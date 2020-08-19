«Яндекс» будет сотрудничать с правительством Калужской области
Калуга, 19 августа, 2020, 19:52 — ИА Регнум. 19 августа в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и ООО «Яндекс». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии принял участие заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.
Взаимодействие будет касаться реализации совместных социальных инициатив и экологических проектов. Сотрудничество с компанией также позволит развивать информационно-коммуникационные технологии, популяризировать российские интернет-сервисы, реализовывать образовательные программы и проекты, направленные на цифровизацию экономики Калужской области.
В частности, речь идёт о внедрении в регионе проектов «Электронный путевой лист» и «Цифровой портфель губернатора». Проект «Электронный путевой лист» с 2019 года уже тестируется на такси областного центра. Его основная цель — упростить обязательный предрейсовый техосмотр автомобиля и процедуру медицинского контроля водителя за счет использования цифровых технологий. Достигнута договоренность установки системы в МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса».
Проект «Цифровой портфель губернатора» включает в себя технологии и проекты компании, которые могут быть направлены на реализацию национальных проектов. Воплощение задуманного позволит вместе с процессом цифровизации области повысить качество жизни за счёт онлайн-образования, цифровой поддержки малого и среднего бизнеса, помощи туристам в ориентации по городу.
«Яндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Одна из крупнейших российских IT‑ и интернет-компаний. Поисковая система «Яндекс» является четвёртой в России среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов. Приоритетное направление компании — разработка поискового механизма.