К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?
Новый учебный год начнётся 1 сентября в регионах РФ очно, но по новым правилам. Из-за угрозы распространения коронавируса с марта 2020 года школьники вынуждены были учиться дистанционно. В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в новом учебном году.
Прежде всего, до 1 января 2021 года в образовательных учреждениях запрещены любые массовые мероприятия. Это поставило точку в дискуссии о проведении традиционных праздничных линеек. В этом году, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, они пройдут в новом формате. Кроме того, ежедневно детям будут измерять температуру, а при выявлении учащихся с признаками ОРВИ, они будут изолироваться до приезда скорой помощи или родителей. За каждым классом закрепят кабинет для учёбы и установят собственное время начала уроков и перемен. ИА REGNUM выясняет, готовы ли школы и детские сады к работе в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и с какими трудностями придется столкнуться и учителям, и ученикам в этом году.
В гимназии №1 города Челябинска не планируют делить классы на подгруппы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в образовательном учреждении.
Об этом: В челябинской гимназии не будут разбивать классы на подгруппы
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рекомендовал не нагружать с первых дней учеников в школах.
Читайте также: Глава Приморья сказал, как надо начинать учебный процесс в школах
У сотрудников школ и учащихся в новом учебном году будут проверять температуру. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
«В новом учебном году у всех обучающихся и сотрудников школы продолжат измерять температуру, используя при этом бесконтактные термометры», — рассказали в департаменте в ответе на запрос редакции ИА REGNUM.
Читайте также: В Москве школьников с высокой температурой изолируют до приезда скорой
В Пермском крае 1 сентября 875 учреждений средних общеобразовательных учреждений (это 2,3 тыс. зданий) откроют свои двери для более 550 тыс. учеников. На заседании правительства обсуждалась их предварительная готовность к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«До 1 сентября остается совсем немного времени. Особое внимание надо уделять безопасности ребят, которые будут ходить в школу», — отметил врио губернатора Дмитрий Махонин.
Читайте также: В Прикамье обсудили готовность школ к новому учебному году
В чебоксарской гимназии № 46 санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора будут исполнены по максимуму настолько, «насколько это реально» в данный момент. Часть вопросов решена, часть находится «на стадии обсуждения» — в частности, как развести потоки детей утром и на переменах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора гимназии № 46, которая в настоящее время исполняет обязанности руководителя Татьяна Свеклова.
Читайте подробнее: «Рассматриваем варианты»: в чебоксарской гимназии будут учить по-новому
Привольненская средняя общеобразовательная школа Илекского района Оренбургской области 1 сентября начнёт новый учебный год в очном формате. Директор учреждения Зульфия Ягофарова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, отметила, что работать придется с учетом сложившейся эпидситуации.
«О всех рекомендациях и требованиях Роспотребнадзора мы знаем. Постараемся все выполнить. Единственная загвоздка — в приобретении достаточного количества антисептиков, масок и перчаток для обслуживающего персонала», — сказала руководитель сельской школы.
Она отметила, что школа до 1 сентября приобретет рециркуляторы и антисептики. Из районного бюджета выделяют 25 тысяч рублей на рецикуляторы и 20 тыс. на антисептики. Но по сути, это сэкономленные средства самой школы, пояснила Зульфия Ягофарова.
Об этом: Сельская школа Оренбуржья за свой счёт закупит рецикуляторы
В новом учебном году сотрудников московских школ и учащихся обеспечат средствами защиты. Об этом сообщилив пресс-службе департамента образования и науки столицы.
Читайте также: Школы Москвы обеспечат масками и перчатками
Вопросы подготовки школ Якутии к новому учебному году обсудили на совещании под председательством и. о. премьера Андрея Тарасенко. Нерешёнными пока остаются вопросы профилактики коронавируса.
Об этом: В Якутии разрабатывают схему распределения потоков детей в школах
В школах Чувашии, как и в других регионах, будет составлено «специальное расписание» для разделения классов на переменах и в столовой. Но разделить потоки так, чтобы дети не пересекались, «достаточно затруднительно», «касание будет однозначно». Об этом 17 августа заявил на планёрке в правительстве министр образования Чувашии Сергей Яковлев, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.
Читайте также: Чувашский министр: разделить классы на переменах сложно, «касание будет»
Учащиеся в школах Москвы с 1 сентября не будут ходить из кабинета в кабинет. Об этом заявили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы.
«Для минимизации контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут заниматься по всем предметам, за исключением занятий, для которых необходимо специальное оборудование», — уточнили в департаменте образования.
Читайте также: В школах Москвы детей рассадят по отдельным кабинетам
В Анадыре на Чукотке пока не определились с форматом проведения торжественных линеек, а учебный год намерены начать традиционно, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: На Чукотке учебный год начнётся в традиционном формате
С 1 сентября школьники Москвы должны будут приходить в школу в разное время. Такие правила из-за сохранения рисков распространения COVID-19 вводятся в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. И учителям, и ученикам необходимо будет соблюдать ряд обязательных эпидемиологических требований, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.
Читайте также: В школах Москвы установят время входа и выхода для каждой параллели
В Москве с 20 августа стартовало массовое тестирование на коронавирус всех сотрудников образовательных учреждений.
Читайте также: В Москве стартовало массовое тестирование сотрудников школ на коронавирус
В Магаданской области продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Всего комиссии проверят 146 образовательных организаций.
Подробности в материале: На Колыме школы откроют с учётом рекомендаций Роспотребнадзора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №6 им. И. З. Шуклина г. Горно-Алтайска» (Республика Алтай) готово к работе в новых условиях и к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 августа в образовательном учреждении.
«Мы знакомы со всеми рекомендациями Роспотребнадзора и готовы к работе», — сказали в лицее, добавив, что всё необходимое, в том числе термометры, было закуплено ещё к государственной итоговой аттестации.
Комната для изоляции детей с признаками ОРВИ оборудована, заверили в лицее.
Читайте подробнее: Лицей в Горно-Алтайске готов к работе в новых условиях
В Госдуме приветствовали решение проводить занятия в школах с сентября традиционно, а не в онлайн-режиме, однако советуют использовать не маски, а защитные экраны.
Читайте также: В Госдуме видят риски в ношении масок учителями
В школах Москвы нашли способ развести начало учебного дня для разных параллелей. Так, в ряде учебных заведений столицы решено проводить в дистанционном формате первые уроки. Однако это касается только учеников с 7-го по 11-й класс.
Впрочем, до учащихся и их родителей эту информацию еще не довели.
Традиционные линейки первого сентября в школах Республики Алтай будут проходить только на открытом воздухе по отдельному графику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, число участников не должно превышать 50 человек в связи с ограничениями из-за коронавируса.
Подробности в материале: На Алтае ограничили число участников торжественных линеек 1 сентября
Все работники сферы образования в Москве сдают тесты на коронавирус перед 1 сентября. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию», — сказала она.
По словам Раковой, до начала учебного года все столичные педагоги и другие сотрудники сферы, в том числе работающие в пищеблоках, в охране и уборке помещений, пройдут тестирование в обязательном порядке. Всего, по данным вице-мэра, тестирование охватит 180 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Москве к 1 сентября учителя сдают тесты коронавирус
В Тульской области линейки 1 сентября проведут только для первоклассников и выпускников, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. 19 августа министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о подготовке к началу нового учебного года в регионе.
Об этом: В Тульской области торжественные линейки 1 сентября состоятся не для всех
В преддверии нового учебного года корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, как будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора относительно работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в барнаульской школе №102 (Алтайский край). Сегодня, 20 августа, застать на рабочем месте её директора Татьяну Новосёлову не удалось. Ввиду того, что после двух месяцев дистанционного обучения сдвинулся график сдачи экзаменов, многие педагоги все ещё догуливают отпуск.
Тем не менее на двери учебного заведения висит объявление об обязательном ношении защитных масок и перчаток, а рядом с вахтёром стоит дозатор с антисептиком.
В телефонном разговоре Татьяна Новосёлова подтвердила, что необходимые бесконтактные градусники, дезинфицирующие средства и специальное помещение, где будут находиться потенциальные заболевшие, в школе подготовили.
«Мы полностью готовы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора», — заверила директор Барнаульской школы №102.
Фотографии ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Барнаульская школа №102 готова к работе в новых карантинных условиях
10 680 рециркуляторов воздуха и 1518 термометров планируется закупить в преддверии нового учебного года для школ Тульской области, на эти цели выделили 150 млн рублей, деньги с родителей брать не будут.
Подробности в материале: Для тульских школ закупят 10,6 тыс. рециркуляторов воздуха
Заявку на поставку очистителей воздуха и термометров для образовательных организаций Волгоградской области разместили на сайте Госзакупок. На оборудование готовы потратить свыше 223 млн рублей, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: На термометры и очистители в волгоградских школах потратят 223 млн рублей
Нижневартовский лицей активно готовится к очному режиму работы с 1 сентября в новых санитарно-эпидемиологических реалиях. Педагогический коллектив коллегиально решает организационные вопросы — вёрстка расписания, разведение потоков учеников, формирование второй смены, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алсу Шакирова.
В связи с требованием Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, количество детей в классах должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося.
«Сейчас решаем вопрос по сокращению классов. Не могу сказать точно, какие классы будем делить, может и не придётся. Будем решать этот момент в течение недели. Но уже известно, что в нашем лицее появится вторая смена. Уже предвидим огорчение родителей. Трудоёмкая задача перед нами стоит в разделении ученических потоков. Разные классы будут начинать обучение в разное время. То же самое с плавающим графиком посещений столовой и переменами. Открываем все запасные входы. Требования Роспотребнадзора мы обязаны исполнить неукоснительно», — пояснила Алсу Шакирова.
Об этом: Лицей Нижневартовска готовится ко второй смене обучения
Справки об отсутствии коронавируса у школьников Тульской области в новом учебном году требовать не будут. Об этом заявила 19 августа министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.
Читайте подробнее: В тульских школах не будут требовать справки об отсутствии коронавируса
Учебный год для школьников в Тульской области начнётся в обычном, очном режиме. Об этом сообщила журналистам 19 августа министр образования региона Алевтина Шевелёва. При этом, отметила она, Роспотребнадзор и Министерством просвещения Российской Федерации подготовили рекомендации по организации дистанционного обучения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Подробности в материале: Тульские школьники начнут учебный год в очном режиме
В Алтайском крае, судя по официальному сообщению регионального Роспотребнадзора, школы подготовились к работе в новых карантинных условиях, связанных с эпидемией коронавируса.
Подробности в материале: Алтайские школы закупили всё необходимое для защиты от коронавируса
Роспотребнадзор Приморья разъяснил, как будут работать школы в период эпидемии коронавируса. Установленные правила обязательны к исполнению и направлены на предотвращение заноса и распространения инфекции.
Об этом: В Приморье ученикам необязательно носить защитные маски: Роспотребнадзор
В Оренбургской области продолжают обсуждать вопрос о торжественных линейках 1 сентября. Предполагается, что он будет окончательно решен на следующей неделе (с 24 августа). Об этом 20 августа на пленарном заседании областного августовского совещания работников образования Оренбуржья сообщила вице-губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Оренбуржье проведение торжественных школьных линеек остаётся под вопросом
Организация учебного процесса в школах Пензенской области будет обеспечена с соблюдением санитарных требований и норм. Для профилактики заболеваний новой коронавирусной инфекцией из регионального и муниципальных бюджетов выделяется свыше 21 млн рублей.
Читайте также: Для санитарной безопасности пензенских школ выделили более 21 млн рублей
Решение о том, обязаны учителя носить медицинские маски на уроках в школах или нет, будет приниматься на уровне субъектов РФ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
Читайте также: В Минпросвещения РФ разъяснили, когда учителя будут обязаны носить маски
На Ставрополье общее количество учащихся, которые придут 1 сентября в школы, составляет 291 тыс. человек. Для обеспечения безопасности детей управление Роспотребнадзора Ставрополья выдало рекомендации по организации учебного процесса, которые в первую очередь касаются соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Подробности в материале: На Ставрополье сядут за парты 1 сентября свыше 33 тыс. первоклассников
Школы Приморья готовы к началу нового учебного года с учётом всех требований Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ.
