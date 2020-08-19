Вашингтон, 19 августа, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей, 19 августа сообщил Американский институт нефти (API).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Падение уровня запасов по API оказалось выше, чем по большинству прогнозов. Администрация по энергетике правительства США (EIA) ещё не публиковала свой отчет по запасам.

Отчет API пока не вызвал роста нефтяных цен — октябрьские фьючерсы Brent и WTI находятся вблизи закрытия прошлой сессии, на отметках $45,38 и $43,14 за баррель.

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