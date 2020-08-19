Москва, 19 августа, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Северный флот России получит отряд самых современных самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщает 19 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны.

Alex Beltyukov Самолёт-амфибия Бе-200 «Альтаир»

По информации издания, самолёты будут поставлены в двух модификациях: поисково-спасательной и противолодочной.

Отмечается, что самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» способны взлетать как с морской поверхности, так и с суши. Они укрепят систему защиты позиционного района развертывания подводных ракетоносцев Северного флота.

Для новой техники будет восстановлен единственный в Заполярье гидроаэродром в поселке Сафоново под Мурманском.

На данный момент там располагается музей ВВС Северного флота, однако уже принято решение о модернизации этого объекта.