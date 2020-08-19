Москва, 19 августа, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Повышение налога на дополнительный доход от добычи нефти предусматривает пополнение казны государства, однако нужен и компромисс с крупным бизнесом. Об этом ИА REGNUM заявила эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент Наталья Залюбовская.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«О налоге на дополнительный доход от добычи нефти мы узнали в ноябре 2017 года, когда правительство впервые одобрило данный законопроект. Он имел определённые цели и задачи, и для 2017−2018 гг. это было весьма актуально: речь шла о четырёх месторождениях, которые на основании выданных лицензий находились у наших крупнейших нефтяных компаний. Разработка на этих месторождениях была на уровне 5%. Необходимо было повышать уровень разработки, в это надо было вкладывать деньги. Более того, бюджету это давало бы порядка 50−60 млрд рублей в месяц», — сказала Залюбовская.

Она также отметила, что компаниям нужны новые месторождения, потому как старые иссякают, и такого рода нововведение было обоюдоинтересным, «и на тот момент это было действительно острым и актуальным»: «На сегодняшний день ситуация немного меняется, и те пилотные проекты, которые были запущены в 2019 году, их значение сейчас нивелировано с учётом полного кризиса отрасли. Здесь и внутренний фактор, и внешнеэкономический фактор, и падение цен на нефть, и переизбыток нефти на внутреннем рынке. Продавать нефть некуда, запасы переполнены. Совсем недавно внутренний рынок начал использовать ту добычу, которая имела место за первые полгода 2020 года, и это не в полном объёме, потому что перевозок как таковых на сегодняшний день ещё нет. Поэтому отрасль в кризисе, и по этой причине письмо нефтяников обращено к президенту РФ Владимиру Путину с тем, что они понимают важность и значимость налога на дополнительный доход от добычи, но в условиях современных реалий это практически невозможно. Действительно, нужно всё считать и принимать решение, поскольку тут нет установленных законом правил, и нужно принимать решение с точки зрения поддержки отрасли».

Залюбовская отметила, что если справедливо и жёстко оценивать эту ситуацию, то «если это собственность РФ и если это передаётся частным компаниям, то государство должно на этом зарабатывать»: «Данный налог, безусловно, нужен и актуален, без этого казну не пополнить. Думаю, что требования, выставленные за 2019 год, вполне обоснованы: казну надо пополнять. Нужно идти на компромисс, чтобы и выполнять задачи, поставленные перед государством, и поддержать отрасль, потому как не только мелкий и средний, но уже и крупный бизнес плачет, и это очень тревожно».