в преддверии нового учебного года для школ Тульской области, на эти цели выделили 150 млн рублей, деньги с родителей брать не будут. Подробности в материале: Для тульских школ закупят 10,6 тыс. рециркуляторов воздуха

09:20 20.08.2020 Заявку на поставку очистителей воздуха и термометров для образовательных организаций Волгоградской области разместили на сайте Госзакупок. На оборудование готовы потратить свыше 223 млн рублей, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: На термометры и очистители в волгоградских школах потратят 223 млн рублей

09:23 20.08.2020 Нижневартовский лицей активно готовится к очному режиму работы с 1 сентября в новых санитарно-эпидемиологических реалиях. Педагогический коллектив коллегиально решает организационные вопросы — вёрстка расписания, разведение потоков учеников, формирование второй смены, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алсу Шакирова. В связи с требованием Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося. «Сейчас решаем вопрос по сокращению классов. Не могу сказать точно, какие классы будем делить, может и не придётся. Будем решать этот момент в течение недели. Но уже известно, что в нашем лицее появится вторая смена. Уже предвидим огорчение родителей. Трудоёмкая задача перед нами стоит в разделении ученических потоков. Разные классы будут начинать обучение в разное время. То же самое с плавающим графиком посещений столовой и переменами. Открываем все запасные входы. Требования Роспотребнадзора мы обязаны исполнить неукоснительно», — пояснила Алсу Шакирова. Об этом: Лицей Нижневартовска готовится ко второй смене обучения

09:24 20.08.2020 Справки об отсутствии коронавируса у школьников Тульской области в новом учебном году требовать не будут. Об этом заявила 19 августа министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. Читайте подробнее: В тульских школах не будут требовать справки об отсутствии коронавируса

09:32 20.08.2020 Учебный год для школьников в Тульской области начнётся в обычном, очном режиме. Об этом сообщила журналистам 19 августа министр образования региона Алевтина Шевелёва. При этом, отметила она, Роспотребнадзор и Министерством просвещения Российской Федерации подготовили рекомендации по организации дистанционного обучения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Подробности в материале: Тульские школьники начнут учебный год в очном режиме

09:35 20.08.2020 В Алтайском крае, судя по официальному сообщению регионального Роспотребнадзора, школы подготовились к работе в новых карантинных условиях, связанных с эпидемией коронавируса. Подробности в материале: Алтайские школы закупили всё необходимое для защиты от коронавируса

09:35 20.08.2020 Роспотребнадзор Приморья разъяснил, как будут работать школы в период эпидемии коронавируса. Установленные правила обязательны к исполнению и направлены на предотвращение заноса и распространения инфекции. Об этом: В Приморье ученикам необязательно носить защитные маски: Роспотребнадзор

09:37 20.08.2020 В Оренбургской области продолжают обсуждать вопрос о торжественных линейках 1 сентября. Предполагается, что он будет окончательно решен на следующей неделе (с 24 августа). Об этом 20 августа на пленарном заседании областного августовского совещания работников образования Оренбуржья сообщила вице-губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Оренбуржье проведение торжественных школьных линеек остаётся под вопросом

09:38 20.08.2020 Организация учебного процесса в школах Пензенской области будет обеспечена с соблюдением санитарных требований и норм. Для профилактики заболеваний новой коронавирусной инфекцией из регионального и муниципальных бюджетов выделяется свыше 21 млн рублей. Читайте также: Для санитарной безопасности пензенских школ выделили более 21 млн рублей

09:46 20.08.2020 Решение о том, обязаны учителя носить медицинские маски на уроках в школах или нет, будет приниматься на уровне субъектов РФ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. Читайте также: В Минпросвещения РФ разъяснили, когда учителя будут обязаны носить маски

09:48 20.08.2020 На Ставрополье общее количество учащихся, которые придут 1 сентября в школы, составляет 291 тыс. человек. Для обеспечения безопасности детей управление Роспотребнадзора Ставрополья выдало рекомендации по организации учебного процесса, которые в первую очередь касаются соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Подробности в материале: На Ставрополье сядут за парты 1 сентября свыше 33 тыс. первоклассников

09:52 20.08.2020 Школы Приморья готовы к началу нового учебного года с учётом всех требований Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ. Подробности в материале: В Приморье на торжественных линейках у первоклассников родителей не будет

10:06 20.08.2020 Приятное известие ожидает забайкальских классных руководителей в преддверии Дня знаний. Как сообщает сегодня, 20 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина для педагогов, занимающихся классным руководством, выделено почти 330 миллионов рублей. Читайте подробнее: Забайкальские классные руководители получат «президентскую» надбавку

10:15 20.08.2020 За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей. Выплаты получат свыше 14 тыс. учителей. В области также сохранена и региональная доплата классным руководителям, в среднем она составляет 1 тыс. рублей в месяц. Читайте подробнее: Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты

10:17 20.08.2020 Более 109 тысяч учащихся начнут новый учебный год в Калужской области с традиционных школьных линеек, сообщал ранее корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства. Читайте также: В калужских школах учебный год начнут под контролем Роспотребнадзора

10:18 20.08.2020 По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, учебный процесс в новом учебном году будет организован в очном режиме. Все образовательные учреждения региона станут соблюдать меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Торжественные линейки в честь 1 сентября пройдут в школах, сам формат мероприятий традиционно определят в учебном заведении. Читайте также: В Пензенской области формат линеек 1 сентября определят сами школы

10:33 20.08.2020 Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения РФ направили в регионы рекомендации по организации обучения в школах в условиях пандемии коронавируса. О том, что ждёт российские школы в новом учебном году и в каком формате будут учиться дети, рассказывает ИА REGNUM. Читайте также: Учиться по-новому: пять новшеств «коронавирусного» образования в школах

10:39 20.08.2020 Забайкальские школы готовы к переходу на дистанционное обучение в случае новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова и.о. министра образования края Натальи Бянкиной. Вместе с тем чиновница отметила, что считает «удалёнку» крайней мерой, поскольку обычный формат обучения намного предпочтительнее дистанционного для всех участников образовательного процесса — и детей, и учителей, и родителей. Читайте также: Забайкальские школы готовы к «удалёнке» в случае новой волны COVID

10:46 20.08.2020 Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край вошел в число 57 субъектов страны, которые получат федеральные средства на обеспечение учащихся с 1-го по 4-й классы бесплатным горячим питанием. С нового учебного года оно будет гарантировано 63 тысячам учеников младших классов Забайкалья. Регион получит субсидию в размере 365 миллионов рублей. Стоимость ежедневного бесплатного питания составит 70 рублей. Пилотный проект будет реализован в школах Читы и Краснокаменска. Подробности в материале: В школьных столовых Забайкалья создадут культурное пространство

11:05 20.08.2020 Наталья Бянкина. 75.ru

11:06 20.08.2020 В Курской области учебный год начнётся в традиционном формате 1 сентября с соблюдением предписанных Роспотребнадзором мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Читайте также: Школы Курской области 1 сентября не будут проводить торжественные линейки

11:15 20.08.2020 В Сахалинской области будут усилены меры безопасности в День знаний и День окончания Второй мировой войны. Читайте также: На Сахалине и Курилах с 1 по 3 сентября усилят меры безопасности

11:16 20.08.2020 В социальных сетях родители калужских школьников не разделяют оптимизма областного министерства образования, опасаясь введения дистанционного обучения. Перед многими из них стоит дилемма: покупать своему ребёнку школьную форму или ноутбук. К тому же, обсуждая линейки 1 сентября, родители из Обнинск и Козельска пишут, что их уже предупредили о том, что на школьные линейки пригласят только первоклассников и выпускников. Читайте также: В Калуге у родителей дилемма: покупать детям школьную форму или ноутбук

11:20 20.08.2020 В школах Барнаула в преддверии нового учебного года планируют провести родительские собрания. Так, в одной из школ родителей девятиклассников пригласили 24 августа 2020 года собраться, чтобы получить за детей учебники и обсудить будущие экзамены. Собрание запланировано в обычном учебном классе, где в случае, если придут все родители, соблюсти рекомендованную Роспотребнадзором социальную дистанцию не представляется возможным.

