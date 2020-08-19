Москва, 19 августа, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин крайне негативно оценил результаты программы газификации РФ за три последних года. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 19 августа, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

По словам Кудрина, проверка «Газпром межрегионгаза» выявила сильное отставание в реализации проектов по газификации России. Глава Счетной палаты России сказал, что за последние три года план газификации выполнен только на 15%.

«Должен сказать, что сейчас идёт сильное отставание от ранее намеченных планов. <…> Идёт на 15 процентов только выполнение плана за последние три года», — констатировал Кудрин.

Он пояснил, что в основном нарушения и недостатки связаны с отсутствием синхронизации в работе как компаний, так и субъектов федерации. То есть их планы по газификации никак не совмещены. К примеру, в каких-то местностях уже проложены межпоселковый и магистральный газопроводы, но районные и муниципальные сети не готовы к ним подключиться.

«Здесь нужно серьёзно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия», — рассказал президенту Кудрин.