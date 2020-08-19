Москва, 19 августа, 2020, 21:26 — ИА Регнум. В «Почта России» пока не поступило предписание Федеральной антимонопольной службы о необходимости отмены надбавки к тарифам на посылки в труднодоступных населённых пунктах, заявили 19 августа в пресс-службе компании.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Почта России

«Почта России» пока не получала предупреждения ФАС по данному вопросу», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в ФАС сообщили, что ведомство усмотрело признаки нарушения положений закона «О защите конкуренции» в решении «Почты России» установить двойные тарифы на посылки для труднодоступных населённых пунктов.

Антимонопольная служба предписала компании устранить нарушения и обеспечить равные условия оказания услуг на всей территории России в течение десяти рабочих дней с момента получения предупреждения.