11:24 20.08.2020 В школах Липецкой области состоятся торжественные линейки в честь Дня знаний, но пройдут они с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мероприятия будут проводить поэтапно для разных классов, чтобы не допустить большого скопления школьников, родителей и учителей. Читайте также: Школы Липецкой области не откажутся от линеек 1 сентября

11:30 20.08.2020 С 1 сентября некоторые занятия в школах Московской области могут проводиться в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. Собеседник рассказал, что в новом учебном году школам необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Среди них — предоставление каждому классу для занятий отдельного помещения. Во многих школах Подмосковья это условие выполнить затруднительно из-за переполненности учреждений. Чтобы выйти из ситуации, планируется часть занятий проводить дистанционно. Читайте также: Школы Подмосковья могут частично перейти на дистанционное обучение

11:30 20.08.2020 Руководство управления образования в Якутске обнародовало требования и рекомендации по организации образовательного процесса в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. С учётом этих требований и рекомендаций каждая школа разработает свою модель организации учебного процесса. Читайте также: В Якутске школы сами решат, в каком формате начнут учебный год

11:30 20.08.2020 Забайкальские школы продолжают подготовку к началу нового учебного года с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса. Как сообщает сегодня, 20 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, заготовлено всё необходимое оборудование, все традиционные режимы работы будут пересмотрены и обновлены. Читайте подробнее: Школьная столовая с пиццерией появится в Чите

11:38 20.08.2020 В Петропавловской средней школе №1 в Джидинском районе Бурятии готовы выполнить большинство рекомендаций Роспотребнадзора в связи с угрозой коронавируса. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Баир Ринчино. «Мы почти все требования выполним, кроме одного. Если будет требование по 15 человек в классе, то, конечно, не исполним. Нам придётся половину учеников на «дистанционку» перевести. С остальными — расписанием и прочим… трудно будет», — отметил он. Об этом: «Трудно будет»: директор школы в Бурятии о рекомендациях Роспотребнадзора

11:42 20.08.2020 В Московской области учеников средних и старших классов могут перевести на дистанционное обучение по изобразительному искусству, музыке, физической культуре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. По его сведениям, подмосковные власти перед началом учебного ищут пути исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. По ним, в частности, школьным классам необходимо предоставить для занятий отдельный кабинет. Поскольку в регионе образовательные учреждения нередко сталкиваются с проблемой нехватки помещений, рассматривается решение — перевод части занятий в дистанционный формат. Читайте также: Музыку и физкультуру в школах Подмосковья могут перевести на «удалёнку»

11:52 20.08.2020 С 1 сентября в школах Московской области может быть установлена система, по которой часть занятий без официального оглашения может быть переведена в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. По словам собеседника, власти Подмосковья рассматривают пути исполнения рекомендаций Роспотребнадзора, по которым классам для занятий необходимо выделить отдельные кабинеты. При этом образовательная система региона испытывает трудности с материальной базой — из-за нехватки помещений эти условия надзорного ведомства исполнить затруднительно. Читайте подробнее: «Удалёнку» в школах Подмосковья могут ввести скрытно

11:52 20.08.2020 В Хабаровском крае школы должны обеспечить учёбу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В школах закупают дезинфицирующие средства и составляют новое расписание. Читайте также: В Хабаровском крае школы готовятся к учёбе в традиционном формате

12:03 20.08.2020 В школах Чувашии не планируют вводить масочный режим для детей и требовать справки о прохождении тестов на коронавирус. Об этом ранее заявил на планёрке в правительстве глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев. Читайте также: Глава минобразования Чувашии ответил на вопросы о масочном режиме в школах

12:03 20.08.2020 В школах Московской области не хватает помещений для того, чтобы выделить всем классам отдельные кабинеты согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. По его словам, в Московской области власти ищут возможности выполнить рекомендации Роспотребнадзора о предоставлении классам для занятий отдельных помещений. При этом немало школ, где это условие реализовать затруднительно из-за переполненности учебных учреждений. Об этом: В школах Подмосковья могут не найти нужного числа помещений

12:23 20.08.2020 Власти Московской области рассматривают различные решения для школ региона к началу нового учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. По его словам, школам необходимо исполнить рекомендации Роспотребнадзора, в числе которых есть «плавающее» расписание и предоставление для классов отдельных кабинетов. Технически реализовать эти условия в Московской области непросто, поскольку не во всех школах имеются достаточные ресурсы. Подробности в материале: Короткие уроки, «удалёнка» и учёба на улице — решения для Подмосковья?

12:28 20.08.2020 Школы в Тюменской области в случае ухудшения эпидемиологический ситуации по коронавирусной инфекции перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте также: Роспотребнадзор заявил об условиях перехода тюменских школ на «дистант»

12:30 20.08.2020 В Новосибирских школах 1 сентября праздничные линейки состоятся для первых и выпускных классов. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть. Читайте также: В новосибирских школах разрешили линейки для первых и 11-х классов

12:35 20.08.2020 В Забайкальском крае на сегодняшний день завершена приемка 83% школ, готовых к приему учеников. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Татьяны Цымпиловой. По её словам, с 1 сентября будет не совсем обычный формат работы с учениками: нужно учесть рекомендации Роспотребнадзора, проработать штатные и внештатные ситуации по приему детей. Читайте также: «Не совсем обычный формат»: забайкальские школы готовы к приёму учеников

12:41 20.08.2020 Генеральная прокуратура РФ поручила региональным прокурорам проверить готовность российских школ к 1 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что процесс находится на личном контрое генпрокурора РФ Игоря Краснова. «В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Прокуроры проверят готовность школ к новому учебному году

12:52 20.08.2020 Информацию о повторном карантине по коронавирусу с 13 сентября 2020 года в детских садах и школах опровергло правительство Белгородской области, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Читайте подробнее: Белгородские власти опровергли введение карантина в садах и школах

12:56 20.08.2020 В 2020 году в Хакасии планировали организовать временное трудоустройство 1260 несовершеннолетних, однако коронавирус внёс коррективы в планы службы занятости. Как сообщили в республиканском правительстве, подростки помогают подготовить школы региона к учебному году. На сегодняшний день трудоустроены 468 подростков. В том числе в Абакане 416 подростков работают на пришкольных участках. Читайте также: В Хакасии подростки помогают готовить школы к новому учебному году

13:04 20.08.2020 Власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник. По его словам, такую меру могут применить в новых санитарных условиях для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, изучается вопрос для частичного использования дистанционного обучения для учеников с седьмого класса и выше. Об этом: В школах Москвы могут перевести часть занятий на «удалёнку»

13:05 20.08.2020 В школе №20 Воронежа готовы проводить занятия в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор школы Ирина Сакоренко. Самое ожидаемое решение для школ в регионе — это разрешение на работу групп продлённого дня. Читайте также: В воронежских школах ждут решения оперштаба о продлёнке

13:08 20.08.2020 В Кемеровской области с 1 сентября учителя начнут получать повышенные доплаты за классное руководство. Ежемесячные премии для классных руководителей во всех школах региона увеличатся с 3 до 8 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live». Об этом: У кузбасских учителей выросли доплаты за классное руководство

13:10 20.08.2020 Образовательные учреждения Липецкой области готовы к новому учебному году. deptno.lipetsk.ru

13:11 20.08.2020 В преддверии учебного года учителя обсуждают школьные нововведения, связанные с распространением коронавируса. В числе обязательных требований — педагоги будут на уроках в защитных масках, а вот школьники не обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Учитель русского языка и литературы из ПриморьяСветлана Торопцева, комментируя в разговоре с корреспондентомИА REGNUMтакие рекомендации, сказала, что не видит смысла в масочном режиме лишь для учителей. Читайте также: Глупость это, для «галочки» — учитель о ношении защитных масок на уроках

13:13 20.08.2020 В Кемеровской области с 1 сентября 2020 года все ученики 1−4 классов будут обеспечены бесплатным питанием. Это около 138 тысяч детей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Об этом: В Кузбассе все ученики начальных классов будут питаться бесплатно — власти

13:38 20.08.2020 Во Владимирской области образовательным организациям выделили более 63 млн рублей на профилактику коронавируса. Деньги потратят на закупку рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок. Об этом: Профилактика коронавируса обойдётся школам Владимирской области в ₽63 млн