Подробности в материале: В Приморье на торжественных линейках у первоклассников родителей не будет
Приятное известие ожидает забайкальских классных руководителей в преддверии Дня знаний. Как сообщает сегодня, 20 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, в соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина для педагогов, занимающихся классным руководством, выделено почти 330 миллионов рублей.
Читайте подробнее: Забайкальские классные руководители получат «президентскую» надбавку
За классное руководство педагогам Саратовской области выплатят более 373 млн рублей. Выплаты получат свыше 14 тыс. учителей. В области также сохранена и региональная доплата классным руководителям, в среднем она составляет 1 тыс. рублей в месяц.
Читайте подробнее: Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Более 109 тысяч учащихся начнут новый учебный год в Калужской области с традиционных школьных линеек, сообщал ранее корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.
Читайте также: В калужских школах учебный год начнут под контролем Роспотребнадзора
По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, учебный процесс в новом учебном году будет организован в очном режиме. Все образовательные учреждения региона станут соблюдать меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Торжественные линейки в честь 1 сентября пройдут в школах, сам формат мероприятий традиционно определят в учебном заведении.
Читайте также: В Пензенской области формат линеек 1 сентября определят сами школы
Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения РФ направили в регионы рекомендации по организации обучения в школах в условиях пандемии коронавируса. О том, что ждёт российские школы в новом учебном году и в каком формате будут учиться дети, рассказывает ИА REGNUM.
Читайте также: Учиться по-новому: пять новшеств «коронавирусного» образования в школах
Забайкальские школы готовы к переходу на дистанционное обучение в случае новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на слова и.о. министра образования края Натальи Бянкиной.
Вместе с тем чиновница отметила, что считает «удалёнку» крайней мерой, поскольку обычный формат обучения намного предпочтительнее дистанционного для всех участников образовательного процесса — и детей, и учителей, и родителей.
Читайте также: Забайкальские школы готовы к «удалёнке» в случае новой волны COVID
Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край вошел в число 57 субъектов страны, которые получат федеральные средства на обеспечение учащихся с 1-го по 4-й классы бесплатным горячим питанием.
С нового учебного года оно будет гарантировано 63 тысячам учеников младших классов Забайкалья. Регион получит субсидию в размере 365 миллионов рублей. Стоимость ежедневного бесплатного питания составит 70 рублей. Пилотный проект будет реализован в школах Читы и Краснокаменска.
Подробности в материале: В школьных столовых Забайкалья создадут культурное пространство
В Курской области учебный год начнётся в традиционном формате 1 сентября с соблюдением предписанных Роспотребнадзором мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте также: Школы Курской области 1 сентября не будут проводить торжественные линейки
В Сахалинской области будут усилены меры безопасности в День знаний и День окончания Второй мировой войны.
Читайте также: На Сахалине и Курилах с 1 по 3 сентября усилят меры безопасности
В социальных сетях родители калужских школьников не разделяют оптимизма областного министерства образования, опасаясь введения дистанционного обучения. Перед многими из них стоит дилемма: покупать своему ребёнку школьную форму или ноутбук. К тому же, обсуждая линейки 1 сентября, родители из Обнинск и Козельска пишут, что их уже предупредили о том, что на школьные линейки пригласят только первоклассников и выпускников.
Читайте также: В Калуге у родителей дилемма: покупать детям школьную форму или ноутбук
В школах Барнаула в преддверии нового учебного года планируют провести родительские собрания. Так, в одной из школ родителей девятиклассников пригласили 24 августа 2020 года собраться, чтобы получить за детей учебники и обсудить будущие экзамены. Собрание запланировано в обычном учебном классе, где в случае, если придут все родители, соблюсти рекомендованную Роспотребнадзором социальную дистанцию не представляется возможным.
В школах Липецкой области состоятся торжественные линейки в честь Дня знаний, но пройдут они с соблюдением требований Роспотребнадзора. Мероприятия будут проводить поэтапно для разных классов, чтобы не допустить большого скопления школьников, родителей и учителей.
Читайте также: Школы Липецкой области не откажутся от линеек 1 сентября
С 1 сентября некоторые занятия в школах Московской области могут проводиться в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
Собеседник рассказал, что в новом учебном году школам необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Среди них — предоставление каждому классу для занятий отдельного помещения. Во многих школах Подмосковья это условие выполнить затруднительно из-за переполненности учреждений. Чтобы выйти из ситуации, планируется часть занятий проводить дистанционно.
Читайте также: Школы Подмосковья могут частично перейти на дистанционное обучение
Руководство управления образования в Якутске обнародовало требования и рекомендации по организации образовательного процесса в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции.
С учётом этих требований и рекомендаций каждая школа разработает свою модель организации учебного процесса.
Читайте также: В Якутске школы сами решат, в каком формате начнут учебный год
Забайкальские школы продолжают подготовку к началу нового учебного года с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса. Как сообщает сегодня, 20 августа, пресс-служба забайкальского губернатора, заготовлено всё необходимое оборудование, все традиционные режимы работы будут пересмотрены и обновлены.
Читайте подробнее: Школьная столовая с пиццерией появится в Чите
В Петропавловской средней школе №1 в Джидинском районе Бурятии готовы выполнить большинство рекомендаций Роспотребнадзора в связи с угрозой коронавируса. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Баир Ринчино.
«Мы почти все требования выполним, кроме одного. Если будет требование по 15 человек в классе, то, конечно, не исполним. Нам придётся половину учеников на «дистанционку» перевести. С остальными — расписанием и прочим… трудно будет», — отметил он.
Об этом: «Трудно будет»: директор школы в Бурятии о рекомендациях Роспотребнадзора
В Московской области учеников средних и старших классов могут перевести на дистанционное обучение по изобразительному искусству, музыке, физической культуре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
По его сведениям, подмосковные власти перед началом учебного ищут пути исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. По ним, в частности, школьным классам необходимо предоставить для занятий отдельный кабинет. Поскольку в регионе образовательные учреждения нередко сталкиваются с проблемой нехватки помещений, рассматривается решение — перевод части занятий в дистанционный формат.
Читайте также: Музыку и физкультуру в школах Подмосковья могут перевести на «удалёнку»
С 1 сентября в школах Московской области может быть установлена система, по которой часть занятий без официального оглашения может быть переведена в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
По словам собеседника, власти Подмосковья рассматривают пути исполнения рекомендаций Роспотребнадзора, по которым классам для занятий необходимо выделить отдельные кабинеты. При этом образовательная система региона испытывает трудности с материальной базой — из-за нехватки помещений эти условия надзорного ведомства исполнить затруднительно.
Читайте подробнее: «Удалёнку» в школах Подмосковья могут ввести скрытно
В Хабаровском крае школы должны обеспечить учёбу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В школах закупают дезинфицирующие средства и составляют новое расписание.
Читайте также: В Хабаровском крае школы готовятся к учёбе в традиционном формате
В школах Чувашии не планируют вводить масочный режим для детей и требовать справки о прохождении тестов на коронавирус. Об этом ранее заявил на планёрке в правительстве глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев.
Читайте также: Глава минобразования Чувашии ответил на вопросы о масочном режиме в школах
В школах Московской области не хватает помещений для того, чтобы выделить всем классам отдельные кабинеты согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
По его словам, в Московской области власти ищут возможности выполнить рекомендации Роспотребнадзора о предоставлении классам для занятий отдельных помещений. При этом немало школ, где это условие реализовать затруднительно из-за переполненности учебных учреждений.
Об этом: В школах Подмосковья могут не найти нужного числа помещений
Власти Московской области рассматривают различные решения для школ региона к началу нового учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
По его словам, школам необходимо исполнить рекомендации Роспотребнадзора, в числе которых есть «плавающее» расписание и предоставление для классов отдельных кабинетов. Технически реализовать эти условия в Московской области непросто, поскольку не во всех школах имеются достаточные ресурсы.
Подробности в материале: Короткие уроки, «удалёнка» и учёба на улице — решения для Подмосковья?
Школы в Тюменской области в случае ухудшения эпидемиологический ситуации по коронавирусной инфекции перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Читайте также: Роспотребнадзор заявил об условиях перехода тюменских школ на «дистант»
В Новосибирских школах 1 сентября праздничные линейки состоятся для первых и выпускных классов. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Читайте также: В новосибирских школах разрешили линейки для первых и 11-х классов
В Забайкальском крае на сегодняшний день завершена приемка 83% школ, готовых к приему учеников. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Татьяны Цымпиловой.
По её словам, с 1 сентября будет не совсем обычный формат работы с учениками: нужно учесть рекомендации Роспотребнадзора, проработать штатные и внештатные ситуации по приему детей.
Читайте также: «Не совсем обычный формат»: забайкальские школы готовы к приёму учеников
Генеральная прокуратура РФ поручила региональным прокурорам проверить готовность российских школ к 1 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что процесс находится на личном контрое генпрокурора РФ Игоря Краснова.
«В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам субъектов провести проверки на предмет готовности школ к 1 сентября и принять дополнительные меры по обеспечению прав детей при организации образовательного процесса», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Прокуроры проверят готовность школ к новому учебному году
Информацию о повторном карантине по коронавирусу с 13 сентября 2020 года в детских садах и школах опровергло правительство Белгородской области, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.
Читайте подробнее: Белгородские власти опровергли введение карантина в садах и школах
В 2020 году в Хакасии планировали организовать временное трудоустройство 1260 несовершеннолетних, однако коронавирус внёс коррективы в планы службы занятости. Как сообщили в республиканском правительстве, подростки помогают подготовить школы региона к учебному году.
На сегодняшний день трудоустроены 468 подростков. В том числе в Абакане 416 подростков работают на пришкольных участках.
Читайте также: В Хакасии подростки помогают готовить школы к новому учебному году
Власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
По его словам, такую меру могут применить в новых санитарных условиях для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, изучается вопрос для частичного использования дистанционного обучения для учеников с седьмого класса и выше.
Об этом: В школах Москвы могут перевести часть занятий на «удалёнку»
В школе №20 Воронежа готовы проводить занятия в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор школы Ирина Сакоренко. Самое ожидаемое решение для школ в регионе — это разрешение на работу групп продлённого дня.
Читайте также: В воронежских школах ждут решения оперштаба о продлёнке
В Кемеровской области с 1 сентября учителя начнут получать повышенные доплаты за классное руководство. Ежемесячные премии для классных руководителей во всех школах региона увеличатся с 3 до 8 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».
Об этом: У кузбасских учителей выросли доплаты за классное руководство
В преддверии учебного года учителя обсуждают школьные нововведения, связанные с распространением коронавируса. В числе обязательных требований — педагоги будут на уроках в защитных масках, а вот школьники не обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Учитель русского языка и литературы из ПриморьяСветлана Торопцева, комментируя в разговоре с корреспондентомИА REGNUMтакие рекомендации, сказала, что не видит смысла в масочном режиме лишь для учителей.
Читайте также: Глупость это, для «галочки» — учитель о ношении защитных масок на уроках
В Кемеровской области с 1 сентября 2020 года все ученики 1−4 классов будут обеспечены бесплатным питанием. Это около 138 тысяч детей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
Об этом: В Кузбассе все ученики начальных классов будут питаться бесплатно — власти
Во Владимирской области образовательным организациям выделили более 63 млн рублей на профилактику коронавируса. Деньги потратят на закупку рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок.
Об этом: Профилактика коронавируса обойдётся школам Владимирской области в ₽63 млн
В Оренбургской области минздрав, минобр и Роспотребнадзор обсуждают вопрос работы школ с 1 сентября с учётом эпидситуации в регионе. Во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения регионаТатьяна Савинова выразила уверенность, что образовательные учреждения начнут функционировать в привычном режиме, учёба начнется в аудиториях.
Читайте также: В Оренбуржье решают вопрос работы школ с учётом эпидситуации
В Ивановской области готовятся к всплеску заболеваемости COVID-19 после 1 сентября. По мнению первого заместителя директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексея Буянкина, в настоящее время стоит задача вовремя его купировать.
Читайте подробнее: Всплеск заболеваемости неизбежен: ивановский облздрав о коронавирусе
Чукотка получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов.
Читайте также: На бесплатное питание младшеклассников Чукотка получит более 34 млн рублей
Министерство труда РФ не получало предложений о введении оплачиваемого выходного дня 1 сентября для родителей первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Читайте также: Минтруд опроверг слухи о выходном для родителей первоклассников
На Чукотке все школы готовы к началу учебного года в традиционном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в департаменте образования и науки округа на запрос ИА REGNUM.
