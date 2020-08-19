Москва, 19 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее на Красной площади в Москве не подтвердилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Илья Савченко ИА Красная Весна Мавзолей В.И. Ленина

Отмечается, что здание было проверено кинологами. Никаких взрывоопасных веществ ими обнаружено не было.

Напомним, ранее стало известно, что Мавзолей проверяют после анонимного сообщения в полицию о якобы заложенном там взрывном устройстве.