13:49 20.08.2020 В Оренбургской области минздрав, минобр и Роспотребнадзор обсуждают вопрос работы школ с 1 сентября с учётом эпидситуации в регионе. Во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения регионаТатьяна Савинова выразила уверенность, что образовательные учреждения начнут функционировать в привычном режиме, учёба начнется в аудиториях. Читайте также: В Оренбуржье решают вопрос работы школ с учётом эпидситуации

13:51 20.08.2020 В Ивановской области готовятся к всплеску заболеваемости COVID-19 после 1 сентября. По мнению первого заместителя директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексея Буянкина, в настоящее время стоит задача вовремя его купировать. Читайте подробнее: Всплеск заболеваемости неизбежен: ивановский облздрав о коронавирусе

13:52 20.08.2020 Чукотка получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Читайте также: На бесплатное питание младшеклассников Чукотка получит более 34 млн рублей

13:53 20.08.2020 Министерство труда РФ не получало предложений о введении оплачиваемого выходного дня 1 сентября для родителей первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Читайте также: Минтруд опроверг слухи о выходном для родителей первоклассников

14:05 20.08.2020 На Чукотке все школы готовы к началу учебного года в традиционном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в департаменте образования и науки округа на запрос ИА REGNUM. Читайте также: Школы Чукотки готовы начать учебный год в традиционном формате

14:06 20.08.2020 В Оренбургской области новый учебный год начнется в очном формате. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по решению администраций школ по классам или параллелям, сообщили в пресс-службе областного правительства. Читайте также: В Оренбуржье школы самостоятельно примут решения о линейках 1 сентября

14:09 20.08.2020 Очные занятия в российских школах не будут заменять дистанционными. Об отсутствии таких планов у Министерства просвещения РФ сегодня, 20 августа, на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Читайте также: Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными

14:14 20.08.2020 В Кабардино-Балкарии новый учебный год стартует 1 сентября для 111 200 учащихся. Из них 14 850 — первоклассников, что составляет 16%. В условиях пандемии коронавируса процесс обучения для них в образовательных организациях должен быть безопасным. В этих целях Роспотребнадзор выдал ряд рекомендаций. Читайте также: В Кабардино-Балкарии обезопасят от коронавируса свыше 111 тыс. школьников

14:15 20.08.2020 Родители школьников в Кабардино-Балкарии переживают, что рекомендации Роспотребнадзора по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса будут выполняться за их счёт. Так, в соцсетях распространяется информация о том, что школы будут закупать рециркуляторы воздуха и дезинфицирующие средства на деньги родителей учащихся. Читайте также: Минобр Кабардино-Балкарии сообщил, кто будет платить за термометры в школах

14:21 20.08.2020 Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением английского языка города Новосибирска в настоящее время находится в процессе подготовки к началу нового учебного года с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор школы Ольга Знобишина. Читайте также: В новосибирской школе №63 с 1 сентября вводится смешанная модель обучения

14:22 20.08.2020 Ученики школ Челябинска с 1 сентября переводятся на внекабинетное обучение. Об этом депутатам гордумы заявила глава городского комитета по делам образования Светлана Портье. Это означает, что теперь не дети будут ходить по разным кабинетам, а педагоги будут приходить к ним. Исключение сделано для практических занятий по химии и физике. Также будут приняты меры к тому, чтобы развести потоки учащихся. Читайте также: В комобразе Челябинска объяснили, как начнут учиться дети

14:23 20.08.2020 Рециркуляторы воздуха должны поступить в общеобразовательные школы Якутии до 31 августа. sakha.gov.ru

14:24 20.08.2020 В Липецкой области на подготовку к новому учебному году было выделено более 800 миллионов рублей. Эти средства направлены на проведение ремонтов и реконструкцию зданий — более 600 млн рублей, на обеспечение пожарной безопасности — 24 млн рублей, на антитеррористическую защищенность — около 100 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований — 75 млн рублей. Для всех учреждений образования закупили бесконтактные термометры, санитайзеры, антисептики и дезинфицирующие средства, приборы для обеззараживания воздуха. Читайте подробнее: Липецким школам на профилактику коронавируса выделили 75 млн рублей

14:25 20.08.2020 В Оренбурге новый учебный год начнется с учётом текущей эпидситуации. Начальник управления образования администрации города Лариса Бебешко обратила внимание на то, что сложно стоит вопрос с обеспечением школ градусниками и дезарами: «Мэрия выделила средства из резервного фонда. Но нужно понимать порядок цифр. Один дезар — 24 тыс. рублей, на большую столовую или спортивный зал их нужно два-три». Читайте также: В Оренбурге есть сложности с обеспечением школ дезарами

14:30 20.08.2020 Пензенская школа №58 учла все рекомендации Роспотребнадзора и готова открыть двери для учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа сообщил директор учебного заведения Дмитрий Олегович Филяев. Подробности в материале: В Пензенской школе №58 учли рекомендации Роспотребнадзора

14:41 20.08.2020 Школы Сахалина и Курил готовы начать обучение с 1 сентября в традиционной очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили ранее в областном правительстве. Читайте также: На Сахалине и Курилах учебный год начнётся в традиционном формате

14:47 20.08.2020 В Пермском крае торжественные школьные линейки пройдут для первых и выпускных классов. Праздничные мероприятия будут организованы на улице. В случае плохой погоды торжества перенесут в кабинеты, сообщает пресс-служба краевой администрации. Читайте также: В Прикамье родителям разрешат присутствовать на линейках 1 сентября

14:54 20.08.2020 Школы подмосковного Реутова готовят к учебному году с учётом новых требований к санитарно-эпидемиологической безопасности. Читайте также: В масках и на дистанции: школы Реутова готовят к 1 сентября

14:54 20.08.2020 Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в школе № 4 Севастополя пройдет только для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом 20 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник. По его информации, учебный год в этом учебном заведении начнется в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом: В школе № 4 Севастополя рассказали, как пройдет День знаний

14:54 20.08.2020 С 1 сентября в Петербурге в 179 крупных школах будет организован смещенный график обучения. Об этом объявила 20 августа врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Почти 200 петербургских школ заработают по смещённому графику из-за COVID

14:59 20.08.2020 Вологодские школы начали самостоятельно закупать средства защиты, власти обещали компенсировать расходы. Читайте подробнее: Вологодский губернатор запретил школам собирать деньги на средства защиты

15:12 20.08.2020 В Ростове-на-Дону муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» на 775 мест готово к работе в условиях пандемии на 90%. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор образовательной организации Анатолий Божко. Об этом: Ростовская школа №5 готова к работе в условиях пандемии на 90%

15:20 20.08.2020 В Петербурге школы начали публиковать графики прихода классов в разное время, чтобы развести потоки учеников по рекомендациям Роспотребнадзора. Эти графики могут быть откорректированы, если они составлены нереалистично. Об этом: «Успеть за 4 минуты»: школы Петербурга публикуют графики прихода классов

15:21 20.08.2020 Министр образования Омской области Татьяна Дернова рассказала о подготовке к новому учебному году, который в регионе начнётся в очном формате, но с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Она заверила, что образовательные организации будут неукоснительно следовать санитарно-эпидемиологическим правилам. Об этом: Термометрия и дезинфекция: как будут работать омские школы с 1 сентября

15:33 20.08.2020 В Омске возобновлена деятельность спортивных школ и спортивного комплекса «Юность» им. С. С. Бовкуна». В мэрии города заверили, что учреждения будут работать с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Читайте также: Спортшколы Омска готовы соблюдать требования Роспотребнадзора

15:51 20.08.2020 Депутаты Саратовской области получают первые жалобы родителей учеников из Пугачевского района, с которых собирают деньги на закупку бесконтактных термометров к новому учебному году. Читайте подробнее: В Саратовской области родители школьников жалуются на поборы за термометры

15:52 20.08.2020 Проверка температуры на входе в школу. Алексей Колчин © ИА REGNUM

15:53 20.08.2020 С нового учебного года, когда школы возвращаются к очному обучению, педагогам следует держать дистанцию с учениками. Об этом заявила 20 августа врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Петербурге рекомендуют учителям «дистанцироваться» от школьников