Читайте также: Школы Чукотки готовы начать учебный год в традиционном формате
В Оренбургской области новый учебный год начнется в очном формате. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет организовано по решению администраций школ по классам или параллелям, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Читайте также: В Оренбуржье школы самостоятельно примут решения о линейках 1 сентября
Очные занятия в российских школах не будут заменять дистанционными. Об отсутствии таких планов у Министерства просвещения РФ сегодня, 20 августа, на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Читайте также: Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
В Кабардино-Балкарии новый учебный год стартует 1 сентября для 111 200 учащихся. Из них 14 850 — первоклассников, что составляет 16%. В условиях пандемии коронавируса процесс обучения для них в образовательных организациях должен быть безопасным.
В этих целях Роспотребнадзор выдал ряд рекомендаций.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии обезопасят от коронавируса свыше 111 тыс. школьников
Родители школьников в Кабардино-Балкарии переживают, что рекомендации Роспотребнадзора по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса будут выполняться за их счёт. Так, в соцсетях распространяется информация о том, что школы будут закупать рециркуляторы воздуха и дезинфицирующие средства на деньги родителей учащихся.
Читайте также: Минобр Кабардино-Балкарии сообщил, кто будет платить за термометры в школах
Средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением английского языка города Новосибирска в настоящее время находится в процессе подготовки к началу нового учебного года с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор школы Ольга Знобишина.
Читайте также: В новосибирской школе №63 с 1 сентября вводится смешанная модель обучения
Ученики школ Челябинска с 1 сентября переводятся на внекабинетное обучение. Об этом депутатам гордумы заявила глава городского комитета по делам образования Светлана Портье.
Это означает, что теперь не дети будут ходить по разным кабинетам, а педагоги будут приходить к ним. Исключение сделано для практических занятий по химии и физике. Также будут приняты меры к тому, чтобы развести потоки учащихся.
Читайте также: В комобразе Челябинска объяснили, как начнут учиться дети
В Липецкой области на подготовку к новому учебному году было выделено более 800 миллионов рублей. Эти средства направлены на проведение ремонтов и реконструкцию зданий — более 600 млн рублей, на обеспечение пожарной безопасности — 24 млн рублей, на антитеррористическую защищенность — около 100 млн рублей, на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований — 75 млн рублей. Для всех учреждений образования закупили бесконтактные термометры, санитайзеры, антисептики и дезинфицирующие средства, приборы для обеззараживания воздуха.
Читайте подробнее: Липецким школам на профилактику коронавируса выделили 75 млн рублей
В Оренбурге новый учебный год начнется с учётом текущей эпидситуации. Начальник управления образования администрации города Лариса Бебешко обратила внимание на то, что сложно стоит вопрос с обеспечением школ градусниками и дезарами:
«Мэрия выделила средства из резервного фонда. Но нужно понимать порядок цифр. Один дезар — 24 тыс. рублей, на большую столовую или спортивный зал их нужно два-три».
Читайте также: В Оренбурге есть сложности с обеспечением школ дезарами
Пензенская школа №58 учла все рекомендации Роспотребнадзора и готова открыть двери для учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа сообщил директор учебного заведения Дмитрий Олегович Филяев.
Подробности в материале: В Пензенской школе №58 учли рекомендации Роспотребнадзора
Школы Сахалина и Курил готовы начать обучение с 1 сентября в традиционной очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили ранее в областном правительстве.
Читайте также: На Сахалине и Курилах учебный год начнётся в традиционном формате
В Пермском крае торжественные школьные линейки пройдут для первых и выпускных классов. Праздничные мероприятия будут организованы на улице. В случае плохой погоды торжества перенесут в кабинеты, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Читайте также: В Прикамье родителям разрешат присутствовать на линейках 1 сентября
Школы подмосковного Реутова готовят к учебному году с учётом новых требований к санитарно-эпидемиологической безопасности.
Читайте также: В масках и на дистанции: школы Реутова готовят к 1 сентября
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, в школе № 4 Севастополя пройдет только для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом 20 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.
По его информации, учебный год в этом учебном заведении начнется в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Об этом: В школе № 4 Севастополя рассказали, как пройдет День знаний
С 1 сентября в Петербурге в 179 крупных школах будет организован смещенный график обучения. Об этом объявила 20 августа врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Почти 200 петербургских школ заработают по смещённому графику из-за COVID
Вологодские школы начали самостоятельно закупать средства защиты, власти обещали компенсировать расходы.
Читайте подробнее: Вологодский губернатор запретил школам собирать деньги на средства защиты
В Ростове-на-Дону муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» на 775 мест готово к работе в условиях пандемии на 90%. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор образовательной организации Анатолий Божко.
Об этом: Ростовская школа №5 готова к работе в условиях пандемии на 90%
В Петербурге школы начали публиковать графики прихода классов в разное время, чтобы развести потоки учеников по рекомендациям Роспотребнадзора. Эти графики могут быть откорректированы, если они составлены нереалистично.
Об этом: «Успеть за 4 минуты»: школы Петербурга публикуют графики прихода классов
Министр образования Омской области Татьяна Дернова рассказала о подготовке к новому учебному году, который в регионе начнётся в очном формате, но с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Она заверила, что образовательные организации будут неукоснительно следовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
Об этом: Термометрия и дезинфекция: как будут работать омские школы с 1 сентября
В Омске возобновлена деятельность спортивных школ и спортивного комплекса «Юность» им. С. С. Бовкуна». В мэрии города заверили, что учреждения будут работать с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Читайте также: Спортшколы Омска готовы соблюдать требования Роспотребнадзора
Депутаты Саратовской области получают первые жалобы родителей учеников из Пугачевского района, с которых собирают деньги на закупку бесконтактных термометров к новому учебному году.
Читайте подробнее: В Саратовской области родители школьников жалуются на поборы за термометры
С нового учебного года, когда школы возвращаются к очному обучению, педагогам следует держать дистанцию с учениками. Об этом заявила 20 августа врио председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Петербурге рекомендуют учителям «дистанцироваться» от школьников
В Корочанской средней общеобразовательной школе имени Дмитрия Кромского в городе Короча Белгородской области для приёма детей подготовлены три отдельных входа. Учеников ждёт обязательная термометрия, рассказала 20 августа корреспонденту директор школы Лариса Создана.
Читайте подробнее: В белгородской школе подготовили три входа для учеников
1 сентября 2020 года во всех школах Свердловской области в обычном режиме начнётся новый учебный год. После периода «дистанционного безумия» школьники вновь смогут увидеться со своими учителями. Чтобы вернуться к «живому» формату обучения, школы должны безукоризненно выполнять санитарные требования.
С чем столкнулись учебные учреждения при подготовке к 1 сентября и какие задачи ещё предстоит решить, рассказал директор средней общеобразовательной школы № 15, находящейся на юго-восточной окраине Екатеринбурга, Александр Викторович Ячменев.
Подробности в материале: От общего звонка придётся отказаться — директор школы о новых нормах
Дистанционное обучение в Петербурге вновь может быть введено при условии ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила 20 августа врио главы городского комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Петербурге прокомментировали слухи о новой «дистанционке» в школах
В Петербурге школы попытаются избежать толп в буфетах для избежания дополнительных рисков распространения коронавируса. Об этом сообщила 20 августа врио председателя городского комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Петербургских родителей просят научить детей не толпиться в буфетах
Традиционные школьные линейки 1 сентября в Ростовской области состоятся. Однако пройдут они с участием первоклассников и выпускников. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: Ростовский губернатор разрешит школам проводить линейки 1 сентября
Архангельские школы начали самостоятельную подготовку к учебному году в новых условиях. Пока без поборов и без субвенций на дезсредства.
Читайте также: Архангельским школам пока не дали денег на покупку рециркуляторов
Пироговская школа (г. Москва) готова выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и организовать учебный процесс так, чтобы максимально обезопасить учащихся. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор «Пироговской школы» Михаил Смола.
Читайте также: «Есть всё!» — Пироговская школа о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора
Глава нижегородской гимназии №13 Наталья Анищенко рассказала, как ее учреждение намерено выполнять рекомендации Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии COVID.
По ее словам, гимназия «приложит максимум усилий для того, чтобы исполнить эти рекомендации. Как это будет реализовано на практике пока не знает никто — ни те, кто издавал эти документы, ни те, кто их будет исполнять«
Об этом: Директор нижегородской гимназии №13: «Не будем рисковать здоровьем детей»
Роспотребнадзор очертил круг вопросов, которые необходимо решить властям субъектов и руководству школ, для того чтобы наши дети были максимально защищены от коронавируса и при этом не переставали получать знания на качественном уровне.
С вопросами, что уже предпринято и какие меры еще планируют внедрить до начала нового учебного года, корреспондент ИА REGNUM обратился к директору гимназии № 17 в столице Карачаево-Черкесии Мурату Эбзееву. Он отметил, что многое из рекомендаций Роспотребнадзора уже предпринято, но есть вопросы, которые еще требуют проработки и решения.
Читайте подробнее: Угодить Роспотребнадзору: повестка дня директора гимназии перед 1 сентября
Новый учебный год в школах Новгородской области начнется 1 сентября в очном режиме. Однако торжественные линейки состоятся только для учеников 1-х и 11-х классов. Об этом сообщила 20 августа в ходе заседания областного правительства министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.
Читайте также: Учебный год в Новгородской области начнется в очном режиме
Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в школах может быть проблематичным, когда речь идёт об организациях дополнительного образования. Все концерты и массовые мероприятия отменены, инструкций по организации групповых занятий и масочного режима ещё ждут.
Об этом: Воронежские педагоги морально готовятся вернуться к «дистанционке»
В случае обнаружения коронавируса в московских школах учащихся будут временно переводить на дистанционное обучение, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Читайте также: Мэр Москвы рассказал о действиях при выявлении коронавируса в школах
В администрации Архангельска заявили, что к новому учебному году будут готовы все школы. Однако речи об эпидемиологической безопасности образовательных учреждений пока не идет.
Читайте также: Власти Архангельска заявили о полной готовности школ к учебному году
Школы Ростовской области в ближайшее время получат 403 млн рублей на работу в особых условиях. Средства выделены из региональной казны, сообщил донской губернатор Василий Голубев.
Читайте также: Ростовские школы получат 403 млн рублей на работу в особых условиях
В Кемеровской области с 1 сентября все школы начнут работу в обычном режиме. Это, как заявил губернатор Сергей Цивилёв, повысит эффективность образовательного процесса. Однако он подчеркнул, что если ситуация будет меняться, в отдельных школах возможны ограничения.
Читайте также: Школы Кузбасса пока начнут работать в обычном режиме — губернатор
В Кемеровской области прошла ежегодная социальная акция «1 сентября — каждому школьнику». Она стартовала 20 июля и завершилась накануне, 20 августа. За месяц 5689 семей получили материальную помощь на общую сумму 30,1 млн рублей.
Денежные сертификаты на 5 тысяч рублей получили 5358 малообеспеченных и многодетных семьей. Еще 331 семья, где воспитываются четыре школьника или больше, получила сертификаты на 10 тысяч рублей.
Об этом: Кузбасские семьи получили более 30 млн рублей на подготовку детей к школе
В Хабаровске при наличии всех средств защиты, необходимых в условиях эпидемии коронавируса, учебный год начнётся в обычном очном режиме.
Об этом: В школах Хабаровска не хватает обеззараживателей воздуха
В Хабаровском крае до начала учебного года проверят бесплатно на коронавирус всех учителей.
Читайте подробнее: В хабаровских школах не будет звонков, а учителей проверят на коронавирус
В Оренбурге руководство школы № 6 обсуждает варианты безопасного пребывания детей в здании образовательного учреждения в связи с распространением коронавирусной инфекции. За счет собственного бюджета приобретены бесконтактные термометры, за счет городского бюджета планируется покупка обеззараживателя воздуха. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор школы Наталия Курникова.
Подробности в материале: Как оренбургская школа готовится к работе в новых эпидусловиях
В связи с мировой эпидемией коронавируса и карантинными рекомендациями Роспотребнадзора в обучении алтайских школьников произойдут заметные изменения. Как сообщает altapress.ru со ссылкой на слова министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, традиционные линейки на 1 сентября никто не отменяет, но как они будут проходить, пока не известно.
