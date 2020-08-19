Москва, 19 августа, 2020, 21:33 — ИА Регнум. В правоохранительные органы поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом вечером 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Андрей Грук ИА Красная Весна Мавзолей на Красной площади

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Сообщается, что здание Мавзолея в настоящее время осматривают кинологи.