15:56 20.08.2020 В Корочанской средней общеобразовательной школе имени Дмитрия Кромского в городе Короча Белгородской области для приёма детей подготовлены три отдельных входа. Учеников ждёт обязательная термометрия, рассказала 20 августа корреспонденту директор школы Лариса Создана. Читайте подробнее: В белгородской школе подготовили три входа для учеников

16:10 20.08.2020 Пустой школьный класс. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16:20 20.08.2020 1 сентября 2020 года во всех школах Свердловской области в обычном режиме начнётся новый учебный год. После периода «дистанционного безумия» школьники вновь смогут увидеться со своими учителями. Чтобы вернуться к «живому» формату обучения, школы должны безукоризненно выполнять санитарные требования. С чем столкнулись учебные учреждения при подготовке к 1 сентября и какие задачи ещё предстоит решить, рассказал директор средней общеобразовательной школы № 15, находящейся на юго-восточной окраине Екатеринбурга, Александр Викторович Ячменев. Подробности в материале: От общего звонка придётся отказаться — директор школы о новых нормах

16:40 20.08.2020 Дистанционное обучение в Петербурге вновь может быть введено при условии ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила 20 августа врио главы городского комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Петербурге прокомментировали слухи о новой «дистанционке» в школах

16:58 20.08.2020 В Петербурге школы попытаются избежать толп в буфетах для избежания дополнительных рисков распространения коронавируса. Об этом сообщила 20 августа врио председателя городского комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Петербургских родителей просят научить детей не толпиться в буфетах

17:00 20.08.2020 Традиционные школьные линейки 1 сентября в Ростовской области состоятся. Однако пройдут они с участием первоклассников и выпускников. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Ростовский губернатор разрешит школам проводить линейки 1 сентября

17:18 20.08.2020 Архангельские школы начали самостоятельную подготовку к учебному году в новых условиях. Пока без поборов и без субвенций на дезсредства. Читайте также: Архангельским школам пока не дали денег на покупку рециркуляторов

17:39 20.08.2020 Пироговская школа (г. Москва) готова выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и организовать учебный процесс так, чтобы максимально обезопасить учащихся. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор «Пироговской школы» Михаил Смола. Читайте также: «Есть всё!» — Пироговская школа о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора

17:41 20.08.2020 Первое сентября. Виктория Ивановская © ИА REGNUM

17:51 20.08.2020 Глава нижегородской гимназии №13 Наталья Анищенко рассказала, как ее учреждение намерено выполнять рекомендации Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии COVID. По ее словам, гимназия «приложит максимум усилий для того, чтобы исполнить эти рекомендации. Как это будет реализовано на практике пока не знает никто — ни те, кто издавал эти документы, ни те, кто их будет исполнять« Об этом: Директор нижегородской гимназии №13: «Не будем рисковать здоровьем детей»

18:15 20.08.2020 Роспотребнадзор очертил круг вопросов, которые необходимо решить властям субъектов и руководству школ, для того чтобы наши дети были максимально защищены от коронавируса и при этом не переставали получать знания на качественном уровне. С вопросами, что уже предпринято и какие меры еще планируют внедрить до начала нового учебного года, корреспондент ИА REGNUM обратился к директору гимназии № 17 в столице Карачаево-Черкесии Мурату Эбзееву. Он отметил, что многое из рекомендаций Роспотребнадзора уже предпринято, но есть вопросы, которые еще требуют проработки и решения. Читайте подробнее: Угодить Роспотребнадзору: повестка дня директора гимназии перед 1 сентября

19:30 20.08.2020 Новый учебный год в школах Новгородской области начнется 1 сентября в очном режиме. Однако торжественные линейки состоятся только для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом сообщила 20 августа в ходе заседания областного правительства министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова. Читайте также: Учебный год в Новгородской области начнется в очном режиме

19:54 20.08.2020 Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в школах может быть проблематичным, когда речь идёт об организациях дополнительного образования. Все концерты и массовые мероприятия отменены, инструкций по организации групповых занятий и масочного режима ещё ждут. Об этом: Воронежские педагоги морально готовятся вернуться к «дистанционке»

22:43 20.08.2020 В школьном классе. Алексей Колчин © ИА REGNUM

22:52 20.08.2020 В случае обнаружения коронавируса в московских школах учащихся будут временно переводить на дистанционное обучение, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте также: Мэр Москвы рассказал о действиях при выявлении коронавируса в школах

23:21 20.08.2020 В администрации Архангельска заявили, что к новому учебному году будут готовы все школы. Однако речи об эпидемиологической безопасности образовательных учреждений пока не идет. Читайте также: Власти Архангельска заявили о полной готовности школ к учебному году

00:05 21.08.2020 Школы Ростовской области в ближайшее время получат 403 млн рублей на работу в особых условиях. Средства выделены из региональной казны, сообщил донской губернатор Василий Голубев. Читайте также: Ростовские школы получат 403 млн рублей на работу в особых условиях

04:32 21.08.2020 В Кемеровской области с 1 сентября все школы начнут работу в обычном режиме. Это, как заявил губернатор Сергей Цивилёв, повысит эффективность образовательного процесса. Однако он подчеркнул, что если ситуация будет меняться, в отдельных школах возможны ограничения. Читайте также: Школы Кузбасса пока начнут работать в обычном режиме — губернатор

04:40 21.08.2020 В Кемеровской области прошла ежегодная социальная акция «1 сентября — каждому школьнику». Она стартовала 20 июля и завершилась накануне, 20 августа. За месяц 5689 семей получили материальную помощь на общую сумму 30,1 млн рублей. Денежные сертификаты на 5 тысяч рублей получили 5358 малообеспеченных и многодетных семьей. Еще 331 семья, где воспитываются четыре школьника или больше, получила сертификаты на 10 тысяч рублей. Об этом: Кузбасские семьи получили более 30 млн рублей на подготовку детей к школе

05:40 21.08.2020 В Хабаровске при наличии всех средств защиты, необходимых в условиях эпидемии коронавируса, учебный год начнётся в обычном очном режиме. Об этом: В школах Хабаровска не хватает обеззараживателей воздуха

06:53 21.08.2020 В Хабаровском крае до начала учебного года проверят бесплатно на коронавирус всех учителей. Читайте подробнее: В хабаровских школах не будет звонков, а учителей проверят на коронавирус

07:02 21.08.2020 Школьный класс [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

07:19 21.08.2020 В Оренбурге руководство школы № 6 обсуждает варианты безопасного пребывания детей в здании образовательного учреждения в связи с распространением коронавирусной инфекции. За счет собственного бюджета приобретены бесконтактные термометры, за счет городского бюджета планируется покупка обеззараживателя воздуха. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор школы Наталия Курникова. Подробности в материале: Как оренбургская школа готовится к работе в новых эпидусловиях

07:24 21.08.2020 В связи с мировой эпидемией коронавируса и карантинными рекомендациями Роспотребнадзора в обучении алтайских школьников произойдут заметные изменения. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на слова министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, традиционные линейки на 1 сентября никто не отменяет, но как они будут проходить, пока не известно. «У нас есть план А, план Б и план В», — пояснил чиновник. Какой сценарий в итоге будет принят за основу, станет известно 24 августа (время окончания отпусков директоров школ — прим. ИА REGNUM). Подробности в материале: «План А, план Б и план В»: как алтайских школьников защитят от COVID-19

07:35 21.08.2020 Абсолютно все школы Новосибирской области к 11 сентября будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Об этом во время областного родительского собрания заявил губернатор Андрей Травников. В некоторых школах, особенно городских, работавших в одну смену, будет введено обучение во вторую смену — для разведения ученических потоков. При этом все младшие классы будут учиться только очно. В средних и старших классах расписание будет формировать по смешанной модели. Читайте также: Новосибирские школы разработали специальные расписания уроков и перемен

07:44 21.08.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о возможном проведении праздничных линеек 1 сентября для учеников первых и одиннадцатых классов. Он заявил, что нельзя лишать первоклассников и их родителей такого события, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Новосибирский губернатор заявил, что нельзя лишать детей первого звонка

07:50 21.08.2020 В Новосибирской области с 1 сентября 2020 года школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом было заявлено на региональном родительском собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Новосибирские власти: все школьники младших классов получат горячее питание