«У нас есть план А, план Б и план В», — пояснил чиновник. Какой сценарий в итоге будет принят за основу, станет известно 24 августа (время окончания отпусков директоров школ — прим. ИА REGNUM).
Подробности в материале: «План А, план Б и план В»: как алтайских школьников защитят от COVID-19
Абсолютно все школы Новосибирской области к 11 сентября будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Об этом во время областного родительского собрания заявил губернатор Андрей Травников.
В некоторых школах, особенно городских, работавших в одну смену, будет введено обучение во вторую смену — для разведения ученических потоков. При этом все младшие классы будут учиться только очно. В средних и старших классах расписание будет формировать по смешанной модели.
Читайте также: Новосибирские школы разработали специальные расписания уроков и перемен
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о возможном проведении праздничных линеек 1 сентября для учеников первых и одиннадцатых классов. Он заявил, что нельзя лишать первоклассников и их родителей такого события, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Новосибирский губернатор заявил, что нельзя лишать детей первого звонка
В Новосибирской области с 1 сентября 2020 года школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом было заявлено на региональном родительском собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Новосибирские власти: все школьники младших классов получат горячее питание
В Камчатском крае учебный год начнётся в традиционной очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Торжественные линейки 1 сентября разрешили провести на открытом воздухе только для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов.
Читайте также: Не все школы Камчатки справятся с очной формой обучения в новых условиях
Средняя школа №2 города Салехарда с 1 сентября 2020 года начинает работать в очном режиме. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
На сайте также размещено расписание линеек, которые пройдут в актовом зале школы, с 9:00 до 12:00 по местному времени для учеников 1, 9 и 11 классов. Для остальных обучающихся, линейки, посвященные Дню знаний будут проводиться в закрепленных за классами кабинетах.
В школе будет открыто несколько входов для разграничения потоков, будет проводится термометрия детей и сотрудников, дезинфекция и проветривание помещений. В случае первых признаков недомогания учащимся будет оказана медицинская помощь и консультация.
Читайте подробнее: В образцовой школе Салехарда линейки проведут в актовом зале и классах
Школьники столицы Республики Алтай — города Горно-Алтайска — с 1 сентября будут учиться очно, но с ограничениями, установленными Роспотребнадзором. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в городском управлении образования.
«Средства индивидуальной защиты, термометры имеются, рециркуляторы закупаются. С родителей деньги на всё это собирать не будут», — заверили в управлении.
Читайте подробнее: С родителей школьников Горно-Алтайска обещают не брать денег на термометры
В школах Бурятии без пищеблоков младшеклассники вместо бесплатного горячего питания будут получать продуктовые наборы. Об этом сообщили региональному отделению ОНФ в министерстве образования и науки республики. По данным ведомства, в 13 школах региона нет пищеблоков, ещё в 65 учреждениях на территории 11 районов требуется капитальный ремонт и реконструкция.
Читайте также: Горячее питание в некоторых школах Бурятии заменят продуктовыми наборами
В Чебоксарах у каждого класса будет индивидуальное расписание уроков, перемен. Это необходимо для минимизации контактов школьников между собой. За классом в школе должны быть закреплены помещения, в которых будут проводиться учебные занятия по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования.
В Петропавловской районной гимназии Бурятии готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Эльвира Гармаева.
По её словам, в настоящее время они работают над составлением расписания и подготовкой кабинетов. Впрочем, с требованием ограничить максимальное число учеников в классах могут возникнуть сложности.
Об этом: В бурятской школе уроки будут начинаться в разное время
С 24 августа Хакасия переходит на третий этап снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
В том числе в регионе разрешается проведение торжественных линеек в общеобразовательных организациях 1 сентября.
В общеобразовательных учреждениях должны соблюдаться все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором, подчеркнули в республиканском правительстве.
Читайте также: Хакасия переходит на третий этап снятия «коронавирусных» ограничений
Новосибирские школы продолжают готовиться к началу нового учебного года. Судя по сообщениям областного правительства, все школы региона обеспечены необходимыми средствами санитарной защиты и начнут учебный год в очном режиме. При этом не все руководители образовательных учреждений готовы рассказать о готовности к 1 сентября без разрешения властей. Так, директор новосибирской гимназии № 7 «Сибирская» Любовь Калашникова готова разговаривать с представителями СМИ только после соответствующего разрешения департамента образования мэрии Новосибирска.
Читайте также: В гимназии Новосибирска ждут разрешения властей на общение со СМИ
В центре образования № 6 «Перспектива» Белгорода не возникнет проблем с выполнением рекомендации Роспотребнадзора об учёбе в условиях пандемии коронавируса, потому что в новой школе ещё много свободных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа рассказала директор образовательного учреждения Юлия Евдокимова.
Подробности в материале: В новой школе №6 Белгорода хватит места для всех учеников
В Петербурге решили провести праздничные линейки 1 сентября, но не для всех школьников. Об этом сообщил 21 августа губернатор Александр Беглов на общегородском педагогическом совете, передает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Петербург 1 сентября проведет линейки для первых и 11-х классов
Петербургским школам советуют повторить с учениками пройденное дистанционно весной в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщила врио главы комитета по образованию Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Петербургские школы в сентябре повторят материал 4-й четверти
В Борисоглебской средней общеобразовательной школе №6 (Воронежская область) готовы полностью следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор школы Владислав Каверин.
«Планируем 1 сентября начать работу с учётом тех требований, которые нам предъявляет Роспотребнадзор и другие контролирующие нас инстанции. В настоящее время мы скорректировали для себя расписание уроков, посещение различных мероприятий с учетом требований, посещение столовой, решаем другие вопросы, которые могут возникать при работе в новых условиях», — сказал Владислав Каверин.
Читайте также: Работать по новым правилам готовы: директор школы в Воронежской области
Большая часть праздничных мероприятий 1 сентября в Южном федеральном университете пройдет в дистанционном формате. Вузам, как и школам, придётся соблюдать новые правила, установленные Роспотребнадзором.
В севастопольской гимназии № 8 готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, которые были разработаны для недопущения распространения коронавируса. Об этом 21 августа сообщила директор этого образовательного учреждения Тихоненко Ирина Александровна в интервью корреспонденту ИА REGNUM.
По ее словам, к началу учебного года гимназия будет полностью обеспечена дезинфицирующими средствами для уборки помещений, а также антисептическими препаратами и оборудованием для обработки рук учащихся.
Подробности в материале: В севастопольской гимназии № 8 уроки будут начинаться в разное время
В Орске Оренбургской области мэрия заявила, что модель и концепция образовательного процесса для школ муниципалитета в новом учебном году будет общая. По отдельным моментам учебный процесс будет отличаться от привычной формы. В каждой школе будет свой учебный график. Занятия будут проходить без звонков, каждый класс будет приступать к урокам в свое время.
Об этом: В школах Орска новый учебный год начнётся без общих звонков
В Татарии в новом учебном году откроются 1404 общеобразовательные организации. Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности первоочередно проверяют состояние образовательных организаций, их готовность к новому учебному году, обеспечение жизнедеятельности учащихся в предстоящий осенне-зимний период.
Читайте также: В Татарии в новом учебном году откроются свыше 1,4 тыс. организаций
В 24 школах Омска дети будут учиться в одну смену, в ста школах — в две смены, в 27 школах — в три.
Читайте подробнее: Школьники Омска будут учиться в две и три смены
Ростовская гимназия № 95 будет работать с соблюдением всех санитарных норм. О готовности к учебному процессу в условиях пандемии корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор общеобразовательного учреждения Денис Ващинников.
Подробности в материале: Ростовская гимназия № 95 подготовилась к работе в условиях пандемии
В Астраханской области запретили проведение общешкольных линеек, но готовятся к проведению торжественных мероприятий для учеников первых и 11-х классов. Они пройдут в разное время, а общее число приглашённых на них сократят до 50 человек.
Об этом: Запретить нельзя провести: в Астрахани обсуждают школьные линейки
Новый учебный год стартует в непростых условиях пандемии коронавируса и для учащихся и их родителей, и для педагогов. Идет последняя декада приготовлений к 1 сентября, за которую администрациям учебных организаций необходимо подготовить все, для того чтобы по максимуму соблюсти все требования Роспотребнадзора и сделать так, чтобы и дети были здоровы, и организация учебного процесса не страдала.
Администрация школы № 6 столицы Карачаево-Черкесии так же, как и их коллеги во всех школах РФ, озабочена вопросами подготовки к началу учебного года в новых условиях. Большинство мер для организации учебы уже предприняты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор учебного заведения Галина Клименко.
Подробности в материале: Школа в условиях коронавируса: дать знания и сохранить здоровье детей
Глава архангельского штаба по коронавирусу предложил не закупать термометры и рециркуляторы для школ с небольшим количеством учеников, а обойтись проветриванием помещений.
Читайте также: Школам Архангельской области предложили «плясать от реалий»
В школах не планируется введение дистанционного обучения, заявил 21 августа на онлайн встрече с родителями министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В школах Калужской области не планируется дистанционное обучение — министр
Торжественные линейки 1 сентября рекомендовано провести на открытом воздухе и только для учеников 1-х и 11-х классов Белгородской области. Такое решение озвучили 21 августа в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В белгородских школах линейки проведут для первоклассников и выпускников
Петербургская школа №310 «Слово» «практически готова» к новому учебному году в условиях сохраняющихся рисков пандемии коронавируса и ужесточившихся требований надзорных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 21 августа директор образовательного учреждения Инна Полуян.
Об этом: «Выбора нет»: петербургская школа №310 завершает подготовку к 1 сентября
В гимназии № 5 (Екатеринбург) могут продолжить преподавать некоторые дисциплины в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учебного учреждения.
«Часть предметов мы выведем на «дистант», — описали задумку в гимназии. — Допустим, музыка и ИЗО. Полгода музыка на «дистанте», полгода ИЗО».
Окончательное решение по данному вопросу пока не принято, уточняют в руководстве учебного учреждения.
Подробности в материале: Часть предметов можем преподавать дистанционно — гимназия в Екатеринбурге
В курской средней общеобразовательной школе № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина подготовка к новому учебному году находится в разгаре. Новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса на практике будет нелегко выполнять в небольшой школе, переполненной учениками, но ради здоровья детей учителя готовы мириться с неудобствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Валентина Болокина.
Подробности в материале: «Это нужно для здоровья детей»: курский педагог о работе в новых условиях
Перед началом учебного года на территории Подмосковья будут организованы школьные базары. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Подробности: До 1 сентября в Подмосковье проведут 15 школьных базаров
В Зауралье пять школ в Кургане, Кетовском, Звериноголовском, Куртамышском и Половинском районах не откроются 1 сентября. Школьникам придётся учиться в других учебных учреждениях, сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента образования Иван Хлебников.
В ещё 15 школах ремонты в разных стадиях завершенности. Как уверяет Иван Хлебников, ремонты не должны помешать учебному процессу — «администрации школ предпримут все меры, для того чтобы запах краски, строительная пыль, шум не мешали занятиям».
На ремонты школ в 2020 году из регионального бюджета выделен один миллиард рублей.
«Сумма для нашей области — астрономическая. Однако возникали трудности с привлечением квалифицированных подрядчиков, проведением аукционов. К счастью, большая часть ремонтов уже проведена», — пояснил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.
Читайте также: В Курганской области 5 школ не откроются, ещё 15 ремонтируются
В Тюмени цены на цветы стали выше на 15−20% уже с 20 августа. Об этом ИА «Мегатюмень» сообщила тюменский флорист Алиса Перова.
Тюменцам советуют заказывать букеты для учителей заранее. На сегодня розы в Тюмени стоят от 55 до 110 рублей в зависимости от страны происхождения и длины стебля. Крупные или кустовые хризантемы обойдутся в 100−130 рублей, герберы — от 70 рублей, гиацинты — 125 рублей. Средняя цена цветочной композиции — от 1,5 до 1,7 тыс. рублей.
Флорист напомнила, что в цветочные салоны из-за пандемии необходимо приходить в масках и соблюдать социальную дистанцию. Для удобства клиентов заказы принимаются бесконтактно: онлайн на сайте цветочного салона, через соцсети или по телефону. Также во многих магазинах можно заказать доставку.
