Торонто, Канада, 19 августа, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился тремя голевыми передачами в пятом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс». «Молнии» обыграли соперника с преимуществом в один гол в овертайме, что помогло им выиграть серию (5:4 OT, 4:1 в серии).

Resolute Никита Кучеров

Таким образом, российский нападающий стал лучшим бомбардиром «Лайтнинг» в плей-офф, на два результативных балла превзойдя Мартена Сен-Луи, который за свою карьеру набрал 68 очков в плей-офф в качестве игрока «Тампы».

Отметил, что текущий розыгрыш Кубка Стэнли — шестой в карьере Кучерова. За этот период набрал 70 очков в 73 матчах.