07:54 21.08.2020 В Камчатском крае учебный год начнётся в традиционной очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Торжественные линейки 1 сентября разрешили провести на открытом воздухе только для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов. Читайте также: Не все школы Камчатки справятся с очной формой обучения в новых условиях

08:28 21.08.2020 Средняя школа №2 города Салехарда с 1 сентября 2020 года начинает работать в очном режиме. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. На сайте также размещено расписание линеек, которые пройдут в актовом зале школы, с 9:00 до 12:00 по местному времени для учеников 1, 9 и 11 классов. Для остальных обучающихся, линейки, посвященные Дню знаний будут проводиться в закрепленных за классами кабинетах. В школе будет открыто несколько входов для разграничения потоков, будет проводится термометрия детей и сотрудников, дезинфекция и проветривание помещений. В случае первых признаков недомогания учащимся будет оказана медицинская помощь и консультация. Читайте подробнее: В образцовой школе Салехарда линейки проведут в актовом зале и классах

08:30 21.08.2020 Школьники столицы Республики Алтай — города Горно-Алтайска — с 1 сентября будут учиться очно, но с ограничениями, установленными Роспотребнадзором. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в городском управлении образования. «Средства индивидуальной защиты, термометры имеются, рециркуляторы закупаются. С родителей деньги на всё это собирать не будут», — заверили в управлении. Читайте подробнее: С родителей школьников Горно-Алтайска обещают не брать денег на термометры

08:31 21.08.2020 За партой. Пресс-служба Министерства просвещения России

08:36 21.08.2020 В школах Бурятии без пищеблоков младшеклассники вместо бесплатного горячего питания будут получать продуктовые наборы. Об этом сообщили региональному отделению ОНФ в министерстве образования и науки республики. По данным ведомства, в 13 школах региона нет пищеблоков, ещё в 65 учреждениях на территории 11 районов требуется капитальный ремонт и реконструкция. Читайте также: Горячее питание в некоторых школах Бурятии заменят продуктовыми наборами

09:22 21.08.2020 В Чебоксарах у каждого класса будет индивидуальное расписание уроков, перемен. Это необходимо для минимизации контактов школьников между собой. За классом в школе должны быть закреплены помещения, в которых будут проводиться учебные занятия по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.

09:57 21.08.2020 В Петропавловской районной гимназии Бурятии готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Эльвира Гармаева. По её словам, в настоящее время они работают над составлением расписания и подготовкой кабинетов. Впрочем, с требованием ограничить максимальное число учеников в классах могут возникнуть сложности. Об этом: В бурятской школе уроки будут начинаться в разное время

10:16 21.08.2020 С 24 августа Хакасия переходит на третий этап снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. В том числе в регионе разрешается проведение торжественных линеек в общеобразовательных организациях 1 сентября. В общеобразовательных учреждениях должны соблюдаться все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором, подчеркнули в республиканском правительстве. Читайте также: Хакасия переходит на третий этап снятия «коронавирусных» ограничений

10:45 21.08.2020 Новосибирские школы продолжают готовиться к началу нового учебного года. Судя по сообщениям областного правительства, все школы региона обеспечены необходимыми средствами санитарной защиты и начнут учебный год в очном режиме. При этом не все руководители образовательных учреждений готовы рассказать о готовности к 1 сентября без разрешения властей. Так, директор новосибирской гимназии № 7 «Сибирская» Любовь Калашникова готова разговаривать с представителями СМИ только после соответствующего разрешения департамента образования мэрии Новосибирска. Читайте также: В гимназии Новосибирска ждут разрешения властей на общение со СМИ

11:25 21.08.2020 Камчатские школьники начнут новый учебный год в очном формате. Штаб Камчатского края по недопущению распространения эпидемии. kamgov.ru

12:18 21.08.2020 В центре образования № 6 «Перспектива» Белгорода не возникнет проблем с выполнением рекомендации Роспотребнадзора об учёбе в условиях пандемии коронавируса, потому что в новой школе ещё много свободных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа рассказала директор образовательного учреждения Юлия Евдокимова. Подробности в материале: В новой школе №6 Белгорода хватит места для всех учеников

12:42 21.08.2020 В Петербурге решили провести праздничные линейки 1 сентября, но не для всех школьников. Об этом сообщил 21 августа губернатор Александр Беглов на общегородском педагогическом совете, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Петербург 1 сентября проведет линейки для первых и 11-х классов

13:24 21.08.2020 Школа. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:40 21.08.2020 Петербургским школам советуют повторить с учениками пройденное дистанционно весной в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщила врио главы комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Петербургские школы в сентябре повторят материал 4-й четверти

13:45 21.08.2020 В Борисоглебской средней общеобразовательной школе №6 (Воронежская область) готовы полностью следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор школы Владислав Каверин. «Планируем 1 сентября начать работу с учётом тех требований, которые нам предъявляет Роспотребнадзор и другие контролирующие нас инстанции. В настоящее время мы скорректировали для себя расписание уроков, посещение различных мероприятий с учетом требований, посещение столовой, решаем другие вопросы, которые могут возникать при работе в новых условиях», — сказал Владислав Каверин. Читайте также: Работать по новым правилам готовы: директор школы в Воронежской области

13:47 21.08.2020 Большая часть праздничных мероприятий 1 сентября в Южном федеральном университете пройдет в дистанционном формате. Вузам, как и школам, придётся соблюдать новые правила, установленные Роспотребнадзором.

13:48 21.08.2020 В севастопольской гимназии № 8 готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, которые были разработаны для недопущения распространения коронавируса. Об этом 21 августа сообщила директор этого образовательного учреждения Тихоненко Ирина Александровна в интервью корреспонденту ИА REGNUM. По ее словам, к началу учебного года гимназия будет полностью обеспечена дезинфицирующими средствами для уборки помещений, а также антисептическими препаратами и оборудованием для обработки рук учащихся. Подробности в материале: В севастопольской гимназии № 8 уроки будут начинаться в разное время

13:54 21.08.2020 В Орске Оренбургской области мэрия заявила, что модель и концепция образовательного процесса для школ муниципалитета в новом учебном году будет общая. По отдельным моментам учебный процесс будет отличаться от привычной формы. В каждой школе будет свой учебный график. Занятия будут проходить без звонков, каждый класс будет приступать к урокам в свое время. Об этом: В школах Орска новый учебный год начнётся без общих звонков

14:01 21.08.2020 В Татарии в новом учебном году откроются 1404 общеобразовательные организации. Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности первоочередно проверяют состояние образовательных организаций, их готовность к новому учебному году, обеспечение жизнедеятельности учащихся в предстоящий осенне-зимний период. Читайте также: В Татарии в новом учебном году откроются свыше 1,4 тыс. организаций

14:23 21.08.2020 В 24 школах Омска дети будут учиться в одну смену, в ста школах — в две смены, в 27 школах — в три. Читайте подробнее: Школьники Омска будут учиться в две и три смены

14:27 21.08.2020 egov-buryatia.ru

14:52 21.08.2020 Ростовская гимназия № 95 будет работать с соблюдением всех санитарных норм. О готовности к учебному процессу в условиях пандемии корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор общеобразовательного учреждения Денис Ващинников. Подробности в материале: Ростовская гимназия № 95 подготовилась к работе в условиях пандемии

15:16 21.08.2020 В Астраханской области запретили проведение общешкольных линеек, но готовятся к проведению торжественных мероприятий для учеников первых и 11-х классов. Они пройдут в разное время, а общее число приглашённых на них сократят до 50 человек. Об этом: Запретить нельзя провести: в Астрахани обсуждают школьные линейки

15:31 21.08.2020 Новый учебный год стартует в непростых условиях пандемии коронавируса и для учащихся и их родителей, и для педагогов. Идет последняя декада приготовлений к 1 сентября, за которую администрациям учебных организаций необходимо подготовить все, для того чтобы по максимуму соблюсти все требования Роспотребнадзора и сделать так, чтобы и дети были здоровы, и организация учебного процесса не страдала. Администрация школы № 6 столицы Карачаево-Черкесии так же, как и их коллеги во всех школах РФ, озабочена вопросами подготовки к началу учебного года в новых условиях. Большинство мер для организации учебы уже предприняты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор учебного заведения Галина Клименко. Подробности в материале: Школа в условиях коронавируса: дать знания и сохранить здоровье детей