Подробности в материале: Тюменцам советуют заказывать цветы ко Дню знаний заранее и онлайн
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в ходе заседания оперативного штаба сообщил о возможности проведения традиционных школьных линеек 1 сентября. Однако отметить День знаний смогут только первоклассники и выпускники, передаёт ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Калмыки проведут школьные линейки для первоклассников и выпускников
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписал документ, согласно которому учреждения среднего и средне-профессионального образования в новом учебном году примут учеников с учётом строгого соблюдения санитарных норм, передаёт ИА REGNUM.
Читайте также: Школы Калмыкии начнут учебный год в очном формате
Школы Хабаровского края в этом году полностью обновят учебники для 10-х классов. Уже заказали 374 984 экземпляра.
Читайте также: Для школ Хабаровского края закупят более 370 тыс. новых учебников
В Якутске, в Северо-Восточном федеральном университете, для части студентов в новом учебном году обучение начнётся дистанционно.
Читайте также: В Якутске не все студенты смогут учиться очно
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, к утру 22 августа было выявлено 56 больных и 22 носителя, что почти в два раза выше, чем за предыдущие дни. Он добавил, что носителями считаются люди, у которых подтверждено наличие вируса, но нет проявлений в виде ОРВИ или пневмонии.
Подробности в материале: Глава Бурятии: «1 сентября может и не состояться»
В Приморье за минувшие сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом, 54 пациента выздоровели.
Подробности в материале: В Приморье родители пожаловались на поборы в школах на дезинфекцию
Оснований не начинать учебный год с 1 сентября нет. Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина. Ранее глава республики Алексей Цыденов допустил, что в связи с резким приростом новых случаев заражения коронавирусом 1 сентября может не состояться.
Читайте также: Роспотребнадзор в Бурятии не нашёл причин для переноса начала учебного года
В школе № 1 города Первоуральска Свердловской области минимизированы контакты учащихся. Причиной стала пандемия коронавируса.
Дети будут приходить на уроки в разное время, и для каждого из классов определён один из четырёх входов. Также они раздеваются в разных гардеробах.
Подробно: В свердловской школе из-за пандемии совместят очку и дистанционку
В Еврейской автономной области пищеблоки в школах готовят к новому учебному году и выполнению поручения президента РФ Владимира Путина об обеспечении всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.
Подробности в материале: В Еврейской АО под столовую переоборудовали кабинет начальных классов
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что 1 сентября начнётся учебный год не только в школах, в полном объёме заработают детские сады.
Читайте подробнее: В Приморье весь персонал школ и детских садов обязали носить маски
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Забайкальском крае остается ниже эпидемиологического порога. Тем не менее, Роспотребнадзор предлагает начать вакцинацию МИД работников и педагогов: в регион поступила вакцина от гриппа для взрослых — 270 тысяч доз. Такие данные сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.
Также в надзорном ведомстве ожидают от министерства образования график проведения линеек по началу учебного года и информацию об организации учебного процесса в части кабинетной системы и других вопросов.
Об этом: В Забайкалье намерены вакцинировать медботников и учителей
В Алтайском крае 100% образовательных учреждений региона прошли приемку и готовы принять учащихся и студентов 1 сентября. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра образования и науки Максима Костенко, сказанные в ходе оперативного совещания.
Читайте также: Алтайские власти отчитались стопроцентной готовности школ
В Оренбурге гимназия № 2 является единственной школой, полностью оснащённой рециркуляторами. Обеззараживали воздуха имеются во всех кабинетах, сообщило руководство образовательного учреждения.
Читайте подробнее: В Оренбурге названа образцовая по оснащённости рециркуляторами гимназия
Рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении числа обучающихся в одном классе в школе села Майма (Республика Алтай) выполнить не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в одной из майминских школ.
«Что касается дистанции между школьниками в каждом классе, это проблематично. Школы переполнены, разделить классы пока невозможно», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM, добавив, что это касается всех школ Маймы и школ столицы региона — города Горно-Алтайска.
Читайте подробнее: В сельской школе Горного Алтая не обеспечат дистанцию между учениками
В Татарии ведется проверка образовательных учреждений к новому учебному году. От общего количества проинспектировали пока 211 школ (12%), из них 63% не готовы к соблюдению обязательных норм. Основной причиной является отсутствие или недостаточное количество бактерицидных облучателей.
Об этом: Большинство школ Татарии не готово к соблюдению новых санитарных требований
Севастопольская школа № 22 готова к началу учебного года с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщил информированный источник.
По его словам, в школе будут открыты три входа. Каждое утро медсестра и волонтёры будут проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (используя бесконтактные термометры). При этом, чтобы не допустить скопления детей у входов, занятия у них будут начинаться в разное время. Для этого в школе разработали специальный график уроков.
Гимназия №33 в Улан-Удэ готова к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Директор учебного заведения Дарима Халтаева рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что они обеспечены кабинетами после ввода в эксплуатацию пристроя.
Читайте подробнее: В улан-удэнской гимназии готовы к очному началу учебного года
В Челябинской области школам рекомендовано проводить больше занятий на воздухе. Такие сведения содержатся в письме областного минобрнауки образовательным учреждениям региона.
Речь идёт не только об уроках физкультуры. При наличии соответствующей погоды, вне школьных стен можно заниматься и по другим предметам.
Читайте также: Челябинским школам рекомендуют проводить больше уроков на воздухе
Лицей №1 города Шадринска с 1 сентября 2020 начинает работу в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора лицея Наталья Старцева.
«Сегодня нам доставили рециркуляторы, которые будут размещаться в классах. С наличием антисептических средств для обработки рук проблем нет. Вопрос о проведении праздничной линейки в День знаний пока ещё на стадии обсуждения. Остаётся под большим вопросом организация групп продлённого дня. И ребятам нашим придётся учиться в две смены, чтобы потоки учащихся были разделены», — отметила Наталья Старцева.
Читайте также: Лицей города Шадринска будет обучать школьников в две смены
Севастопольская школа № 22 готова к началу учебного года с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
В школе будут открыты три входа. Каждое утро медсестра и волонтеры будут проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией (используя бесконтактные термометры). При этом, чтобы не допустить скопления детей у входов, занятия у них будет начинаться в разное время. Для этого в школе разработали специальный график уроков.
Об этом: В севастопольской школе № 22 рассказали о готовности к 1 сентября
Средний специальный музыкальный колледж и Башкирский хореографический колледж будут работать в очном режиме в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил министра образования республики Айбулат Хажин на совещании в правительстве региона.
По его словам, первые и последние курсы колледжей Башкирии будут учиться в очном режиме, остальные курсы выходят на производственную практику.
Читайте подробнее: В Башкирии рассказали об учёбе в колледжах в новом учебном году
В Кургане 25 августа по 6 сентября установится тёплая и сухая погода. Днём +24…+29°C, ночью +11…+16°C, сообщает в своём блоге народный синоптик Илья Винштейн.
К погоде в последние дни приковано внимание из-за планируемых линеек на открытом воздухе ко Дню знаний. 1 сентября, по прогнозу Ильи Винштейна, в Кургане будет солнечным и тёплым, с низкой вероятностью осадков.
Об этом: В Кургане День знаний обещает быть тёплым и солнечным
В Северной Осетии торжественные линейки по случаю начала нового учебного года проведут только для учащихся 1-х и 11-х классов. Остальные классы сразу сядут за парты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.
Читайте подробнее: Минобр Северной Осетии сообщил, для кого пройдут линейки 4 сентября
В Ингушетии средства дезинфекции и приборы для обеззараживания воздуха будут закупаться на средства, выделенные из регионального бюджета. С родителей и учителей сбора денег на эти цели не предусмотрено.
Так прокомментировало министерство образования республики многочисленные жалобы родителей на принуждение их сдавать денежные средства для приобретения дезинфицирующих средств для школ.
Читайте также: В Ингушетии опровергли сбор средств с родителей на средства дезинфекции
Столичное образование смогло справиться с поставленными задачами, выполняя их в дистанционном формате в период самоизоляции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал у себя в блоге.
По его словам, переход на дистанционное обучение стал серьёзнейшим испытанием для работы городской системы образования за последние десятилетия. Однако московские школы справились с этой трудностью.
Подробности в материале: Собянин назвал дистанционный режим испытанием для образования
Большая часть детских садов в Хабаровском крае уже заработала в обычном формате, остальные будут открываться после оценки условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Подробности в материале: В Хабаровском крае открывают детские сады
Начало учебного года в Черногории по рекомендации врачей из института общественного здравоохранения перенесли на 1 октября. Об этом говорится в сообщении министерства образования страны.
Читайте подробнее: Учебный год в Черногории начнется с 1 октября
В связи с эпидемией коронавируса в Иркутске торжественные школьные линейки, посвященные Дню знаний, проведут на улице только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает официальный сайт городской мэрии. Для остальных школьников проведут классные часы в кабинетах.
В новом учебном году каждый учитель и ученик иркутских школ будет проходить утренний фильтр, термометрию, обработку рук. Усилены дополнительные меры дезобработки.
Читайте подробнее: Школы Иркутска подготовили к учёбе в условиях эпидемии коронавируса
В Калуге родители первоклашек школы №14 озабочены большим количеством детей в классах, что, по их мнению, может отразиться на качестве образования и идёт вразрез с рекомендациями Роспотребнадзора.
Об этом: В калужской школе №14 первые классы переполнены: родители бьют тревогу
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в некоторых алтайских школах совместно с Роспотребнадзором придётся принимать решение о временном обучении во вторую смену. Как сообщает официальный сайт Алтайского края со ссылкой на слова министра образования и науки региона Максима Костенко, это поможет добиться разобщенности детей.
«Это прежде всего касается больших школ в райцентрах, где обучение шло в одну смену. Повторю, что это временная мера, она будет действовать до конца первой-второй четверти», — пояснил чиновник.
Читайте также: На Алтае для школьников организуют вторую смену из-за коронавируса
Администрация пензенской общеобразовательной школы №27 отказалась давать комментарии о готовности учебного заведения к новому учебному году. В приёмной заявили, что директор Марина Елена Владимировна слишком занята, чтобы давать комментарии о соблюдении в учебном заведении рекомендаций Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В пензенской школе не рассказали о соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора
Средняя общеобразовательная школа №134 в городе Новосибирске обеспечена на сегодняшний день дезинфицирующими средствами, антисептиками и термометрами — по разным позициям от 60% до 100%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учреждения Галина Ерисова.
«Я давно уже работаю в школе, и мои стаж и опыт позволяют мне видеть все нюансы. Сегодня мы провели собрание трудового коллектива. Все — от технички до учителя — знают, кто и как будет заниматься, кто и как будет питаться. Но обычно начало учебного года — оно немножечко тревожно, но мы готовы к нему», — отметила директор.
Читайте также: В школе №134 Новосибирска к 1 сентября готовы все — от технички до учителя
В Челябинской области 650 млн рублей было потрачено на подготовку образовательных организаций к работе в условиях коронавирусной пандемии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Средства были направлены региональные и федеральные. На них закупили необходимое оборудование и средства защиты. К началу учебного года вме подготовительные мероприятия завершат.
Об этом: Челябинские школы подготовили к работе в пандемию за 650 млн рублей
Опыт проведения ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса уже подготовил к новому учебному году среднюю общеобразовательную школу №5 с углублённым изучением отдельных предметов города Старый Оскол Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор учреждения Людмила Гринева.
Читайте также: Особый опыт ЕГЭ пригодится школе №5 Старого Оскола
По словам директора красноярской школы №93 Екатерины Чубченко, ученики с шестого по одиннадцатый класс будут обучаться «по смешанной системе с применением дистанционных технологий». То есть один-два дня в неделю они «будут получать знания удаленно». У детей с первого по пятый класс все занятия будут очными.
Читайте также: Не все школьники Красноярска будут учиться полностью очно
Возвращение школ к штатному режиму работы — большая радость и для учителей, и для самих детей, хотя и существует ряд сложностей, которые предстоит решить администрации учебных заведений. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала директор МБОУ «Гимназия №1» Людмила Валаева.
Об этом: Это радость: школы и гимназии Воронежа готовятся к 1 сентября
Торжественные линейки пройдут в День знаний для школьников Хакасии. Об этом сообщили 24 августа в республиканском министерстве образования и науки.
