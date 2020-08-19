Вашингтон, 19 августа, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Возобновление торговых переговоров США и Китая начнётся в ближайшие дни, пишет 19 августа The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Консультации по итогам первой фазы китайско-американской торговой сделки будут проведены в видеоформате. Со стороны Китая в них примет участием вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который затронет проблему притеснения американцами продукции компании Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость по торговой сделке Китая и США была достигнута 15 января 2020 г. Соглашение о первой фазе сделки подписали Лю Хэ и американский президент Дональд Трамп.

На этой фазе, итоги которой будут подведены на днях, Вашингтон и Пекин должны были, помимо всего, «эффективно урегулировать споры» между собой.

Накануне, 18 августа, Трамп заявил, что не намерен участвовать в торговых переговорах с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, в которой якобы виноват Пекин.