15:57 21.08.2020 Глава архангельского штаба по коронавирусу предложил не закупать термометры и рециркуляторы для школ с небольшим количеством учеников, а обойтись проветриванием помещений. Читайте также: Школам Архангельской области предложили «плясать от реалий»

16:19 21.08.2020 В школах не планируется введение дистанционного обучения, заявил 21 августа на онлайн встрече с родителями министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В школах Калужской области не планируется дистанционное обучение — министр

16:53 21.08.2020 Школа. Дмитрий Туркин (c)ИА Красная Весна

17:33 21.08.2020 Торжественные линейки 1 сентября рекомендовано провести на открытом воздухе и только для учеников 1-х и 11-х классов Белгородской области. Такое решение озвучили 21 августа в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В белгородских школах линейки проведут для первоклассников и выпускников

18:26 21.08.2020 Петербургская школа №310 «Слово» «практически готова» к новому учебному году в условиях сохраняющихся рисков пандемии коронавируса и ужесточившихся требований надзорных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 21 августа директор образовательного учреждения Инна Полуян. Об этом: «Выбора нет»: петербургская школа №310 завершает подготовку к 1 сентября

18:36 21.08.2020 В гимназии № 5 (Екатеринбург) могут продолжить преподавать некоторые дисциплины в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учебного учреждения. «Часть предметов мы выведем на «дистант», — описали задумку в гимназии. — Допустим, музыка и ИЗО. Полгода музыка на «дистанте», полгода ИЗО». Окончательное решение по данному вопросу пока не принято, уточняют в руководстве учебного учреждения. Подробности в материале: Часть предметов можем преподавать дистанционно — гимназия в Екатеринбурге

19:54 21.08.2020 В курской средней общеобразовательной школе № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина подготовка к новому учебному году находится в разгаре. Новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса на практике будет нелегко выполнять в небольшой школе, переполненной учениками, но ради здоровья детей учителя готовы мириться с неудобствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Болокина. Подробности в материале: «Это нужно для здоровья детей»: курский педагог о работе в новых условиях

20:44 21.08.2020 1 сентября [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

21:25 21.08.2020 Перед началом учебного года на территории Подмосковья будут организованы школьные базары. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области. Подробности: До 1 сентября в Подмосковье проведут 15 школьных базаров

22:45 21.08.2020 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». График проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. г. Салехард. sh2.edushd.ru

06:54 23.08.2020 В Зауралье пять школ в Кургане, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском и Половинском районах не откроются 1 сентября. Школьникам придётся учиться в других учебных учреждениях, сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента образования Иван Хлебников. В ещё 15 школах ремонты в разных стадиях завершенности. Как уверяет Иван Хлебников, ремонты не должны помешать учебному процессу — «администрации школ предпримут все меры, для того чтобы запах краски, строительная пыль, шум не мешали занятиям». На ремонты школ в 2020 году из регионального бюджета выделен один миллиард рублей. «Сумма для нашей области — астрономическая. Однако возникали трудности с привлечением квалифицированных подрядчиков, проведением аукционов. К счастью, большая часть ремонтов уже проведена», — пояснил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров. Читайте также: В Курганской области 5 школ не откроются, ещё 15 ремонтируются

14:39 23.08.2020 В Тюмени цены на цветы стали выше на 15−20% уже с 20 августа. Об этом ИА «Мегатюмень» сообщила тюменский флорист Алиса Перова. Тюменцам советуют заказывать букеты для учителей заранее. На сегодня розы в Тюмени стоят от 55 до 110 рублей в зависимости от страны происхождения и длины стебля. Крупные или кустовые хризантемы обойдутся в 100−130 рублей, герберы — от 70 рублей, гиацинты — 125 рублей. Средняя цена цветочной композиции — от 1,5 до 1,7 тыс. рублей. Флорист напомнила, что в цветочные салоны из-за пандемии необходимо приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для удобства клиентов заказы принимаются бесконтактно: онлайн на сайте цветочного салона, через соцсети или по телефону. Также во многих магазинах можно заказать доставку. Подробности в материале: Тюменцам советуют заказывать цветы ко Дню знаний заранее и онлайн

00:32 24.08.2020 Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в ходе заседания оперативного штаба сообщил о возможности проведения традиционных школьных линеек 1 сентября. Однако отметить День знаний смогут только первоклассники и выпускники, передаёт ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Калмыки проведут школьные линейки для первоклассников и выпускников

00:46 24.08.2020 Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписал документ, согласно которому учреждения среднего и средне-профессионального образования в новом учебном году примут учеников с учётом строгого соблюдения санитарных норм, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: Школы Калмыкии начнут учебный год в очном формате

03:52 24.08.2020 Школы Хабаровского края в этом году полностью обновят учебники для 10-х классов. Уже заказали 374 984 экземпляра. Читайте также: Для школ Хабаровского края закупят более 370 тыс. новых учебников

05:05 24.08.2020 В Якутске, в Северо-Восточном федеральном университете, для части студентов в новом учебном году обучение начнётся дистанционно. Читайте также: В Якутске не все студенты смогут учиться очно

05:38 24.08.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, к утру 22 августа было выявлено 56 больных и 22 носителя, что почти в два раза выше, чем за предыдущие дни. Он добавил, что носителями считаются люди, у которых подтверждено наличие вируса, но нет проявлений в виде ОРВИ или пневмонии. Подробности в материале: Глава Бурятии: «1 сентября может и не состояться»

05:56 24.08.2020 В Приморье за минувшие сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом, 54 пациента выздоровели. Подробности в материале: В Приморье родители пожаловались на поборы в школах на дезинфекцию

06:14 24.08.2020 Оснований не начинать учебный год с 1 сентября нет. Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. Ранее глава республики Алексей Цыденов допустил, что в связи с резким приростом новых случаев заражения коронавирусом 1 сентября может не состояться. Читайте также: Роспотребнадзор в Бурятии не нашёл причин для переноса начала учебного года

06:42 24.08.2020 В школе № 1 города Первоуральска Свердловской области минимизированы контакты учащихся. Причиной стала пандемия коронавируса. Дети будут приходить на уроки в разное время, и для каждого из классов определён один из четырёх входов. Также они раздеваются в разных гардеробах. Подробно: В свердловской школе из-за пандемии совместят очку и дистанционку

06:56 24.08.2020 В Еврейской автономной области пищеблоки в школах готовят к новому учебному году и выполнению поручения президента РФ Владимира Путина об обеспечении всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Подробности в материале: В Еврейской АО под столовую переоборудовали кабинет начальных классов

07:16 24.08.2020 Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что 1 сентября начнётся учебный год не только в школах, в полном объёме заработают детские сады. Читайте подробнее: В Приморье весь персонал школ и детских садов обязали носить маски

07:30 24.08.2020 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Забайкальском крае остается ниже эпидемиологического порога. Тем не менее, Роспотребнадзор предлагает начать вакцинацию МИД работников и педагогов: в регион поступила вакцина от гриппа для взрослых — 270 тысяч доз. Такие данные сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы. Также в надзорном ведомстве ожидают от министерства образования график проведения линеек по началу учебного года и информацию об организации учебного процесса в части кабинетной системы и других вопросов. Об этом: В Забайкалье намерены вакцинировать медботников и учителей

07:45 24.08.2020 В Алтайском крае 100% образовательных учреждений региона прошли приемку и готовы принять учащихся и студентов 1 сентября. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра образования и науки Максима Костенко, сказанные в ходе оперативного совещания. Читайте также: Алтайские власти отчитались стопроцентной готовности школ

07:47 24.08.2020 В Оренбурге гимназия № 2 является единственной школой, полностью оснащённой рециркуляторами. Обеззараживали воздуха имеются во всех кабинетах, сообщило руководство образовательного учреждения. Читайте подробнее: В Оренбурге названа образцовая по оснащённости рециркуляторами гимназия

07:59 24.08.2020 Рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении числа обучающихся в одном классе в школе села Майма (Республика Алтай) выполнить не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в одной из майминских школ. «Что касается дистанции между школьниками в каждом классе, это проблематично. Школы переполнены, разделить классы пока невозможно», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM, добавив, что это касается всех школ Маймы и школ столицы региона — города Горно-Алтайска. Читайте подробнее: В сельской школе Горного Алтая не обеспечат дистанцию между учениками

08:21 24.08.2020 В Татарии ведется проверка образовательных учреждений к новому учебному году. От общего количества проинспектировали пока 211 школ (12%), из них 63% не готовы к соблюдению обязательных норм. Основной причиной является отсутствие или недостаточное количество бактерицидных облучателей. Об этом: Большинство школ Татарии не готово к соблюдению новых санитарных требований

08:36 24.08.2020 Севастопольская школа № 22 готова к началу учебного года с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщил информированный источник. По его словам, в школе будут открыты три входа. Каждое утро медсестра и волонтёры будут проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (используя бесконтактные термометры). При этом, чтобы не допустить скопления детей у входов, занятия у них будут начинаться в разное время. Для этого в школе разработали специальный график уроков.