«Линейки в школах будут однозначно! Накануне власти Хакасии подписали постановление, в соответствии с которым регион перешёл к третьему этапу снятия ограничений. Согласно постановлению, школам разрешено проводить торжественные линейки, посвящённые началу учебного года», — прокомментировала начальник отдела общего образования минобразования Хакасии Ольга Свириденко.
Об этом: В школах Хакасии 1 сентября пройдут торжественный линейки
В День знаний, 1 сентября, праздничная линейка в школах Москвы будет организована только для первоклассников, а все другие классы ограничатся классными часами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.
Директор школы имени Е. Н. Чернышева в Москве: школы обязательно свяжутся с родителями и сообщат, как их ребенок будет учиться, во сколько ему нужно приходить на занятия, какие нововведения их ждут.
Читайте подробнее: Родителям школы в САО Москвы сообщат обо всех нововведениях
С разрешения Роспотребнадзора новый учебный год начнется в традиционном формате. Однако санитарное ведомство предписало выполнить для этого массу требований. Насколько они исполнимы и не пугают ли их количество и сложность исполнения руководство учебных заведений, корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором школы № 2 в столице Карачаево-Черкесии Тимуром Аслануковым.
Читайте также: «Пугаться — времени нет!»: директор школы о работе в условиях коронавируса
Традиционных линеек в московских школах 1 сентября не будет, но для первоклассников проведут локальные праздники. Об этом заявила 24 августа на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Традиционных линеек в Москве не будет, будут локальные праздники для первоклашек», — сказала Ракова.
Об этом: В Москве для первоклассников проведут «локальные праздники»
В школе Москвы рассказали, когда учителя могут снимать маски.
Подробности в материале: Не всех допустят до работы в школах Москвы с 1 сентября
В Московской области педагоги будут пользоваться масками при индивидуальной работе с учениками. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.
«Учителя при индивидуальной работе с учениками будут находиться в масках», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Учителя Подмосковья наденут маски при индивидуальной работе с учениками
У каждого посетителя школ Московской области будут проверять температуру. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.
«Всем входящим будут измерять температуру», — говорится в сообщении губернаторского телеграм-канала.
Читайте также: На входах в школы Подмосковья организуют термометрию
Школы в Ивановской области 1 сентября открываются в очном режиме. Об этом журналистам 24 августа сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Читайте также: Школы в Ивановской области готовят к 1 сентября
Учителя Московской области пройдут проверку на коронавирусную инфекцию. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.
«Все педагоги также пройдут тестирование на COVID-19», — говорится в информации.
Об этом: Всех педагогов Подмосковья протестируют на коронавирус
В школах Московской области перед 1 сентября будет проведена генеральная уборка. Об этом 24 августа сообщил телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
По информации канала, глава региона провёл совещание с зампредами подмосковного правительства и главами муниципалитетов по видеоконференцсвязи. Одной из главных тем стала подготовка к новому учебному году.
«Перед Днём знаний в школах проведут генеральную уборку и дезинфекцию», — говорится в сообщении канала.
Читайте также: Школы Подмосковья продезинфицируют перед 1 сентября
Детей, пришедших в школу с признаками ОРВИ будут изолировать.
Читайте подробнее: Школы Москвы не намерены отменять продлёнку из-за правил Роспотребнадзора
Все сотрудники дошкольных образовательных учреждений Москвы проходят обязательное тестирование на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.
«В настоящее время в дошкольных группах особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Прежде всего, все сотрудники дошкольных отделений, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, обязательно проходят бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию», — рассказали в пресс-службе.
Читайте также: Сотрудников детсадов Москвы тестируют на коронавирус
https://twitter.com/minsvyaz_news/status/1296700672000262144
В Ростове-на-Дону школа № 88 имени Якова Бакланова, расположенная на улице Совхозной, 18а, к началу нового учебного года готова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в телефонном разговоре заявил сотрудник общеобразовательной организации.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону школа № 88 имени Якова Бакланова готова принять учеников
В дошкольных образовательных учреждениях все воспитанники и сотрудники проходят обязательную термометрию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.
«Для того чтобы не допустить скопления людей используются несколько входов в здание. Также в обязательном порядке у всех воспитанников и сотрудников измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. Если у кого-то наблюдается повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.
Читайте подробнее: В детсадах Москвы организовали обязательную проверку температуры
Все школы Башкирии готовы с нового учебного года обеспечить горячим питанием учеников начальных классов. Об этом 24 августа сообщил председатель Госкомитета по торговле и защите прав потребителей региона Алексей Гусев на совещании в правительстве. По его словам, во всех 1934 школах республики готовы начать такую работу.
Об этом: Все школы Башкирии готовы обеспечить горячим питанием учеников 1−4 классов
Сотрудники дошкольных групп в Москве будут обязаны использовать маски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.
«Все сотрудники дошкольных групп обязательно используют средства индивидуальной защиты. Родители также обязательно должны находиться в масках на территории детских садов. Для детей ношение масок не обязательно», — рассказали в пресс-службе.
Читайте также: Воспитателей детсадов обязали использовать защитные маски
ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» готова к началу учебного года и будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования со стороны Роспотребнадзора. Об этом заявила директор школы Надежда Перфилова.
«Школа готова к началу учебного года и обязательно будет соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. В каждом здании имеются дезинфицирующие средства для влажной уборки, бесконтактные инфракрасные термометры, дезинфицирующие средства для рук, бактерицидные излучатели закрытого типа, которые безопасны для детей. Дополнительно школа закупила одноразовые трехслойные медицинские маски», — сказала Перфилова.
Об этом: В школе №2098 Москвы готовы соблюдать требования Роспотребнадзора
В Москве изолировали друг от друга дошкольные группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.
«Дошкольные группы изолированы друг от друга, то есть все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп», — рассказали в пресс-службе.
Подробности в материале: Дошкольные группы в Москве изолировали друг от друга
ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» не намерена переходить на шестидневную учебную неделю в связи с новыми требованиями Роспотребнадзора. Об этом заявила директор школы Надежда Перфилова.
«Перехода на шестидневную учебную неделю в школе не планируется», — сказала Перфилова.
Об этом: Школа №2098 Москвы не планирует переходить на шестидневку
В Москве до конца 2020 года планируется достроить 28 образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, не смотря на режим самоизоляции и ограничения с начала 2020 года в столице было введено в эксплуатацию 13 образовательных объектов.
«В оставшиеся месяцы этого года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных зданий», — отметил Бочкарев.
Об этом: До конца года в Москве построят 28 школ и детских садов
ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора» не планирует переходить на систему обучения детей по сменам. Об этом заявила директор школы Надежда Перфилова.
«Обучение по сменам не рассматривается», — сказала Перфилова.
Читайте также: Школа №2098 Москвы не планирует учиться по сменам
В дошкольных образовательных учреждениях Москвы установлены дозаторы с антисептиками, безопасными для детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы в ответе на официальный запрос.
«Во всех дошкольных группах ежедневно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей», — рассказали в пресс-службе.
Об этом: В детсадах Москвы установили дозаторы с антисептиками
Учащихся ГБОУ «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора», имеющих симптомы COVID-19, будут изолировать в медицинском кабинете до прибытия родителей или медиков. Об этом ИА REGNUM заявила директор школы Надежда Перфилова.
«Если у кого-то из учеников будет наблюдаться повышенная температура или симптомы ОРВИ, то их изолируют в медкабинет до прибытия родителей или врачей. Вернуться к занятиям ребята смогут только при наличии заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе», — сказала Перфилова.
Об этом: Учащихся школы №2098 Москвы с симптомами COVID-19 изолируют в медкабинете
Школы Архангельской области начали закупать средств индивидуальной защиты для начала учебного года. Деньги на обеспечение эпидемиологической безопасности приходится изыскивать из бюджетов учреждений. Средств хватает не всем. Директор Уемской средней школы договорился о поставке рециркуляторов в долг.
Читайте также: Школа под Архангельском закупает средства защиты в долг
Более 700 тыс. детей отправятся в более чем 1200 школ Краснодарского края 1 сентября, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации региона. Работу школы начнут в очном режиме. Торжественные линейки пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов. Родители смогут присутствовать на празднике, соблюдая масочный режим.
Об этом: На Кубани в школу 1 сентября отправятся 700 тыс. детей
Педагоги петербургской школы №318 с углубленным изучением итальянского языка вместо медицинских масок с 1 сентября будут защищать себя через социальную дистанцию с учениками, не вызывая их к доске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 24 августа директор Ирина Кахиани. По ее словам, школа активно готовится к новому учебному году в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. «Мы будем готовы, иначе как я школу открою», — сказала директор.
Подробности в материале: «Будет сложно»: в школе №318 Петербурга научат без масок и вызовов к доске
Здание Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова перед началом нового учебного года «полностью продезинфицировано» специализированной организацией. Об этом ИА REGNUM сообщил директор образовательного учреждения Николай Жуков, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: Чувашский кадетский корпус продезинфицировали
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 августа подтвердил, что традиционные линейки в День знаний пройдут только для первоклассников и выпускников. Он считает, что опыт дистанционного обучения, полученный петербургским образованием во время пандемии, поможет справиться с вызовами нового учебного года.
Читайте также: Беглов: Учителя в Петербурге будут в масках или защитных экранах
В Петербурге продлен ряд действующих ограничений, связанных с пандемией, до 20 сентября. Новое постановление касается прежде всего уточнения правил для образовательных учреждений в связи с подготовкой к началу учебного года. Так, снимается запрет на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план, при условии соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта РФ.
Новые требования санитарной безопасности в учебных учреждениях встретили понимание не только педагогического сообщества, но и родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве лицея № 12 (Екатеринбург).
Об этом подробно: В уральском лицее родители вызвались помочь с термометрией школьников
В гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга отказались осветить степень готовности образовательного учреждения к 1 сентября в соответствии с требованиями по профилактике коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM. В отличие от соседних образовательных организаций, убедиться в безопасности этой школы для учащихся и сотрудников, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, журналисту агентства не удалось.
Подробности в материале: В гимназии №205 Петербурга скрыли степень своей готовности к учебному году
С 1 сентября в школах Калужской области будут введены дополнительные санитарные правила и нормы.
Читайте подробнее: В калужских школах новый учебный год откроется по новым санитарным нормам
В то время как глава Тувы Шолбан Кара-Оол во второй заразился коронавирусной инфекцией (о чём он сообщил 24 августа вечером на своей личной странице в одной из соцсетей), министерство образования республики рекомендует провести День знаний в образовательных организациях 31 августа 2020 года — встречи с учащимися 2−9 классов и тематические уроки, посвященные 75-летию Победы.
1 сентября в 11 часов провести торжественные линейки для 1-х, 10−11 классов без участия родителей, рекомендовать присутствие только одного родителя для учащихся 1-х классов. Причем всего участников мероприятия должно быть не более 200 человек.
Проведение массовых мероприятий между различными классами или школами запрещено. Участникам образовательного процесса (персоналу, родителям, обучающимся) рекомендуется организовать мероприятия разъяснительного характера.
Праздничные мероприятия 1 сентября можно организовать по классам на открытом воздухе.
В Курской области с приближением 1 сентября у родителей возникает всё больше вопросов об учебном процессе в условиях рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Например, родительское сообщество волнует закупка дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и бактерицидных ламп. Чиновники отвечают, что деньги на эти цели выделяет учредитель образовательной организации «или иной источник». Средства родителей на эти цели привлекаться не должны, а если их права нарушают — в регионе с 2019 года действует «горячая линия» по вопросам незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях.
Читайте также: Родители курских школьников не хотят возвращения дистанционного обучения
В лицее № 37 города Саратова не откажутся от работы продлённых групп из-за новых рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор образовательной организации Людмила Сафонова.
«Мы рассмотрели этот вопрос и дабы исполнить все рекомендации Роспотребнадзора проговорили с руководителями центров дополнительного образования. Они предоставляют нам дополнительные возможности — у нас заключены договоры. И специалисты творческого направления будут работать с нашими детьми», — сказала Сафонова.
Подробности в материале: Саратовский лицей не стал отменять продленку из-за правил Роспотребнадзора
Лицей № 37 Саратова оборудовали специальными устройствами, которые обеззараживают воздух. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Людмила Сафонова.
