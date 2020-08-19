Ростов-на-Дону, 19 августа, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Военно-исторический музей «Самбекские высоты», который 30 августа откроется в Неклиновском районе, станет лучшим музеем Ростовской области. В этом уверен донской губернатор Василий Голубев.

SteSus85 Мемориал Славы на Самбекских высотах

«Первый день работы [музея] пройдёт в особом режиме, музей будет работать для приглашённых гостей, главными среди которых, конечно, станут наши ветераны. Именно они пять лет назад поставили нам задачу создания такого мемориального комплекса, и 30 августа мы покажем им, что смогли эту задачу выполнить. Ветераны передадут символический ключ от музея представителям молодого поколения», — сказал глава региона в эфире ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM ранее сообщало, что дату открытия музея пришлось перенести из-за пандемии. Комплекс распахнёт двери в день 77-й годовщины освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.