08:43 24.08.2020 Гимназия №33 в Улан-Удэ готова к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Директор учебного заведения Дарима Халтаева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что они обеспечены кабинетами после ввода в эксплуатацию пристроя. Читайте подробнее: В улан-удэнской гимназии готовы к очному началу учебного года

08:54 24.08.2020 В Челябинской области школам рекомендовано проводить больше занятий на воздухе. Такие сведения содержатся в письме областного минобрнауки образовательным учреждениям региона. Речь идёт не только об уроках физкультуры. При наличии соответствующей погоды, вне школьных стен можно заниматься и по другим предметам. Читайте также: Челябинским школам рекомендуют проводить больше уроков на воздухе

09:13 24.08.2020 Лицей №1 города Шадринска с 1 сентября 2020 начинает работу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора лицея Наталья Старцева. «Сегодня нам доставили рециркуляторы, которые будут размещаться в классах. С наличием антисептических средств для обработки рук проблем нет. Вопрос о проведении праздничной линейки в День знаний пока ещё на стадии обсуждения. Остаётся под большим вопросом организация групп продлённого дня. И ребятам нашим придётся учиться в две смены, чтобы потоки учащихся были разделены», — отметила Наталья Старцева. Читайте также: Лицей города Шадринска будет обучать школьников в две смены

09:24 24.08.2020 Севастопольская школа № 22 готова к началу учебного года с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В школе будут открыты три входа. Каждое утро медсестра и волонтеры будут проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (используя бесконтактные термометры). При этом, чтобы не допустить скопления детей у входов, занятия у них будет начинаться в разное время. Для этого в школе разработали специальный график уроков. Об этом: В севастопольской школе № 22 рассказали о готовности к 1 сентября

09:26 24.08.2020 Средний специальный музыкальный колледж и Башкирский хореографический колледж будут работать в очном режиме в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил министра образования республики Айбулат Хажин на совещании в правительстве региона. По его словам, первые и последние курсы колледжей Башкирии будут учиться в очном режиме, остальные курсы выходят на производственную практику. Читайте подробнее: В Башкирии рассказали об учёбе в колледжах в новом учебном году

10:04 24.08.2020 В Кургане 25 августа по 6 сентября установится тёплая и сухая погода. Днём +24…+29°C, ночью +11…+16°C, сообщает в своём блоге народный синоптик Илья Винштейн. К погоде в последние дни приковано внимание из-за планируемых линеек на открытом воздухе ко Дню знаний. 1 сентября, по прогнозу Ильи Винштейна, в Кургане будет солнечным и тёплым, с низкой вероятностью осадков. Об этом: В Кургане День знаний обещает быть тёплым и солнечным

10:08 24.08.2020 В Северной Осетии торжественные линейки по случаю начала нового учебного года проведут только для учащихся 1-х и 11-х классов. Остальные классы сразу сядут за парты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона. Читайте подробнее: Минобр Северной Осетии сообщил, для кого пройдут линейки 4 сентября

10:19 24.08.2020 В Ингушетии средства дезинфекции и приборы для обеззараживания воздуха будут закупаться на средства, выделенные из регионального бюджета. С родителей и учителей сбора денег на эти цели не предусмотрено. Так прокомментировало министерство образования республики многочисленные жалобы родителей на принуждение их сдавать денежные средства для приобретения дезинфицирующих средств для школ. Читайте также: В Ингушетии опровергли сбор средств с родителей на средства дезинфекции

10:28 24.08.2020 Столичное образование смогло справиться с поставленными задачами, выполняя их в дистанционном формате в период самоизоляции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в блоге. По его словам, переход на дистанционное обучение стал серьёзнейшим испытанием для работы городской системы образования за последние десятилетия. Однако московские школы справились с этой трудностью. Подробности в материале: Собянин назвал дистанционный режим испытанием для образования

10:31 24.08.2020 Большая часть детских садов в Хабаровском крае уже заработала в обычном формате, остальные будут открываться после оценки условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Подробности в материале: В Хабаровском крае открывают детские сады

11:12 24.08.2020 Начало учебного года в Черногории по рекомендации врачей из института общественного здравоохранения перенесли на 1 октября. Об этом говорится в сообщении министерства образования страны. Читайте подробнее: Учебный год в Черногории начнется с 1 октября

11:20 24.08.2020 В связи с эпидемией коронавируса в Иркутске торжественные школьные линейки, посвященные Дню знаний, проведут на улице только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает официальный сайт городской мэрии. Для остальных школьников проведут классные часы в кабинетах. В новом учебном году каждый учитель и ученик иркутских школ будет проходить утренний фильтр, термометрию, обработку рук. Усилены дополнительные меры дезобработки. Читайте подробнее: Школы Иркутска подготовили к учёбе в условиях эпидемии коронавируса

11:29 24.08.2020 В Калуге родители первоклашек школы №14 озабочены большим количеством детей в классах, что, по их мнению, может отразиться на качестве образования и идёт вразрез с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом: В калужской школе №14 первые классы переполнены: родители бьют тревогу

11:45 24.08.2020 В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в некоторых алтайских школах совместно с Роспотребнадзором придётся принимать решение о временном обучении во вторую смену. Как сообщает официальный сайт Алтайского края со ссылкой на слова министра образования и науки региона Максима Костенко, это поможет добиться разобщенности детей. «Это прежде всего касается больших школ в райцентрах, где обучение шло в одну смену. Повторю, что это временная мера, она будет действовать до конца первой-второй четверти», — пояснил чиновник. Читайте также: На Алтае для школьников организуют вторую смену из-за коронавируса

12:10 24.08.2020 Администрация пензенской общеобразовательной школы №27 отказалась давать комментарии о готовности учебного заведения к новому учебному году. В приёмной заявили, что директор Марина Елена Владимировна слишком занята, чтобы давать комментарии о соблюдении в учебном заведении рекомендаций Роспотребнадзора. Подробности в материале: В пензенской школе не рассказали о соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора

12:59 24.08.2020 Средняя общеобразовательная школа №134 в городе Новосибирске обеспечена на сегодняшний день дезинфицирующими средствами, антисептиками и термометрами — по разным позициям от 60% до 100%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учреждения Галина Ерисова. «Я давно уже работаю в школе, и мои стаж и опыт позволяют мне видеть все нюансы. Сегодня мы провели собрание трудового коллектива. Все — от технички до учителя — знают, кто и как будет заниматься, кто и как будет питаться. Но обычно начало учебного года — оно немножечко тревожно, но мы готовы к нему», — отметила директор. Читайте также: В школе №134 Новосибирска к 1 сентября готовы все — от технички до учителя

13:08 24.08.2020 В Челябинской области 650 млн рублей было потрачено на подготовку образовательных организаций к работе в условиях коронавирусной пандемии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Средства были направлены региональные и федеральные. На них закупили необходимое оборудование и средства защиты. К началу учебного года вме подготовительные мероприятия завершат. Об этом: Челябинские школы подготовили к работе в пандемию за 650 млн рублей

13:11 24.08.2020 Опыт проведения ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса уже подготовил к новому учебному году среднюю общеобразовательную школу №5 с углублённым изучением отдельных предметов города Старый Оскол Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор учреждения Людмила Гринева. Читайте также: Особый опыт ЕГЭ пригодится школе №5 Старого Оскола