Речь идёт о бактерицидных облучателях-рециркуляторах. Данные устройства установлены возле трёх входных пунктов, а также в каждом учебном классе.
«Устройство дезинфицирует и обеззараживает воздух. Оно обеззараживает весь воздух. На каждой входной группе мы поставили это устройство, а также в каждом кабинете», — сказала Сафонова.
Подробности в материале: Все кабинеты саратовского лицея оборудовали обеззараживателями воздуха
Одной из самых труднореализуемых рекомендаций Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологической безопасности является формирование расписания работы школьных кабинетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор лицея № 37 Саратова Людмила Сафонова.
По её словам, выполнить все рекомендации Роспотребнадзора было весьма непросто.
«Не легко. Чтобы «схода и с плеча» — не было такого. Мы много дискутировали по времени входа и выхода, как развести потоки, чтобы дети не встречались классами, как организовать питание, чтобы дети не встречались классами», — сказала Сафонова.
Подробности в материале: В саратовском лицее рассказали о самых сложных правилах Роспотребнадзора
В лицее № 37 города Саратова рекомендации Роспотребнадзора относительно организации учебного процесса с учётом санитарно-эпидемиологических угроз выполнили за счёт средств городского бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Людмила Сафонова.
Руководитель образовательного учреждения отметила, что лицей обеспечен всем необходимым для выполнения рекомендации по организации санитарно-эпидемиологической безопасности учебного процесса. К 1 сентября учебное заведение будет полностью соответствовать всем требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.
Читайте также: В лицее Саратова рассказали, за чей счет выполнили правила Роспотребнадзора
Для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора в специализированных кабинетах будут проводиться занятия исключительно по профильным предметам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор лицея № 37 Саратова Людмила Сафонова.
Руководитель учебного заведения напомнила, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора в целях санитарно-эпидемиологической безопасности за каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет.
Читайте также: Кабинеты физики и химии саратовского лицея ждёт дополнительная дезинфекция
Родителям учеников лицея № 37 Саратова расскажут обо всех новых аспектах образовательного процесса перед началом учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Людмила Сафонова.
«Сегодня мы вывели расписание. Мы определили три входных пункта и развели их по времени. Когда кому приходить мы родителям поясняем, 27 и 28 августа собираем родительские собрания, где всё разъясним», — сказала Сафонова.
Читайте подробнее: В Саратовском лицее сообщат родителям обо всех нововведениях
«> «>
Глава Якутии Айсен Николаев утвердил меры по противодействию распространению коронавируса при организации образовательного процесса.
Подробности в материале: Власти Якутии рассказали, каким будет учебный процесс в школах
Образовательные учреждения Бурятии с 1 сентября начнут работу в очном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
Читайте также: Школы, вузы и детсады в Бурятии с 1 сентября начнут работу в очном режиме
В школе №2 города Первоуральска Свердловской области перед началом нового учебного года пройдут генеральные уборки. Они состоятся в период с 24 по 28 августа.
Промыть предстоит все помещения. При этом должны использоваться дезинфицирующие средства. Затем ежедневно будет проводиться влажная уборка, а каждую неделю — генеральная.
Для каждого класса определено своё время прихода в школу. Всего откроют три входа. Детям и сотрудникам измерят температуру и посмотрят, есть ли признаки ОРВИ. В случае чего, изолируют и сообщат родителям или вызовут скорую помощь.
Читайте также: В свердловской школе учебный год начнут с генеральных уборок
Обучение в школе №8 города Бердска с 1 сентября для всех школьников будет проходить по принципу ступенчатого расписания. Об этом рассказала директор учреждения Наталья Краморова.
Она уточнила, что 15 классов будут обучаться в первую смену, а три класса — во вторую. С 5 по 11 классы обучение пройдет по смешанной системе с очными и двумя дистанционными учебными днями. Удаленно будет закрепляться только пройденный материал.
Подробности в материале: В бердской школе №8 внедряется ступенчатое расписание
В Оренбурге школа № 57 до 1 сентября планирует оснастить свое здание семью рециркуляторами. Два счета уже находятся на согласовании в мэрии, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Наталья Смелова.
По ее словам, сейчас в школе есть только один обеззараживать воздуха. Он расположен в фойе. Предполагается, что новый рециркулятор установят в столовой. Переносные обеззараживали будут использовать в кабинетах.
Читайте также: Оренбургская школа до 1 сентября получит семь рециркуляторов
В школе №1 Нововоронежа Воронежской области в целом готовы работать с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, однако педагоги рассчитывают и на ответственность родителей. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор школы Наталия Бокарева.
Читайте также: Школа №1 Нововоронежа готова выполнить рекомендации Роспотребнадзора
Министерство образования Тувы рекомендовало школам провести День знаний 31 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, чиновники ведомства при этом руководствовались требованиями Роспотребнадзора.
Читайте также: Школам Тувы рекомендовано провести День знаний 31 августа
В министерстве образования Тувы разъяснили об особенностях организации учебного процесса в школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, образовательные учреждения будут работать в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Читайте подробнее: В Туве рассказали, как будет организован учебный процесс в школах
Жители Томска могут задать вопросы по работе учреждений образования по горячей линии.
На вопросы томичей, касающиеся учебного процесса и работы образовательных учреждений, будут отвечать специалисты департамента образования администрации города.
Читайте подробнее: В Томске запустили горячую линию по работе школ
Учащиеся первых и вторых классов должны ходить в школу с портфелем, вес которого не превышает 1,5 килограмма, сообщили 25 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.
Об этом: В Роспотребнадзоре назвали допустимый вес портфеля первоклассника
Более 700 школ готовы принять учеников 1 сентября в Самарской области. Об этом накануне, 24 августа, на заседании областного оперативного штаба сообщил министр образования области Виктор Акопьян, передает пресс-служба регионального правительства. По его словам, 1 сентября торжественные линейки в школах планируют провести только для учащихся первых и 11-х классов.
Об этом: В Самарской области школьные линейки пройдут только для 1-х и 11-х классов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к родителям петербургских школьников первых и выпускных классов с просьбой не приводить на торжественные линейки 1 сентября других родственников. Об этом губернатор написал на своей странице в соцсети.
Читайте подробнее: Беглов просит родителей школьников не приводить на линейки родственников
Справку об эпидемиологическом окружении потребуют в школах Краснодарского края от учащихся, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию или контактировали с больными людьми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.
Подробности в материале: На Кубани переболевших детей допустят в школу со справкой
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что часть школ не готова обеспечить горячим питанием учеников начальной школы.
Читайте также: В Хабаровском крае бесплатное питание в школах обеспечат в «ручном режиме»
Учебные заведения Тверской области новый учебный год начнут в очном режиме. Об этом говорилось 24 августа на селекторном совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
«В новом учебном году наши учреждения образования начнут работу в полноценном, очном режиме. В каждом учреждении должны быть приняты меры для обеспечения эпидемиологической безопасности детей. Необходимо провести санитарную обработку помещений, организовать термометрию при входе в учебные заведения, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук», — сказал глава региона.
Читайте также: Тверские школьники начнут учебный год в очном режиме
Все рекомендации Роспотребнадзора, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса, будут строго выполняться в гимназии №9 «Гармония» в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Об этом сообщили 25 августа в образовательном учреждении.
В гимназии подчеркнули, что будут применяться средства индивидуальной защиты для педагогов и персонала, бесконтактные термометры и рециркуляторы. С родителей деньги на эти цели собирать не будут.
Читайте подробнее: Гимназия в Горно-Алтайске готова к работе в новых условиях
Для школ Перми закуплены бесконтактные термометры, санитайзеры и рециркуляторы. Источником финансирования стал городской бюджет. Сбор денежных средств с родителей на эти цели незаконен, сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте подробнее: Для школ Перми за счёт города закуплены рециркуляторы и санитайзеры
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) вслед за лидером партии Владимиром Жириновским предложил перенести начало учебного года с сентября на октябрь.
Подробности в материале: В Госдуме предложили перенести начало учебного года на октябрь
В Саратовской области к занятиям с 1 сентября приступят 510 тыс. человек, в том числе 250 тыс. школьников, первоклашек из них — 26 тысяч. К приему детей готовы все образовательные учреждения региона, заявила заместитель председателя правительства Ирина Седова.
Об этом: Учебные заведения Саратовской области готовы к началу учебного года
В гимназии №19 города Кургана праздничная утренняя линейка 1 сентября состоится только для первоклассников и выпускников. Для остальных гимназистов готовятся увлекательные классные часы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Елена Смирнова.
Читайте подробнее: В курганской гимназии проведут линейку и сохранят продлёнку
Подготовка улан-удэнской школы №37 идёт в штатном режиме, в соответствии с приказом комитета по образованию, рекомендательными письмами министерства просвещения, Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор учебного заведения Марина Хамеруева.
Подробности в материале: В школе в Улан-Удэ уже отрабатывали кабинетную систему при эпидемии гриппа
В Иркутской области за год значительно подорожали одежда для школьников и школьные принадлежности. Как сообщает Иркутская служба статистики, только в июле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, цены на одежду для детей школьного возраста выросли в среднем на 0,6%.
Больше всего поднялись цены на юбки из полушерстяных тканей (на 3,2%). Средняя цена на такое изделие составляет теперь 1286,3 рубля за штуку.
Подробности в материале: «Корзина школьника» значительно подорожала в Приангарье
На 24% выросла стоимость минимального базового набора ученика, включающего в себя школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе в России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД», приводимых изданием «Известия».
Подробности в материале: Стоимость минимального базового набора ученика выросла в августе на 24%
Ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области остается достаточно напряженной. Это обстоятельство внесло свои коррективы в начало учебного года. Как сообщает ИА «ИрСити», торжественные линейки в День знаний пройдут на улице для первых и 11-х классов. Остальные учащиеся будут распределены по кабинетам. Там для них проведут классные часы.
Читайте также: Торжественные линейки в школах Приангарья будут не для всех
Несмотря на то, что эпидемия коронавируса ещё не закончилась, забайкальские педагоги и учащиеся не будут находиться в масках, заходя в школьный кабинет. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает 75.ru со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы.
Тем не менее, по её словам, в образовательных учреждениях региона будет проводиться дезинфекционная обработка и термометрия. Также в школах предстоит разграничить потоки учеников при проведении линеек, а за каждым классом закрепить определенный кабинет. Помимо этого, минимизируется передвижение по школе.
Подробности в материале: В школах Забайкалья отказались от масочного режима
Тесты на коронавирус сдадут перед учебным годом учителя школ Севастополя. Поручение дал врио губернатора Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания оперативного штаба 24 августа.
Читайте подробнее: В Севастополе всех учителей протестируют на коронавирус
Инициативу депутата Государственной думы Василия Власова (ЛДПР) о переносе начала учебного года на 1 октября учитель русского языка и литературы Светлана Торопцева из Приморья не поддерживает — детям предстоит много наверстать из-за дистанционного обучения.
Читайте подробнее: В Москве пусть учатся хоть с 1 января: о переносе начала учебного года
Торжественные линейки в честь начала нового учебного года решено провести во всех школах Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания оперативного штаба 24 августа.
Читайте подробнее: В Севастополе учебный год начнётся с торжественных линеек
В Пензенской области специальные надбавки в размере 5 тыс. рублей с 1 сентября текущего года будут получать 6678 классных руководителей.
Подробности в материале: Более 6 тыс. пензенских педагогов получат надбавки за классное руководство
В школах Ярославля с 1 сентября разработают специальное расписание звонков, чтобы дети меньше контактировали друг с другом. Об этом 25 августа на общегородском совещании рассказала директор департамента образования мэрии Елена Иванова.
Читайте также: В ярославских школах сделают специальное расписание для разобщения детей
Всех учителей школ Севастополя обяжут находиться на уроках в защитных масках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания регионального оперштаба 24 августа.
Читайте подробнее: В Севастополе школьных учителей обяжут быть в масках на уроках
Севастопольская школа № 43 готова к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 25 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник этого образовательного учреждения. По его словам, в школе будут открыты все четыре входа. По утрам будет проходить термометрия.
Об этом: В школе № 43 Севастополя некоторые уроки будут проходить в онлайн-режиме
Процесс обучения в образовательных учреждениях Севастополя будет организован с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, включая дезинфекцию помещений, сообщили в пресс-службе правительства города-героя по итогам заседания оперштаба 24 августа.
