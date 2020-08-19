Бамако, 19 августа, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Осуждённые в Мали представители оппозиции из «Движения 5 июня — Объединения патриотических сил» выпущены из тюрем, сообщает 19 августа Malivox.

Rennett Stowe Тюрьма

Свободу они получили в результате соответствующего решения созданного военными мятежниками так называемого Национального комитета спасения.

Одним из освобождённых является Усман Мамаду Траоре — влиятельный представитель «Движения 5 июня». Оппозиционеры в связи с этим провели акцию в центре Бамако.

Напомним, «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил» является противником Ибрагима Кейты, который до 18 августа 2020 г. являлся президентом Мали.

В день его похищения оппозиционеры проводили акцию в Бамако, но свою причастность к мятежу отрицают. В целом участники «Движения 5 июня» позиционируют себя как борцы с коррупцией.