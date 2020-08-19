Челябинск, 19 августа, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В Челябинской области работы по реконструкции Троицкого ипподрома обойдутся примерно в 120 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в областном центре по развитию коневодства.

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Сейчас идёт подготовка необходимой документации. К декабрю планируется пройти госэкспертизу и получить соответствующее заключение. А в 2021-м будет решаться вопрос с финансированием реконструкции.

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