Читайте подробнее: В Севастополе назвали главную проблему работы школ по новым правилам
В Амурской области утром 1 сентября перед проведением торжественных линеек все школы проверят силовые структуры, это связано с часто поступающими в последнее время сообщениями о минировании объектов образования и торговли.
Читайте также: В Приамурье перед линейками 1 сентября школы проверят силовики
В Курганской области 1 сентября торжественные линейки пройдут для учеников первых и одиннадцатых классов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Для остальных школьников 1 сентября будут организованы уроки мира, уроки памяти и классные часы. Они пройдут в разное время, чтобы исключить контакты между классами, отметил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.
Читайте также: В школах Зауралья разрешены линейки для первоклассников и выпускников
Во Владимирской области общеобразовательные школы готовятся к проведению торжественных линеек для первых и 11-х классов, рассказала директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.
Об этом: Владимирская чиновница рассказала о школьных линейках 1 сентября
На видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что с 1 сентября все учащиеся 1−4-х классов в Приангарье будут обеспечиваться горячим питанием бесплатно.
Читайте также: Учеников 1−4-х классов Приангарья бесплатно обеспечат горячим питанием
Новосибирская область отказалась от тотального дистанционного образования в школах в новом учебном году. Об этом на пленарном заседании XX съезда работников образования «Качество образования Новосибирской области: состояние, проблемы, решения» сегодня, 25 августа, сообщил губернатор Андрей Травников.
Читайте также: Новосибирские школы отказались от тотального дистанционного образования
Идея с переводом ребёнка на дистанционное обучение по желанию родителей может запредельно нагрузить учителя, и без того с трудом принимающего новые «коронавирусные» реалии работы в школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил учитель одной из школ на юго-востоке Москвы.
Читайте также: Учитель школы усомнился в идее дистанционного обучения по желанию родителей
Власти Барнаула не видят ничего невозможного в исполнении рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на сдерживание распространения COVID-19 в школах. Об этом в ходе форума, посвященного началу учебного года, сообщил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM:
«Нет ничего невозможного, когда чётко поставлены задачи, прописаны алгоритмы, есть всё необходимое для решения. Так, во всех школах города за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет для занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, разработано расписание звонков, маршруты для каждого класса (параллели) «вход — урок — перемена — питание — урок — выход». Входы в общеобразовательные организации, столовые, санузлы оснащены антисептическими средствами с дозаторами…»
Читайте подробнее: «Ничего невозможного»: как защитят от COVID-19 школьников Барнаула
Одна из главных задач в новом учебном году — не просто сохранить качество образования, но его приумножить. Об этом на пленарном заседании XX съезда работников образования Новосибирской области заявила депутат горсовета Новосибирска, директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева.
Об этом: Новосибирская область с ответственностью начинает учебный год — власти
В средней общеобразовательной школе № 6 Екатеринбурга будут взаимодействовать с учащимися дистанционно по субботам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учреждения.
«Принято коллегиальное решение: пять дней мы учимся в очной форме, а суббота — дистанционное обучение. В субботу мы проводим генеральную уборку по всей школе, санобработку», — уточнили в школе. Решение касается учеников с 5-го по 11-й класс, младшеклассники обучаться по субботам не будут.
Подробности в материале: Субботу решили сделать «дистанционной» — школа в Екатеринбурге
Отвечать у доски ученикам будет запрещено в первой четверти в школах Уфы. Об этом 25 августа сообщила на оперативном совещании заместитель главы городской администрации Алина Сулейманова. По ее словам, для недопущения скопления учеников и педагогов в учебных заведениях будут открыты все входы, в том числе и запасные.
Подробности в материале: В школах Уфы в первой четверти ученикам запретят отвечать у доски
Накануне учебного года учитель начальных классов одной из барнаульских школ Наталья Рябова призналась, что она и её коллеги вынуждены работать без компьютеров, принтеров, электронных досок и проекторов. Об этом педагог сообщила в ходе интернет-форума, который на сайте барнаульской мэрии провёл сегодня, 25 августа, председатель городского комитета по образованию Андрей Муль.
Отвечая на вопрос «будут ли изменения в тарифной сетке педагогов в связи с новыми условиями труда», чиновник заявил, что поскольку учебный процесс будет в организован очной форме, то дополнительных расходов и средств от учителей не потребуется.
Об этом: Барнаульским учителям не будут доплачивать за дезинфекцию
В Москве учителя желают приступить к обычному формату обучения. Об этом 25 августа заявил заместитель руководителя московского городского профсоюза работников образования Константин Гужевкин на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Учителя сильно соскучились по очному режиму работы. Мы рады, что школы возвращаются к обычному режиму работы. Маски, санитайзеры, необходимое оборудование закупается. В школе это будет», — заявил Гужевкин.
Читайте подробнее: Московские учителя «соскучились» по очным занятиям
«Все трудности — это ерунда по сравнению с тем, насколько педагоги хотят вернуться к «живой работе». Возвращаться к работе он-лайн никто не хочет. Поэтому мы готовы с утра до вечера все дезинфицировать лишь бы все было хорошо», — директор школы №14 имени Владимира Короленко в Нижнем Новгороде Мария Кравец рассказала ИА REGNUM какие настроения царят среди педагогов в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.
Об этом: Директор нижегородской школы №14: «Что мы могли сделать — мы сделали»
Известие о том, что новый учебный год в России, несмотря на эпидемию коронавируса, традиционно начнётся 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
Об этом: «Идём учиться»: почему не стоит переносить начало учебного года
В Саратовской области начало учебного года сопряжено с большим количеством нововведений. Предстоящий формат работы включает в себя строгое следование рекомендаций Роспотребнадзора, минпросвещения и задачу сохранения качества учебного процесса. В предстоящий день знаний отменены торжественные линейки, многие родители недовольны по этому поводу. Такое решение местных властей продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье детей и педагогов. От руководителей школ требуется строгое соблюдение всех норм и грамотно составленное расписание занятий.
Читайте подробнее: В Саратовской области усилят роль психологической службы в образовании
Известие о том, что новый учебный год в России, несмотря на эпидемию коронавируса, традиционно начнётся 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Несмотря на то, что эпидобстановка пока кардинальным образом не улучшилась и говорить об окончании эпидемии пока преждевременно, я бы согласился с Минпросвещения о нецелесообразности переноса начала учебного года на 1 октября. Наблюдения показали, что эта часть населения наименее подвержена риску инфицирования SARS-CoV-2 и практически не дает прироста заболеваемости. Информации об имевших место вспышках инфекции среди детей нет…».
Читайте также: «Достаточно безопасно»: о начале учебного года с 1 сентября
В школах Томска новый учебный год начнётся в очном формате. В День знаний 1 сентября для учеников всех параллелей будут организованы торжественные линейки, сообщили в мэрии города.
Читайте также: Школы Томска готовы провести линейки 1 сентября
В преддверии нового учебного года корреспондент ИА REGNUM поинтересовался ходом подготовки к началу учебного процесса в условиях неослабевающей угрозы коронавируса у директора одной из старейших учебных организаций столицы Карачаево-Черкесии — гимназии №9 — Азамата Гогова.
Как и его коллеги, он отметил, что хлопот перед 1 сентября у руководства школ всегда хватает, но в нынешнем году они особого свойства. Основной упор делается на обеспечение безопасности учащихся и учителей, на что направлены рекомендации Роспотребнадзора. Большинство пунктов предписаний санитарного ведомства руководством гимназии №9 города Черкесска уже выполнены.
Читайте также: О дистанционке и «шведском столе»: директор школы о подготовке к 1 сентября
Учителя в столице обеспокоены возможным применением по отношении к ним вакцины от коронавируса. Об этом 25 августа заявил заместитель руководителя московского городского профсоюза работников образования Константин Гужевкин на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Учителя относятся к этому как и каждый человек. Вакцина не прошла апробацию. Вопросы здесь есть. И учителей волнует, как это будет происходить», — сказал Гужевкин.
Читайте также: Московские учителя обеспокоены перспективой вакцинации от коронавируса
В школах невозможно будет соблюдать социальную дистанцию в полной мере. Об этом 25 августа заявила член Общественной палаты России Ирина Волынец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
И если между учебными группами социальное дистанцирование ещё можно соблюдать, то внутри одного класса сделать это невозможно, полагает эксперт.
Читайте также: Соблюдение дистанции в школах назвали нереальным
Зоны для проведения уроков на открытом воздухе планируют подготовить в средней общеобразовательной школе № 20 Белгорода. Учреждение переполнено детьми, поэтому такие «кабинеты на открытом воздухе» будут очень кстати, рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор школы Валентина Маслова.
Читайте также: В школе № 20 Белгорода готовят «кабинеты на открытом воздухе»
Для переноса 1 сентября в российских школах на октябрь должны быть очень веские причина. И одна из них, самая главная — эпидемиологическая ситуация в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Об этом: Для переноса 1 сентября есть только одна веская причина
В Томске учебный год 2020/21 начнётся очно, но с соблюдением дополнительных санитарных противоэпидемических мер.
Читайте также: Томичам рассказали о «коронавирусных» мерах безопасности в школах
Пензенская школа №11 готовится к началу учебного года с соблюдением новых рекомендаций Роспотребнадзора. Администрация учебного заведения своевременно озаботилась вопросом приобретения необходимого оборудования: бесконтактных термометров, переносных рециркуляторов воздуха и дезинфицирующих средств.
Об этом: Школа №11 города Пензы готовится к началу учебного года по новым правилам
Предложение Госдумы по переносу начала учебного года на октябрь имеет важное значение для неблагополучных регионов России, в которых вспышка заболеваемости пандемии коронавируса превышает средние показатели, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
«Однако в целом по стране статистика новых заболеваний устойчиво идет на спад с начала лета. С высокой вероятностью полноценный учебный год в российских школах и высших учебных заведениях все-таки начнется 1 сентября», — говорит эксперт.
Читайте также: Тихие перемены: 1 сентября остаётся в силе
Калужской области для сохранения наработанного опыта 2020 года необходимо дальнейшее развитие в направлении качественной цифровой образовательной среды — об этом шла речь на пленарном заседании областной декады образования.
Читайте также: Калужских учителей готовят к работе в онлайн и в новом учебном году
Специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области после изучения текущей эпидемиологической ситуации приняли решение открыть образовательные организации в очном режиме, но при соблюдении санитарных норм. Школьников в новом учебном году ждет несколько нововведений. Во-первых, отменены традиционные линейки по случаю Дня знаний. Во-вторых, установят утренние фильтры в школах, а также разграничат расписание классов.
Читайте подробнее: В Саратовской области допускают переход на дистанционное обучение
В Красноярском крае учебный год начнётся в стандартном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. Однако, как пояснили в краевом министерстве образования, крупные школы при необходимости могут принять решение о переводе части образовательного процесса «на смешанную форму обучения с применением дистанционных технологий». Например, речь идёт о двух-трёх днях в неделю.
Читайте подробнее: Красноярские школы готовятся к учебному году, не исключая «дистанционки»
1 сентября в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова планируют провести два торжественных построения в честь Дня знаний.
Читайте подробнее: В кадетском корпусе Чувашии 1 сентября планируют провести две линейки
В Архангельской области на фоне сообщений о неготовности школ к учебному году в новых реалиях уволили министра образования и науки.
Подробнее:
В правительстве Архангельской области освободилось место министра образования и науки
В управлении по взаимодействию со средствами массовой информации мэрии Новосибирска не знают, как идёт подготовка школ к началу учебного года, кто и как в образовательных учреждениях будет выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Это следует из ответа на запрос, который направляла редакция ИА REGNUM.
Об этом: В мэрии Новосибирска не смогли оперативно ответить о готовности школ
Новый учебный год в Ленинградской области 1 сентября начнется в очном формате, а празднование Дня знаний в так называемой «зелёной» зоне — наиболее спокойных по коронавирусу районах — пройдет без каких-либо ограничений. Об этом 25 августа заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на областном педагогическом совете.
В мероприятии принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который отметил, что полный переход на дистанционное образование в России невозможен и назвал это обучение «вынужденной мерой».
Читайте подробнее: Школы Ленобласти начнут новый учебный год очно и с линейкой
ГБОУ Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» готов к новому учебному году с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом в