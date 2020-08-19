Нью-Йорк, США, 19 августа, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Военные, устроившие мятеж в Бамако, должны освободить всех задержанных и вернуться в свои бараки, говорится в заявлении Совбеза ООН, опубликованном 19 августа.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности ООН

Участники заседания СБ ООН выступили с осуждением военного мятежа в Мали и потребовали свободы для президента страны Ибрагима Кейты и его окружения, оказавшегося в плену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кейта 19 августа объявил о том, что уходит в отставку. Он сделал своё заявление, находясь в руках организаторов переворота, которые вывезли его на территорию военного лагеря в пригород Бамако.

Кроме Кейты, военные арестовали высокопоставленных чиновников, в том числе главу правительства Бубу Сиссе.