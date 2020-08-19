Богота, 19 августа, 2020, 21:50 — ИА Регнум. В Колумбии сотрудники похоронного бюро города Кальдас сорвали попытку ограбления их офиса, отняв у грабителя завернутый в пленку банан, сообщает 19 августа телеканал Caracol.

Банан

Один из сотрудников похоронного бюро сперва принял загадочный предмет за обрез ружья, но потом вырвал фрукт из рук преступника, заодно оторвав ему рукав рубашки.

Задержать незадачливого грабителя не удалось — его сообщник помог ему скрыться с места преступления.