В Москве проверяют Мавзолей после сообщения об угрозе взрыва
Москва, 19 августа, 2020, 21:33 — ИА Регнум. В правоохранительные органы поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом вечером 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Андрей Грук ИА Красная Весна
Мавзолей на Красной площади
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
Сообщается, что здание Мавзолея в настоящее время осматривают кинологи.