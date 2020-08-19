Лондон, 19 августа, 2020, 20:12 — ИА Регнум. Аналитики JBC Energy уверены, что на нефтяном рынке в ближайшее время не стоит ожидать повышения цен, 19 августа сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

По мнению аналитиков, цены поддерживает сокращение добычи ОПЕК+ и снижение уровня запасов в США, однако на рынок продолжает действовать эпидемия COVID-19.

«Рынок не видит необходимости повышения цен» , — заявили представители JBC Energy.

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