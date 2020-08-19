Калуга, 19 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. 19 августа в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и ООО «Яндекс». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии принял участие заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Пресс-служба правительства Калужской области «Яндекс» будет сотрудничать с правительством Калужской области

Взаимодействие будет касаться реализации совместных социальных инициатив и экологических проектов. Сотрудничество с компанией также позволит развивать информационно-коммуникационные технологии, популяризировать российские интернет-сервисы, реализовывать образовательные программы и проекты, направленные на цифровизацию экономики Калужской области.

В частности, речь идёт о внедрении в регионе проектов «Электронный путевой лист» и «Цифровой портфель губернатора». Проект «Электронный путевой лист» с 2019 года уже тестируется на такси областного центра. Его основная цель — упростить обязательный предрейсовый техосмотр автомобиля и процедуру медицинского контроля водителя за счет использования цифровых технологий. Достигнута договоренность установки системы в МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса».

Пресс-служба правительства Калужской области «Яндекс» будет сотрудничать с правительством Калужской области

Проект «Цифровой портфель губернатора» включает в себя технологии и проекты компании, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов. Воплощение задуманного позволит вместе с процессом цифровизации области повысить качество жизни за счёт онлайн-образования, цифровой поддержки малого и среднего бизнеса, помощи туристам в ориентации по городу.

Подчеркивая важность укрепления отношений с компанией, Владислав Шапша отметил высокую эффективность и востребованность начатой работы: «Для нас, как и для всей страны, «Яндекс» — это синоним цифровых изменений в нашем обществе. И мы, конечно, рассчитываем, что те наработки и те технологии, которые здесь активно создаются, будут реализованы и на Калужской земле. У нас есть хороший опыт создания «Яндекс. Лицея». Сейчас он будет распространяться на территории всего региона, не только на Калугу. Мы рассчитываем, что это позволит ребятам почувствовать возможности тренда современного цифрового развития под флагом «Яндекса».

В свою очередь Елена Бунина также положительно оценила взаимодействие с регионом. «Мы очень любим сотрудничать с Калужской областью, потому что она во всех наших историях с регионами была первая. С «Яндекс. Лицея» мы начали четыре года назад именно в Калуге, а теперь их будет пять в четырех городах региона: в Обнинске, Людинове, Малоярославце и два в Калуге», — сказала глава компании «Яндекс» в России. В завершение мероприятия Владислав Шапша осмотрел рабочие помещения компании, познакомился с экспозицией музея «Яндекса».

Пресс-служба правительства Калужской области «Яндекс» будет сотрудничать с правительством Калужской области

«Яндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Одна из крупнейших российских IT‑ и интернет-компаний. Поисковая система «Яндекс» является четвёртой в России среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов. Приоритетное направление компании — разработка поискового механизма.