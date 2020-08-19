22,5 тыс. домовладений газифицируют в Ростовской обл. в ближайшие пять лет
Ростов-на-Дону, 19 августа, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Более двух тысяч километров газопровода и 12 новых газораспределительных станций планируется построить в Ростовской области в ближайшие пять лет. Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, в результате будет газифицировано 22,5 тысячи домовладений в 187 населённых пунктах региона.
Сегодня, 19 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021—2025 годы. Документ предусматривает, что за счет средств компании «Газпром» в Ростовской области будет спроектировано и построено 1,19 тыс. км подводящих газопроводов высокого давления. В свою очередь, Ростовская область берет на себя проектирование и строительство разводящих газопроводов общей протяженностью 1033 км. На проектирование и строительство внутрипоселковых сетей планируется направить около 4,7 млрд рублей.
Выполнение программы обеспечит техническую возможность для подключения 22 478 домовладений, расположенных на территории Ростовской области. Алексей Миллер отметил, что, начиная с 2005 года, уровень газификации Ростовской области вырос на 21,5%. На 1 января 2020 года показатель достиг 89,2%.
Василий Голубев особо отметил, что дальнейшая газификация открывает донскому региону новые возможности для реализации инвестиционного потенциала.
Глава донского региона поблагодарил Алексея Миллера за последовательную работу по газификации Ростовской области и за поддержку различных социальных программ.