Тамбов, 19 августа, 2020, 19:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области в новом учебном году откроют свои двери 425 школ, в которых будут учиться свыше 96 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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По данным управления образования и науки Тамбовской области, в этом году обучаться в школах будут 96 035 ребят. В первый класс пойдут 10 075 малышей, в одиннадцатый — 4 тыс. школьников.

1 сентября образовательный процесс начнется в 798 образовательных организациях. Это 425 школ, 282 детских сада, 63 организации дополнительного образования, 22 организации среднего профессионального образования и шесть областных центров помощи семьям и детям.

В управлении образования и науки Тамбовской области подчеркнули, что школы региона начнут новый учебный год в обычном режиме, но с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора. На данный момент нет оснований для переноса начала учебной деятельности.

Для учеников со второго по восьмые классы, а также для десятиклассников праздник, посвященный Дню знаний, пройдет внутри классов. Для первоклассников, учащихся девятых и 11-х классов допускается возможность проведения традиционных торжественных линеек. Такое решение принимает непосредственно администрация школы, исходя из ситуации с заболеваемостью в том населенном пункте, где она расположена. При этом нужно будет выполнить ряд требований: соблюдение дистанции между учениками, использование средств индивидуальной защиты (маски), уменьшение времени продолжительности линеек.

Первым уроком в новом учебном году для всех школьников области станет «Урок мужества», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Меры безопасности с учетом сохранения риска распространения коронавирусной инфекции будут предприняты в школах не только 1 сентября. Так, обязательным атрибутом школьной жизни в новом учебном году станет утренняя термометрия при входе. За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет. Во многих школах начало занятий для разных параллелей классов будет осуществляться в разное время. Занятия по физической культуре рекомендовано проводить на свежем воздухе, если позволят погодные условия. По утрам в школах будет проводиться уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обеззараживание воздуха рециркуляторами.

«Мы просим родителей с пониманием отнестись к этим мерам. Важно, чтобы дети с признаками респираторных заболеваний не допускались к учебному процессу. Обращаю внимание, что допуск детей к занятиям даже в случае пропуска одного дня будет осуществляться только на основании медицинской справки», — сказала начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.