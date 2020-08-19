Ханты-Мансийск, 19 августа, 2020, 21:58 — ИА Регнум. В Югре с 19 августа 2020 года открыты православные храмы для прихожан. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО

Доступ в религиозные учреждения возобновлён после перехода региона ко второму этапу снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

В храмах площадью до 800 кв. м может быть не более одного человека на 4 кв. метра, в храмах большей площади — до 200 человек.

Посетители и сотрудники храмов должны соблюдать меры профилактики: использовать маски, а также соблюдать социальную дистанцию; служители должны дезинфицировать контактные поверхности, регулярно проветривать помещения; при входе в храм обрабатывать руки антисептиком; соблюдать термометрию входящих.

Лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется пока храмы не посещать.