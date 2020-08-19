Каир, 19 августа, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Для въезда в Египет с 1 сентября понадобится предоставить отрицательный результат проверки на коронавирус, 19 августа заявил в телеобращении премьер-министр Египта Мостафа Мадбули.

Russian.news.cn Люди в медицинских масках на улицах Каира

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Согласно заявлению Мадбули, с осени все туристы и возвращающиеся из-за рубежа граждане будут обязаны предъявить отрицательный тест ПЦР.

Премьер-министр сообщил, что одновременно с ужесточением правил въезда власти страны введут некоторые послабления внутри страны. В частности, с 28 августа заработают мечети.

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