13:34 24.08.2020 По словам директора красноярской школы №93 Екатерины Чубченко, ученики с шестого по одиннадцатый класс будут обучаться «по смешанной системе с применением дистанционных технологий». То есть один-два дня в неделю они «будут получать знания удаленно». У детей с первого по пятый класс все занятия будут очными. Читайте также: Не все школьники Красноярска будут учиться полностью очно

13:44 24.08.2020 Возвращение школ к штатному режиму работы — большая радость и для учителей, и для самих детей, хотя и существует ряд сложностей, которые предстоит решить администрации учебных заведений. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала директор МБОУ «Гимназия №1» Людмила Валаева. Об этом: Это радость: школы и гимназии Воронежа готовятся к 1 сентября

13:54 24.08.2020 Торжественные линейки пройдут в День знаний для школьников Хакасии. Об этом сообщили 24 августа в республиканском министерстве образования и науки. «Линейки в школах будут однозначно! Накануне власти Хакасии подписали постановление, в соответствии с которым регион перешёл к третьему этапу снятия ограничений. Согласно постановлению, школам разрешено проводить торжественные линейки, посвящённые началу учебного года», — прокомментировала начальник отдела общего образования минобразования Хакасии Ольга Свириденко. Об этом: В школах Хакасии 1 сентября пройдут торжественный линейки

14:01 24.08.2020 В День знаний, 1 сентября, праздничная линейка в школах Москвы будет организована только для первоклассников, а все другие классы ограничатся классными часами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

14:04 24.08.2020 Директор школы имени Е. Н. Чернышева в Москве: школы обязательно свяжутся с родителями и сообщат, как их ребенок будет учиться, во сколько ему нужно приходить на занятия, какие нововведения их ждут. Читайте подробнее: Родителям школы в САО Москвы сообщат обо всех нововведениях

14:19 24.08.2020 С разрешения Роспотребнадзора новый учебный год начнется в традиционном формате. Однако санитарное ведомство предписало выполнить для этого массу требований. Насколько они исполнимы и не пугают ли их количество и сложность исполнения руководство учебных заведений, корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором школы № 2 в столице Карачаево-Черкесии Тимуром Аслануковым. Читайте также: «Пугаться — времени нет!»: директор школы о работе в условиях коронавируса

14:20 24.08.2020 Традиционных линеек в московских школах 1 сентября не будет, но для первоклассников проведут локальные праздники. Об этом заявила 24 августа на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Традиционных линеек в Москве не будет, будут локальные праздники для первоклашек», — сказала Ракова. Об этом: В Москве для первоклассников проведут «локальные праздники»

14:24 24.08.2020 Образовательным учреждениям Калмыкии разрешено возобновить работу в очном режиме. glava. region08.ru

14:24 24.08.2020 В школе Москвы рассказали, когда учителя могут снимать маски. Подробности в материале: Не всех допустят до работы в школах Москвы с 1 сентября

14:27 24.08.2020 В Московской области педагоги будут пользоваться масками при индивидуальной работе с учениками. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году. «Учителя при индивидуальной работе с учениками будут находиться в масках», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Учителя Подмосковья наденут маски при индивидуальной работе с учениками

14:30 24.08.2020 У каждого посетителя школ Московской области будут проверять температуру. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году. «Всем входящим будут измерять температуру», — говорится в сообщении губернаторского телеграм-канала. Читайте также: На входах в школы Подмосковья организуют термометрию

14:31 24.08.2020 Школы в Ивановской области 1 сентября открываются в очном режиме. Об этом журналистам 24 августа сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. Читайте также: Школы в Ивановской области готовят к 1 сентября

14:34 24.08.2020 Учителя Московской области пройдут проверку на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году. «Все педагоги также пройдут тестирование на COVID-19», — говорится в информации. Об этом: Всех педагогов Подмосковья протестируют на коронавирус

14:39 24.08.2020 В школах Московской области перед 1 сентября будет проведена генеральная уборка. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году. «Перед Днём знаний в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию», — говорится в сообщении канала. Читайте также: Школы Подмосковья продезинфицируют перед 1 сентября

14:43 24.08.2020 Детей, пришедших в школу с признаками ОРВИ будут изолировать. Читайте подробнее: Школы Москвы не намерены отменять продлёнку из-за правил Роспотребнадзора

14:56 24.08.2020 Все сотрудники дошкольных образовательных учреждений Москвы проходят обязательное тестирование на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос. «В настоящее время в дошкольных группах особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Прежде всего, все сотрудники дошкольных отделений, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, обязательно проходят бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию», — рассказали в пресс-службе. Читайте также: Сотрудников детсадов Москвы тестируют на коронавирус

15:06 24.08.2020 В Ростове-на-Дону школа № 88 имени Якова Бакланова, расположенная на улице Совхозной, 18а, к началу нового учебного года готова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в телефонном разговоре заявил сотрудник общеобразовательной организации. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону школа № 88 имени Якова Бакланова готова принять учеников

15:08 24.08.2020 В дошкольных образовательных учреждениях все воспитанники и сотрудники проходят обязательную термометрию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос. «Для того чтобы не допустить скопления людей используются несколько входов в здание. Также в обязательном порядке у всех воспитанников и сотрудников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. Если у кого-то наблюдается повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи», — рассказали в пресс-службе. Читайте подробнее: В детсадах Москвы организовали обязательную проверку температуры

15:14 24.08.2020 Первоклашки. Виктория Ивановская © ИА REGNUM

15:16 24.08.2020 Все школы Башкирии готовы с нового учебного года обеспечить горячим питанием учеников начальных классов. Об этом 24 августа сообщил председатель Госкомитета по торговле и защите прав потребителей региона Алексей Гусев на совещании в правительстве. По его словам, во всех 1934 школах республики готовы начать такую работу. Об этом: Все школы Башкирии готовы обеспечить горячим питанием учеников 1−4 классов

15:20 24.08.2020 Сотрудники дошкольных групп в Москве будут обязаны использовать маски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос. «Все сотрудники дошкольных групп обязательно используют средства индивидуальной защиты. Родители также обязательно должны находиться в масках на территории детских садов. Для детей ношение масок не обязательно», — рассказали в пресс-службе. Читайте также: Воспитателей детсадов обязали использовать защитные маски

15:22 24.08.2020 ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» готова к началу учебного года и будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования со стороны Роспотребнадзора. Об этом заявила директор школы Надежда Перфилова. «Школа готова к началу учебного года и обязательно будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. В каждом здании имеются дезинфицирующие средства для влажной уборки, бесконтактные инфракрасные термометры, дезинфицирующие средства для рук, бактерицидные излучатели закрытого типа, которые безопасны для детей. Дополнительно школа закупила одноразовые трехслойные медицинские маски», — сказала Перфилова. Об этом: В школе №2098 Москвы готовы соблюдать требования Роспотребнадзора

15:27 24.08.2020 В Москве изолировали друг от друга дошкольные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос. «Дошкольные группы изолированы друг от друга, то есть все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп», — рассказали в пресс-службе. Подробности в материале: Дошкольные группы в Москве изолировали друг от друга

15:28 24.08.2020 ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» не намерена переходить на шестидневную учебную неделю в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора. Об этом заявила директор школы Надежда Перфилова. «Перехода на шестидневную учебную неделю в школе не планируется», — сказала Перфилова. Об этом: Школа №2098 Москвы не планирует переходить на шестидневку

15:28 24.08.2020 В Москве до конца 2020 года планируется достроить 28 образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, не смотря на режим самоизоляции и ограничения с начала 2020 года в столице было введено в эксплуатацию 13 образовательных объектов. «В оставшиеся месяцы этого года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных зданий», — отметил Бочкарев. Об этом: До конца года в Москве построят 28 школ и детских садов

15:31 24.08.2020 ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» не планирует переходить на систему обучения детей по сменам. Об этом заявила директор школы Надежда Перфилова. «Обучение по сменам не рассматривается», — сказала Перфилова. Читайте также: Школа №2098 Москвы не планирует учиться по сменам

15:35 24.08.2020 В дошкольных образовательных учреждениях Москвы установлены дозаторы с антисептиками, безопасными для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос. «Во всех дошкольных группах ежедневно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей», — рассказали в пресс-службе. Об этом: В детсадах Москвы установили дозаторы с антисептиками